[함양] 크고 밝은 새해 첫 보름달

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

3일 경남 함양군 상림공원 하늘에서 올해 가장 크고 밝은 첫 보름달(슈퍼문)이 구름을 비집고 성탄절 트리 위에 걸려 환하게 비추고 있다.