해발 617m 중머리재에 발을 들이는 순간, 설국이었다

큰사진보기 ▲인왕봉을 오르며.입석대에서 만난 광주 진월동에서 오셨다는 사진작가 분이다. 멋진 분이셨다. 사진 사용을 허락해 주셨다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲장불재 이정표무등산의 심장과 같다. 이정표도 얼어 붙었다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲장불재입석대를 지나 정상으로 가는 초입이다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙타능선과 안양산입석대에서 바라본 모습. 우측이 낙타능선 좌측이 안양산이다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲인왕봉서석대 표지석에서 바라본 풍경이다. 최고봉은 천왕봉이다. 지왕봉과 함께 군부대가 자리하여 인왕봉까지 등반이 허용된다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲인왕봉과 서석대 사이산 위와 산 아래의 색이 다르다. 멀리 광주시가지가 보인다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲서석대수정 병풍처럼 빛났다. 역광인데다가, 스마트폰으로 장엄한 모습을 온전히 담아내기 어려웠다. ⓒ 김재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲정상중봉에서 바라본 모습. 우측 봉우리가 서석대, 좌측 봉우리가 인왕봉이다. 포근하고 넉넉해 보인다. ⓒ 김재근 관련사진보기

2026년의 문턱을 넘어서며, 하늘이 소리 없이 제 가슴을 열어 세상의 묵은 먼지를 덮었다. 무등산(無等山)은 무구한 흰빛으로 세례를 받은 듯 높게 빛났다. 새해 사흘째 되는 날, 순백의 유혹에 굴복하여 그 품에 들었다.증심사 지구 들머리는 평온한 겨울의 민낯이었다. 당산나무의 굳건한 뿌리 곁을 지날 때만 해도, 겨울은 마른 바람의 이름으로 불릴 뿐이었다. 하지만 해발 617m, 중머리재에 발을 들이는 순간, 나는 낯선 행성의 입구에 선 여행자가 되었다.그곳은 신이 그어놓은 명징한 경계선이었다. 초월적인 설국(雪國)의 영토가 펼쳐졌다. 엄격한 세관원처럼 계절의 밀입국을 허락하지 않고, 오직 순백의 통행증을 가진 자만을 정상으로 안내하는 듯했다.장불재의 매서운 칼바람은 정화의 의식과도 같았다. 그 바람을 뚫고 마주한 입석대는 거대한 신전의 폐허 혹은 이제 막 세워진 태고의 기둥들이었다. 8700만 년의 시간을 견뎌온 주상절리마다 하얀 설화(雪花)가 화석처럼 박혔다. 수직으로 솟구친 바위들은 하늘을 떠받치는 은빛 서까래였고, 바윗골마다 쌓인 눈은 억겁의 세월을 위로하는 신의 손길이었다.입석대 전망대에서 시선을 멀리 화순 쪽으로 돌리자, 낙타 능선이 유려한 곡선을 그리며 누워 있다. 흰 눈을 등에 지고 고요히 명상에 잠긴 듯이. 안양산과 함께 안개와 눈꽃이 빚어낸 거대한 수묵화였다. 붓끝에 묻힌 묵향이 번져나가듯, 산과 산의 경계는 안개 속으로 녹아들어 현실과 이상의 경계를 허물어뜨렸다.인왕봉 정상에 섰다. 수년 전 보았던 눈 쌓인 한라산이 화려한 왕관이라면, 오늘 무등산은 낮은 곳까지 두루 살피는 어머니의 너른 치맛자락이다. 등급도, 차별도 없다는 이름의 의미처럼 넓고 아늑하다. 산허리를 휘감은 거대한 구름은 파도처럼 끝없이 밀려왔다. 하얀 혼돈의 틈새가 기적처럼 열릴 때마다, 광주 시가지의 회색빛 풍경이 미니어처처럼 모습을 드러냈다가 수장되기를 반복했다.서석대와 중봉으로 이어지는 길은 무등산이 준비한 가장 화려한 피날레였다. 서석대는 수정 병풍처럼 빛났고, 그 아래로 펼쳐진 중봉의 능선은 파도치는 은빛 바다와 같았다. 걷는 것이 아니라, 흰 구름 위를 유영하는 듯한 착각 속에 빠져 들었다.하산하는 길, 내려올수록 눈은 다시 흙의 빛깔에 자리를 내어준다. 그럴수록 가슴 속에 차곡차곡 쌓였던 백색의 잔상은 더 선명해진다. 마음속 어지럽던 생각들이 하얀 눈 아래 고요히 잠드는 것을 느낀다. 귓가에는 오래도록 눈 밟는 소리가 머물렀다.