병오년 새해 첫 촛불집회 "내란 완전 단죄 원년되자"

김은진 촛불행동 공동대표가 3일 오후 대법원 앞에서 열린 내란청산 촉구 172차 촛회집히에서 기조발언을 하고 있다.

새해 첫날인 3일 오후 서울 서초구 대법원 앞에서 '내란청산 촉구 172차 촛불집회'가 열렸다.

이날 집회 참가자들이 집회가 끝나고 촛불대행진에 나섰다.

법학자인 김은진 촛불행동 공동대표가 3일 오후 병오년 새해 첫 내란청산 촉구 촛불집회 무대에서 "2026년을 내란 완전 단죄의 해로 만들자"고 강조했다.매서운 겨울 추위에도 아랑곳하지 않고 '내란청산-국민주권실현 촉구, 172차 촛불대행진' 집회가 3일 오후 4시부터 서울 서초구 대법원 앞(서초역 8번 출구)에서 열렸다. 이날 촛불행동 대표, 정당인, 변호사, 청년 등이 나서 무대 발언을 이었다.김지선 서울촛불행동 공동대표의 진행으로 첫 기조발언에 나선 김은진 촛불행동 공동대표는 "내란 완전 단죄, 조희대 탄핵과 사법부 개혁, 국힘당 해산까지 적토마처럼 전속력으로 달려보자"며 "내란무죄를 꿈꾸는 조희대 사법부, 이재명 대통령 재판 재개를 노리는 조희대 사법부를 하루 빨리 탄핵시키고, 정계개편 놀음을 벌이고 있는 국힘당 것들이 지방선거를 부활의 계기로 만들지 못하도록 조기에 해산시키자"고 피력했다.이어 "사법부 독립과 위헌이라는 여론몰이로 장난질을 치는 조희대 사법부를 이대로 둬서는 안된다"며 "사법부의 수장인 조희대부터 끌어내려야 한다. 2026년 내란 완전 단죄의 시작은 조희대 탄핵"이라고 꼬집었다.특히 "조희대 사법부가 내란단죄의 길을 막고 버티고 있다. 국힘당은 자중지란 속에서도 살길을 찾으려고 발악하고 있다"며 "미국은 한국을 대만전쟁에 끌어들이려고 대놓고 압박하고 있다. 이럴 때일수록 우리 주권자 국민이 중심을 잡고 흔들림없이 싸워나가야 한다"고 강조했다.현 시국에 대해 발언을 한 정종성 촛불행동 정책국장은 "내란전담재판부 설치법 통과는 촛불국민들의 투쟁이 만든 소중한 성과"라며 "촛불국민들은 윤석열 파면 전부터 내란특별법 제정과 특별재판부 설치를 주장해 왔다. 하지만 여당인 민주당은 특별재판부 설치 문제에 대해 소극적이었다"고 말했다.이어 "촛불국민들이 특별재판부 설치를 요구하며 강력하게 투쟁해 민심이 움직이자 민주당은 누더기지만 내란전담재판부 설치법을 통과시켰다"며 "조희대 대법원도 화들짝 놀라 그동안 거부하던 예규까지 만들었다. 촛불 국민들은 내란전담재판부 설치법 논의 과정에서 조희대 대법원을 비호하는 신수박들에게 강력한 경고도 보냈다"고 전했다.지난 17년 동안 민변과 참여연대에서 활동했던 백주선 법무법인 대율 대표 변호사는 "헌법 제103조가 규정한 법관의 독립을 스스로 파괴하고, 내란 피의자들에게 면죄부를 주려는 대법원장은 더 이상 그 자리에 머물 자격이 없다"며 "국회는 조희대를 즉각 탄핵해야 한다"고 밝혔다.이어 민주적 기본질서를 파괴한 국힘당은 헌법 제8조에 의거해 즉각 해산되어야 한다. 우리 헌법 제8조는 정당의 활동이 민주적 기본질서에 위배될 때 해산을 규정하고 있다"며 "국힘당은 12.3 내란 당시 국회의 헌법적 권능을 무력화하는 데 동조하며 민주공화국의 근간을 뒤흔들었다"고 강조했다.김진영 청년촛불행동 회원은 "내란에 깊숙이 관여한 노상원이 민간인 신분으로 은밀하게 개인정보를 수집했는데, 고작 징역 2년과 추징금 밖에 선고되지 않는 게 말이나 되는 소리냐"며 "노상원은 계엄 수습 방안까지 세웠다. 머릿속에만 있던 계획이라는 데, 비교해보면 실제로 벌어진 일들과 비슷하다"고 말했다.이어 "내란주요임무종사자 혐의재판에서는 훨씬 엄중한 형이 나와야 한다"며 "이러니 조희대 사법부를 믿을 수 있겠는가. 내란에 동조하고 정치에 개입한 조희대는 대법원장이 아니라 재판을 받아야 할 자"라고 꼬집었다.박대윤 국민주권당 홍보위원장은 "미국 국무부는 며칠 전, 우리 국회에서 통과된 '정보통신망법 개정안' 대해 '중대한 우려'를 표했다"며 "미국이 뭔데 우리 국회가 통과시킨 법에 대해 이따위 무례한 망발을 하는 거냐. 예의도 없고 외교 상식도 없다. 대한민국의 주권을 깔보고 숨 쉬듯이 내정간섭을 일삼는 미국을 용납할 수 있겠는가"라고 반문했다.이어 "나라를 위해 목숨 걸고 내란을 막아낸 우리 국민이다. 우리 국민은 미국의 계속되는 내정간섭을 더 이상 용납하지 않겠다"며 "응당한 권리 행사, 강력한 투쟁으로 대답할 것이다. 바로 그것이 촛불의 정신이며 주권자 국민의 의지"라고 강조했다.집회 진행을 한 김지선 서울촛불행동 공동대표는 "국힘당 해산을 지방선거 전에 끝내야한다"며 "조희대 대법원장도 즉시 탄핵을 해야 한다"고 주장했다.집회에서는 조희대 즉각 탄핵 범국민 온라인 서명운동도 전개됐다. 그룹 '다시 부를 노래', 극단 '경험과 상상' 등의 노래 공연이 집회 참가자들의 흥을 돋웠다. 참가자들은 '내란세력 최후보루 조희대를 탄핵하라', '극우집단 내란정당 국힘당을 해산하라', '윤석열 접대재판 지귀연을 퇴출하라' 등의 구호를 외쳤다. 집회가 끝나고 참가자들은 병오년 새해 첫 촛불대행진에 나서며 '조희대 탄핵' '국힘당 해산'을 연신 외쳤다.