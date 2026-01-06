한 묶음에 2000원인데 이렇게 맛있다고?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

'곰피와 미역은 같은 다시마목에 속하는 식용 갈조류이다. 다시마목은 같지만, 곰피는 감태속, 미역은 미역속이다. 곰피는 쇠미역이나 곰피미역이라고도 불리는데 시중에서는 감태로 불리기도 한다. 곰피는 식이섬유가 풍부하여 장 청소가 되며 칼로리가 100그램당 24킬로로 칼로리도 낮아 다이어트에도 좋다. 또한 아이오딘 칼슘, 철분 등 여러 무기염류가 풍부하고 폴리페놀도 많이 포함되어 있다.' - 나무 위키 참고

"이건 뭐예요?"

"이건 곰피고, 저건 물미역이에요."(그날 곰피를 처음 알았다)

"어떻게 먹어요??"

"소금물에 씻어서 끓는 물에 넣으면 새파랗게 변해요. 그때 꺼내서 초장 찍어 먹어요."

집 근처에 서울에서 손꼽히는 큰 재래시장이 있다. 장을 보러 갈 때는 물론이고, 볼일을 보러 오갈 때도 큰길보다 일부러 장을 통과하곤 한다. 요즘은 재배 방법의 선진화로 제철 채소의 개념이 많이 약해졌다고는 하나 여전히 재래시장은 제철에 나오는 해산물과 채소, 과일들의 비중이 커서 식재료들은 보면 계절감이 살아나곤 한다.봄이면 명이나물이나 취나물이 제일 먼저 시장 좌판에 펼쳐져 봄을 알린다. 재래시장 특유의 싱싱함과 저렴한 가격에 지갑이 술술 열린다. 초겨울부터 나오는 딸기도 겨울보다 이른 봄에 과일 과게마다 진열되면 더 사고 싶고, 사시사철 나오는 수박도 여름에 나와야 제맛이다.무엇보다도 몸과 마음의 건강을 지키는 가장 쉬운 방법이 제철 음식을 챙겨 먹는 것이다. 제철 음식은 영양소도 최고조에 달하고 맛 역시 가장 좋을 때이다. 또한 제철에 나오니 생산량이 많아 가격도 저렴해서 가정 경제에 도움이 된다. 인위적으로 온도를 높이거나 낮추는 일 없이 키우고 장거리 운송이나 장기 보관을 위한 에너지가 덜 들기 때문에 탄소 배출을 줄이는 데도 기여하는 효과가 있다.막 추워지기 시작하는 겨울 초입부터 나오기 시작해서 겨우내 식탁 한자리를 차지하는 고마운 식재료가 있다. 곰피와 물미역이다. 재래시장에서 산더미처럼 쌓아놓고 한 묶음에 2000원(작년엔 1500원 했었는데, 양은 많아지지 않고 가격은 매년 오른다), 두 묶음에 3000원씩 한다.바닷가에 인접한 도시, 울산에서 결혼 후 30여 년을 살면서 많이 먹긴 했지만, 물미역을 썩 좋아하지는 않았다. 주로 횟집에서 나오는 밑반찬(곁들임 음식)으로 먹었다. 쌈밥집에서도 나오는데 오히려 다시마를 즐겨 먹었다. 다시마는 쌈으로도 먹고, 무침으로도 먹고, 젓갈에 찍어 먹어도 맛있었다. 어차피 곰피와 물미역을 구분도 못했을 테지만, 곰피도 물미역도 눈길을 사로잡은 적이 없는 존재감 제로의 식재료였다. 미역은 오직 건미역, 생일이나 국거리가 마땅치 않을 때 끓여 먹는 미역국이 전부인 줄 알았다.그런 곰피와 물미역을 책에서 보던 해조류의 적나라한 모습 그대로 시장에서 처음 보았을 때는 그냥 지나칠 뻔했다. 여러 사람들이 유난히 그 앞에 많이 모여 너도 나도 사길래 나도 옆에서 구경하다 물었다.둘은 아주 비슷하지만 미역은 잎에 구멍이 없는데 곰피는 구멍이 많이 뚫려있고 물미역의 색이 더 진해 보인다.이렇게 간단하다고요? 재래시장을 다니며 넉살도 늘었다. 예전 같으면 묻지도 못하고 인터넷 검색을 먼저 했을 텐데 요즘은 시장에서 스스럼 없이 묻고 많이 배운다. 요리법도 간단하니 좋다. 나도 곰피 한 묶음, 물미역 한 묶음 사 들고 왔다.미역과 곰피의 먹는 방법은 비슷한 데 약간의 차이가 있다. 먼저 곰피는 잎에 구멍이 있고, 표면이 오돌도돌하다. 맛도 곰피가 미역보다 좀 더 꼬들꼬들하고 씹는 맛이 강한데 물미역은 부드러웠다. 곰피와 물미역 둘 다 10초 이내로 데쳐 초고추장을 찍어 먹으면 된다. 요리법은 비슷하지만, 곰피는 쌈과 숙회, 특히 장아찌에 적합하다고 한다.집에 돌아와 먼저 천일염을 한 스푼 넣고 박박 문질러 씻었다. 뭔가 미끈한 것이 자꾸 나왔다. 맑은 물에 여러 번 헹구고야 거품도 사라지고 미끈거리는 것도 사라졌다. 그리고 끓는 물에 넣으니 진한 갈색이 순식간에 진초록으로 변하는 모습이 신기했다. 이렇게 색이 변한다고? 바로 꺼내서 찬물에 넣어 식힌 후 채망에 올려 물기를 뺐다. 물기가 빠지면 용기에 넣어 냉장고에 보관하면 일주일 이상 먹을 수 있다.그렇게 알게 된 물미역과 곰피는 겨울철이면 우리 집 식탁의 단골 재료가 되었다. 식이섬유가 풍부하여 유산균보다 더 (화장실에서) 효과가 좋다. 혹시 변비가 있다면 꼭 먹어보기를 적극 권한다. 새콤달콤한 초장에 찍어 먹으면 한 접시가 게눈 감추듯 사라진다. 배고프면 물미역(곰피)에 초장 살살 뿌려 샐러드처럼 먹어도 좋다. 두 묶음을 사 오면 백수 부부가 하루 두 끼씩 듬뿍듬뿍 먹어도 4~5일을 먹으니 가정 경제에도 도움이 된다.새해 첫날, 집에 온 큰딸이 물미역을 먹어보더니 "엄마, 이게 뭐야? 왜 이렇게 맛있어?"라며 반색을 했다. 한동안 다이어트한다며 반찬을 주려고 하면 손사래를 치던 딸이 물미역은 먼저 달라고 했다. 우리 부부에 이어 딸도 반한 물미역과 곰피, 겨울 반찬으로 최고다.