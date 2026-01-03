메뉴 건너뛰기

26.01.03 21:23최종 업데이트 26.01.03 21:23

[함양] 크고 밝은 새해 첫 보름달

3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만

3일 경남 함양군 상림공원 하늘에서 올해 가장 크고 밝은 첫 보름달(슈퍼문)이 구름을 비집고 성탄절 트리 위에 걸려 환하게 비추고 있다.

#보름달

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

