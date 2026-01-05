'볼로냐 일러스트 원화전'이 특별한 이유

▲한가람미술관 제7전시실/양효주 Hyoju Yang 1994, 대한민국야만인 (Barbarian) 재료: 흑연, 연필 Graphite, pencils / 전시회 설명에 따르면 " 작품은 진정한 자아를 깨달은 후에도 자신이 원 하는 모습으로 살아가려는 서커스 호랑이의 이야기입니다. 이 책은 정체성 과 자기기만에 대한 깊은 사유를 담고 있고, 독자에게 어떤 삶을 살아야 하는가?" 라는 질문을 남깁니다. ⓒ 김선아 관련사진보기