조국 "민주당 공천헌금, 대통령에 부담…깨끗하게 털고 가라"

큰사진보기 ▲조국혁신당 조국 대표가 4일 국회 의원회관에서 열린 신년 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.1.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조국 조국혁신당 대표가 더불어민주당에서 불거진 '공천헌금 수수 의혹'에 대해 "많은 국민이 실망과 충격에 휩싸였다. 김대중 대통령님께서 목숨 걸고 쟁취한 지방자치가 돈으로 더럽혀졌다"며 "민주당에 요구한다. 먼지 하나 없이 깨끗하게 털고 가시라"고 요구했다.조 대표는 4일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 신년 기자회견에서 "이 사태는 민주당만의 문제가 아니고 대통령의 국정운영에 부담을 줄 수 있어 개혁 엔진이 훼손될 수 있는 심각한 상황"이라며 이같이 말했다. "이번 기회에 국민이 원하는 정치개혁으로 '돈 공천'과 '줄 공천'의 싹을 잘라내야 한다"는 설명이다.6.3 지방선거가 약 5개월 남은 가운데, 민주당은 최근 강선우 의원-김병기 전 원내대표의 3년 전 '공천헌금 수수 의혹'이란 대형 악재를 만나 곤혹을 치르고 있다. 관련 당사자인 강 의원의 탈당과 김 전 원내대표의 원내대표직 사퇴에 이어 당대표가 직접 사과했지만, 김 전 원내대표의 또 다른 공천 헌금 수수 의혹이 추가되면서 매우 어수선한 상황이다.조 대표는 회견 모두발언 언급에 이어 질의응답에서도 공천 헌금 수수 의혹 관련 "저는 일단 그 보도를 듣고 (사실로) 믿어지지가 않았다", "21세기 대한민국에서 이건 말도 안 되는 얘기"라며 "이건 용납해서 될 문제가 아니다. 반드시 수사기관에서 철저한 수사가 이뤄지고 그에 책임을 져야한다"고 강조했다.조 대표는 이어 "현재 2인 선거구제를 유지하면 무조건 이런 문제가 발생한다. 공천만 하면 당선이기 때문에 공천받기 위해서 돈을 쓰는 것"이라며 "민주당은 내부 감찰·징계를 넘어, 이런 일이 재발할 수밖에 없는 현 제도(자체)를 바꿔야 한다. 그렇지 않고 몇 사람 잘라내는 걸로는 안 된다"라고 말해 '제도 개혁'을 주문했다.조 대표가 강조한 해법은 '정치 개혁'이었다. 그는 이날 "민주당이 공천헌금 사태를 성찰하는 방법은 단 하나"라며 "정치개혁에 응답하시라. 3인 이상 중대선거구제로 확대해서 다원 민주주의를 실현하고 깨끗한 지방자치제도를 만들어야 한다"고 말했다.조국혁신당은 지난해 4월 15일 박찬대 당시 민주당 당대표 직무대행이 사인했던 '개혁 5당 합의문' 이행을 민주당에 촉구했다. '교섭단체 요건 완화' 등이 담긴 합의다. 조 대표는 "대선 때 국민께 약속한 합의문을 실천해야 한다"며 "조국혁신당은 국회의원에게 줄을 서고 돈을 주는 지방정치의 구태를 모조리 찾아내서 단호하게 개혁하겠다"고 약속했다.한편 조국 대표는 이날 A4용지 11쪽 분량의 회견문을 통해 '국민 불평등 해소-사회권 선진국'을 강조했다. 조 대표는 "정치의 존재 이유는 불평등과 차별을 해소하는 것이다. 혁신당은 거대 정당이 안 간 길로 가겠다"라며 ▲용산공원을 '최고의 청년 주택단지'로 만드는 등 고품질 공공임대주택 12만 호 공급 ▲토지주택은행과 주택청 설립 ▲'조국혁신당 토지공개념 추진단' 1월 내 출범 등 신토지공개념 3법 입법 등을 제안·약속했다.