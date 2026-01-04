성일종 국방위원장 "총 대신 삼단봉으로 적을 막으라고?"

큰사진보기 ▲성일종 국회 국방위원장이 10월 14일 오전 서울 용산구 합동참모본부에서 열린 국회 국방위원회의 합동참모본부에 대한 국정감사에서 의사봉을 두드리고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

성일종 국회 국방위원장(국민의힘)이 최근 강원도 소재 육군 전방부대에서 위병소 근무자에게 총기 대신 삼단봉을 휴대하게 하려다 철회한 사건과 관련해, 군 지휘부의 안이한 안보 인식을 강도 높게 비판하며 책임자 문책을 요구했다.성 위원장은 4일 입장문을 내고 "군은 정신 무장과 교육을 통해 살아 있는 군기로 국민의 생명을 지켜야 한다"며 "이를 정면으로 배치하는 판단을 내린 군 지휘부에 국가 안보라는 중책을 맡길 수 없다"고 밝혔다.앞서 육군 모 사단은 지난 5일부터 위병소 경계 근무 시 총기 휴대를 중단하고 삼단봉을 지급하는 방안을 검토했다가 논란이 일자 이를 백지화했다. 성 위원장은 이번 사태가 단순한 일선 부대의 해프닝이 아니라, 군 수뇌부의 잘못된 지침에서 비롯된 구조적 문제임을 지적했다.성 위원장에 따르면, 지난해 11월 육군은 총기 오발 사고 등 안전 관리의 어려움을 이유로 비살상 수단 대체를 건의했고, 합동참모본부는 이를 받아들여 장성급 지휘관의 판단하에 삼단봉이나 테이저건 등으로 총기를 대체할 수 있도록 하는 지침을 하달한 것으로 확인됐다.이에 대해 성 위원장은 "총기 관리에 대한 '안전'만을 고려한 육군의 건의는 국방 본연의 임무를 외면한 잘못된 판단"이라며 "이를 수용해 '지휘관 판단'이라는 전제로 지시를 내린 합참 지휘부 역시 책임에서 자유로울 수 없다"고 질타했다.특히 그는 해당 지침이 국방부 장관에게까지 보고된 사실을 언급하며 "안이한 생각과 무딘 안보관으로 국가를 지키겠다고 말할 수 있겠느냐"며 군 지휘부 전반의 기강 해이를 꼬집었다. 현행 국방부 부대관리훈령 제83조는 위병소에 탄약을 비치해 유사시에 대비해야 한다고 명시하고 있어, 합참의 이번 지침은 상위 규정의 취지에도 어긋난다는 지적이다.한편, 국방부는 논란이 확산되고 있음에도 이날까지 해당 사안에 대한 공식 입장을 내놓지 않고 있다.