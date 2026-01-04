트럼프 "정권 이양 때까지 미국이 베네수엘라 통치"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 베네수엘라에 대한 미군 공습 이후 미 플로리다주 팜비치에 위치한 마러라고 자택에서 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 미군이 기습적인 군사 작전으로 체포한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 근황 사진을 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 공개했다. ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 유엔 광장에서 도널드 트럼프 대통령과 베네수엘라에 대한 미군의 군사 행동에 반대하는 시위가 열리고 있다. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 미국 법정에 세우고, 베네수엘라가 안정적으로 정권 이양할 때까지 미국이 통치할 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 3일(현지시각) 플로리다주 마러라고 자택에서 기자회견을 열고 "베네수엘라가 안전하고 적절하며 현명하게 정권을 이양할 수 있을 때까지 우리가 운영하겠다"라고 발표했다.이어 "우리는 베네수엘라 국민의 안녕을 생각하지 않는 다른 누군가가 베네수엘라를 장악할 위험을 감수할 수 없다"라며 "우리는 지금 베네수엘라에 있으며, 적절한 정권 이양이 이뤄질 때까지 남겠다"라고 말했다.또한 "다른 한 그룹과 함께 베네수엘라를 운영할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 델시 로드리게스 베네수엘라 부통령이 대통령직을 승계한 것으로 안다면서 그가 미국이 원하는 것을 할 의사가 있음을 보였다고 전했다.앞서 미국은 베네수엘라에 대한 공습을 전격 단행하며 마두로 대통령 부부를 체포하고 미국 해병대의 '이오지마함'에 태워 미국 뉴욕으로 압송했다. 이들이 뉴욕 연방법원에 기소돼 있기 때문이다.트럼프 대통령은 '마약 테러리스트' 혐의로 미국 검찰에 기소된 마두로 대통령 부부가 뉴욕 또는 마이애미에서 재판받게 될 것이라며 "우리는 법정에서 그들의 범죄에 대한 엄청난 증거를 제시할 준비가 돼 있다"라고 강조했다.그리고 베네수엘라에 미국 지상군을 투입할 가능성을 시사하면서 "미국 함대는 (베네수엘라 인근 해상에서) 대기 태세를 유지하고 있다. 우리는 모든 군사적 선택지를 보유하고 있다"라고 말했다.또한 "미국의 요구가 완전히 충족될 때까지 베네수엘라의 모든 정치인과 군인들은 마두로에게 벌어진 일이 자신에게도 일어날 수 있다는 점을 알아야 할 것"이라고 경고했다.트럼프 대통령은 기자회견에 앞서 자신의 소셜미디어에 마두로 대통령이 함정에 태워져 눈가리개와 헤드폰을 쓰고 미국으로 압송되는 사진을 올리기도 했다.그는 "대규모의 미국의 석유 회사들이 베네수엘라에 가서 수십억 달러를 들여 심각하게 파괴된 석유 인프라를 복구하고 다른 나라들에 석유를 팔 것"이라며 "(미국 회사들이) 그 나라를 위해 돈을 벌기 시작할 것"이라고 말했다.이어 "그렇게 번 돈으로 베네수엘라 국가 운영비를 충당할 것"이라며 "베네수엘라 영토에서 나오는 돈은 엄청나며, 우리가 쓰는 모든 비용을 돌려받을 것"이라고 밝혔다.