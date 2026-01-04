'공천헌금' 의혹에 "일탈" 강조하는 민주당... "특검 생각 안해"

더불어민주당은 최근 불거진 김병기 전 원내대표-강선우 의원(탈당 뒤 현 무소속)의 '공천 헌금 수수 의혹'에 대해 4일 "개별 인사들의 일탈"이라고 선을 긋는 한편 공천 시스템을 정비해 재발을 막겠다고 밝혔다.
조승래 당 사무총장은 이날 국회에서 기자간담회를 열고 '지난 지방선거 때 관련 잡음이 계속 들리는데 지선·총선 과정에 대해서도 추가 조사가 필요하다고 보느냐'는 질문에 "(당) 전반에 대해 조사한다는 것은 현재로서 생각하고 있지 않다"며 이같이 답했다. 그는 "(이번 사안이) 전체적이고 전면적인 시스템상 문제가 있었다고 보지 않는다, 그럼에도 시스템의 한계와 허점을 통해 이런 일이 벌어졌다고 판단되기 때문에 어제 대표께서 관련 입장을 분명히 말씀 드린 것"이라고 덧붙였다.
전날 정청래 민주당 대표가 본인 SNS 게시글을 통해 "매우 불미스러운 사건"이라며 "국민과 당원께 실망과 상처, 분노를 안겨드린 데 사과드린다"고 처음 사과한 데 이어, 사무총장 선에서도 '일탈'이라고 강조하며 해당 의혹과 당과의 연계성을 조기 차단하려는 의지로 보인다(관련기사: '강선우 공천헌금 수수' 의혹에 정청래 "불미스러운 사건, 사과드린다" https://omn.kr/2gkw7
). 조 사무총장은 이날 "일부의 불미스러운 일탈", "(그간) 확인된 일탈에 대해서는 단호하게 처리하겠다"라고 말하는 등 '개별적 일탈'이라는 점을 강조했다.
지난 12월 29일 MBC는 3년 전인 2022년 4월 22일 강선우 당시 서울시당 공천관리위원과 당시 공천관리위원회 간사였던 김병기 전 원내대표 사이 오간 약 29분 간 대화를 보도하며 '1억 원 수수 의혹'을 처음 제기했다. 김 전 원내대표는 직후인 30일 오전 원내대표직을 사퇴했고, 수수 당사자로 지목된 강 의원도 탈당했으나 이후 김 전 원내대표 배우자의 금품 수수 의혹이 추가로 제기되는 등 관련 의혹은 되레 증폭되는 상황이다.
"억울한 컷오프 막을 것... 김병기-강선우 특검? 현재로선 생각 않는다"
이날 간담회에서 취재진의 질의는 다수가 해당 의혹 관련한 당 차원의 대처와 사실관계 확인 여부 등에 집중됐다. 관련한 추가 조사여부, 특검 가능성 등에 대한 질의도 나왔다.
한 기자가 '2020년 총선 당시 김 전 원내대표 측에 3천만 원을 전달했다는 의혹도 제기됐는데 이 건도 지도부나 윤리감찰단에서 조사할 수 있다고 판단하느냐'고 묻자, 조 사무총장은 "일단 그런 주장이 있는데 그 주장이 사실인지 아닌지 확인이 되고 있지 않은 상황"이라면서도 "윤리심판원에서 관련된 것들을 종합적으로 판단할 필요성이 있다", "직권조사도 할 수 있기 때문에 그런 절차들을 진행할 것"이라고 답했다.
강 의원 측에 돈을 건넨 당사자로 거론되는 김경 시의원이 애초 부적격 후보자로 거론됐으나, 결국 최종 단수 공천이 된 사실이 드러나면서 '공천 헌금 수수' 의혹은 더욱 커졌다. 당시 상대 경쟁자들이 컷오프(공천배제)된 데 재심을 청구했으나 기각된 것으로 알려졌다. 민주당은 '공천신문고'와 '암행어사단' 제도를 통해 억울한 컷오프를 없애고, 단수 공천이 아니라 최대한 경선을 원칙으로 진행해 차후 비슷한 문제 재발을 방지하겠다는 계획이다.
조 사무총장은 이날 "억울한 컷오프시 중앙당에 제소를 할 수 있도록 만든 제도가 '공천 신문고'"라며 "이것과 함께 어제 당대표가 말한 암행어사 감찰단이 쌍으로 움직이면서, 혹시 발생할 수 있는 잡음이나 문제점, 일탈에 대해서 예방·점검하게 될 것"이라고 말했다. 그는 암행어사단의 구체적인 구성과 활동 계획에 대해서도 최대한 빨리 언론에 알리겠다고 덧붙였다.
국민의힘에선 아예 '김병기·강선우 공천 의혹 특검' 도입도 주장하지만, 조 사무총장은 "(관련해) 생각하고 있지 않다"고만 짧게 답해 선을 그었다. 장동혁 국민의힘 당대표는 간담회 직후 페이스북 글을 통해 "강 의원이 김경(시의원)에게 1억 원을 돌려주고 끝날 사안인데 정반대로 전개됐다. 다음날 단수 공천장이 배달됐다", "그 뒷배가 있었을 것이고 김병기보다 더 윗선일 것이다. 당시 당대표는 이재명 대통령"이라며 관련한 특검 도입을 재차 주장했다.
조 사무총장은 이날 간담회 말미 다시 한 번 고개를 숙였다. 그는 "과거 일로 많은 국민들께 지적을 받고 언론에서도 호된 채찍질을 당하고 있다. 저희들이 감수해야 될 부분이라고 생각한다"면서도 "과거 일을 교훈 삼아 전화위복의 기회로 삼겠다. 다행히도 예방을 위해 공천 시스템을 보완·설계했다", "이 문제 극복을 통해 당원들과 국민들께 공천 과정에 대한 신뢰를 더 쌓아가는 과정으로 삼겠다"고 약속했다.