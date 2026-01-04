'공천헌금' 의혹에 "일탈" 강조하는 민주당... "특검 생각 안해"

▲MBC가 29일 저녁 뉴스데스크에서 보도한 내용 화면갈무리. MBC는 29일 <뉴스데스크>에서 2022년 4월 21일 오전 김병기 의원실에서 김병기 당시 당 공천관리위원회 간사와 강선우 당시 서울시당 공천관리위원 사이 오간 약 29분 대화 녹취 파일을 입수하고 이를 단독 보도했다. ⓒ MBC 관련사진보기