또한 "그 돈은 베네수엘라 국민들에게 돌아가고, 과거 베네수엘라에 살았던 외국인들에게도 돌아갈 것"이라며 "일부는 베네수엘라가 우리에게 끼친 피해에 대한 보상이라는 형태로 돌아올 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 이번 베네수엘라 공격과 마두로 대통령 축출의 목표 중 하나가 미국 서반구 영향력 확대라는 점도 숨기지 않았다.특히 중국을 의식한 듯 "미국은 외부 세력이 서반구에서 우리 국민을 약탈하고, 우리를 반구 안으로 밀어 넣거나 밖으로 몰아내는 것을 결코 허용하지 않을 것"이라며 "우리의 새로운 국가안보전략 하에서 미국의 서반구 지배력은 다시는 의심할 여지가 없을 것"이라고 강조했다.지금까지 마두로 정권과 밀착하며 베네수엘라 석유를 대거 수입하던 중국은 "심각한 국제법 위반"이라며 즉각 반발했다.중국 외교부는 "(미국의 베네수엘라 공격에) 깊은 충격을 받았다"라며 "미국이 주권 국가를 상대로 무력 공격을 사용하고, 한 나라의 대통령을 상대로 무력을 사용한 것을 강력하게 규탄한다"라고 밝혔다.그러면서 "미국의 이번 공격은 국제법을 심각하게 위반하고, 베네수엘라의 주권을 침해하고, 라틴 아메리카와 카리브해에서 평화와 안정을 위협했다"라고 비판했다.이어 "우리는 미국이 국제법을 준수하고, 유엔 헌장의 목적과 원칙을 준수하면서, 주권과 타국 안보 침해를 중단할 것을 촉구한다"라고 강조했다.러시아 외무부도 "미국의 무력 침략 행위는 매우 우려스럽고 규탄받아 마땅한 행위"라며 "베네수엘라는 외부의 파괴적인 군사 개입 없이 스스로의 운명을 결정할 권리를 보장받아야 한다"라고 밝혔다.아울러 "서로에게 불만이 있는 모든 당사자는 사태 악화를 막고 대화를 통해 문제를 해결해야 한다"라며 "우리는 이를 지원할 준비가 돼 있다"라고 덧붙였다.베네수엘라와 중남미 반미 노선을 이끌던 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 "베네수엘라에 대한 공격은 수년간 이 지역의 안정을 지켜온 질서를 산산조각 냈다"라며 "이른 새벽에 평화롭고 고귀한 베네수엘라 국민을 공격한 것은 비겁하고 범죄적이며 배신적인 행위라고밖에 표현할 수 없다"라고 규탄했다.또한 "이번 공격은 마약 밀매를 근절하기 위한 것이 아니라 테러 행위를 통해 베네수엘라의 석유와 천연자원을 장악하려는 의도"라면서 "이스라엘의 가자지구 공격과 유사하다"라고 주장했다.국제사회는 트럼프 행정부의 베네수엘라 공격과 마두로 대통령 체포에 국제법 위반 논란도 제기하고 있다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 스테판 뒤자리크 대변인을 통해 발표한 성명에서 "베네수엘라에서 일어난 최근의 긴장 고조를 매우 우려하고 있다"라고 밝혔다.뒤자리크 대변인은 "베네수엘라의 상황과는 별개로 이런 방식의 전개는 위험한 전례를 남길 것"이라며 "우리는 유엔 헌장을 비롯한 국제법을 모두가 완전히 준수하는 것의 중요성을 계속해서 강조할 것"이라고 전했다.그러면서 "이번 공격에 국제법이 준수되지 않았다는 것을 매우 염려하고 있다"라며 "구테흐스 사무총장은 베네수엘라 내 모든 행위자가 인권과 법치주의를 완전히 준수하며 포용적인 대화에 관여하기를 촉구한다"라고 덧붙였다.반면에 베네수엘라의 유력한 차기 지도자로 거론되는 야권 지도자이자 지난해 노벨 평화상 수상자 코리나 마차도는 미국을 지지했다.마차도는 소셜미디어에 성명을 올려 "베네수엘라에 자유의 시간이 도래했다"라면서 "우리는 질서를 바로 세우고, 정치범을 석방하고, 특별한 국가를 건설하고, 우리 자녀들을 집으로 데려올 것"이라고 밝혔다.또한 마두로 대통령이 미국의 협상안을 거부함에 따라 체포된 것이라며 "베네수엘라 국민과 다른 여러 국가 국민들에게 저지른 잔혹한 범죄가 곧 법의 심판을 받게 될 것"이라고 적었다.