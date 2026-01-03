사회부산경남 26.01.03 21:23ㅣ최종 업데이트 26.01.03 21:23 [함양] 크고 밝은 새해 첫 보름달 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 3일 경남 함양군 상림공원 하늘에서 올해 가장 크고 밝은 첫 보름달(슈퍼문)이 구름을 비집고 성탄절 트리 위에 걸려 환하게 비추고 있다. 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 저녁 함양 상림공원 하늘의 보름달. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #보름달 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"연대의 힘 알게 하신 분" 신영복 선생 10주기 앞 참배 갤러리 오마이포토 고개숙인 김병기 1/11 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.