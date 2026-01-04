전남도립도서관, 2026 올해의 책 4권 선정

AD

큰사진보기 ▲2026 전라남도 올해의 책 선정 포스터 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도립도서관이 책 읽는 문화 확산을 위해 '2026 올해의 책' 4권을 선정했다.선정 도서는 문학·비문학·청소년·어린이 4개 분야 각 1권씩으로, '슬픔의 틈새', '납작한 말들', '파도의 아이들', '행운이 구르는 속도'이다.올해의 책은 도민과 전남지역 도서관 추천 도서를 대상으로 도서선정위원회 심사와 도민 온라인·현장 투표 결과를 반영해 결정됐다. 도서선정위원회는 지역 작가, 교수, 사서, 교사 등 16명으로 구성했다.문학 분야는 이금이 작가의 '슬픔의 틈새'가 선정됐다. 광복 81주년을 맞아 일제강점기 사할린 한인 1세대가 겪은 고난과 삶의 애환을 섬세하고 따뜻한 시선으로 그려낸 역사소설이다.비문학 분야는 우리 사회의 차별과 혐오의 언어를 분석하며 타인에 대한 이해와 성찰을 이끄는 오찬호 사회학자의 '납작한 말들'이 선정됐다.청소년 분야는 정수윤 작가의 '파도의 아이들'이 이름을 올렸다. 세 명의 청소년이 고향을 떠나 스스로 삶의 길을 찾아가는 여정을 담은 성장소설이다.어린이 분야는 김성운 작가의 '행운이 구르는 속도'가 차지했다. 휠체어를 타는 주인공이 친구와 이웃을 만나며 자신을 이해하고 받아들이는 과정을 그린 동화다.전남도립도서관은 선정 도서를 중심으로 3월부터 시·군 도서관과 동네 책방을 순회하며 '작가와의 만남' 등 독서 프로그램을 운영한다. 하반기에는 선정 도서를 대상으로 '전라남도 독서왕 선발대회'를 열어 도민 책 읽기 운동을 이어갈 계획이다.조병섭 전남도립도서관장은 "선정 도서가 도민에게 위로와 희망의 메시지를 전하길 바란다. 독서의 즐거움을 나누고 책으로 소통하는 전남을 만들겠다"고 말했다.