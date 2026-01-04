"빈손으로 나온 시민들에게 탱크와 전쟁 무기 동원"

AD

경제난으로 촉발된 이란의 반정부 시위가 이란 전역으로 격화하는 가운데, 사망자가 최소 10명으로 늘었다고 AP, AFP 통신 등 외신이 현지 시간 3일 보도했다. 이란 시위는 지난달 말 수도 테헤란에서 시작됐고, 처음에는 화폐 가치 폭락과 고물가 등 경제난에 항의하는 성격을 띄었다. 하지만 경제적 어려움을 호소하던 시위는 점차 '독재자에게 죽음을'이란 정치 구호와 함께 전국적으로 빠르게 확산했다.AP 통신은 일주일에 접어든 시위의 폭력 수위가 새로운 수준으로 높아졌다고 지적했고, 이란의 관영 언론은 해외에서 조직된 단체들이 이란 전역의 공공 건물을 공격했다고 보도했다. 한편, 트럼프 대통령은 지난 2일 소셜미디어에 "이란이 평화 시위대를 살해한다면 미국이 그들을 구출하러 갈 것"이라며 "이미 장전은 끝났고, 출동할 준비가 됐다"고 언급했다.이에 이란 정부는 즉각 내정 간섭이라며 강하게 반발했고, 중동 내 미군을 향한 공격 가능성까지 거론했다. 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장은 "미국인들은 트럼프가 이 사태를 시작했다는 것을 알야 한다"며 "그들은 미군의 안전을 걱정해야 할 것"이라고 경고했다. 그러면서 이번 시위의 배후로 미국과 이스라엘을 지목했다. 이란 내부에서 벌어지는 시위에 개입하며 이란 사람들이 폭력 시위를 이어가도록 부추기고 있다는 것.서방 국가들과 이란의 정부 및 언론이 서로 다른 주장과 보도를 이어가고 있는 와중에 이란에서 사는 일반 시민들은 이 상황을 어떻게 인식하고 있는지 메신저를 통해 인터뷰를 진행했다.이란 북서부 도시 타브리즈에 거주하는 파티마(가명)씨는 "제가 사는 도시에서는 지난 며칠 동안 사람들이 시위에 참여했는데, 사람들이 단결하는 모습이 보기 좋다고 생각한다"며 "테헤란에는 많은 시위대가 있으며, 지금까지 많은 사람들이 부상을 입었다"고 말했다. 이어 "이번 시위가 성공하고 이란 사회가 변화해야 인플레이션을 줄일 수 있다"고 강조했다.한편, 테헤란은 이란 내 어느 도시보다도 시위의 규모와 진압 강도가 강한 것으로 보인다. 테헤란에 거주하는 자흐라(가명)씨는 "현재 상황이 좋지 않다"며 "이란 사람들은 더 이상 히잡 때문에 거리로 나오지 않는다"고 말했다. 이어 "그들은 생필품과 식량을 구하기 위해 거리고 나온다"며 "그런데, 빈손으로 거리에 나온 사람들을 진압하기 위해 그들(이란 정부·군대)은 탱크와 전쟁 무기를 동원했다"고 덧붙였다.이번 시위는 마흐사 아미니의 사망으로 인해 이슬람 신청 체제 타도를 외치며 시작됐던 2022년의 '히잡 시위'와는 시위의 발생 원인이 다르다는 것. 그러면서, 자흐라(가명)씨는 이번 시위를 통해 이란 체제가 변화할 것이라고 전망했다. 더 나아가, 1979년의 이란 이슬람 혁명으로 실각한 이란 왕정이 현재의 이슬람 신정 체제를 무너뜨리고 다시 집권할 가능성을 언급했다.그녀는 "이번 시위는 이란 국민들이 명확한 목표를 갖고 '샤(이란의 마지막 왕세자, 이란 왕정)'의 복귀를 원한다는 점에서 이전 시위들과는 다르다"며 "이것은 변화의 시작이며, 그 끝은 제국주의 사회보다 더 현대적인 형태로 '샤'의 통치가 복귀하는 것"이라고 강조했다. 이어 "미국과 이스라엘은 이란의 샤가 이란으로 복귀할 수 있도록 지원하고 있다"고 덧붙였다.이란 정부가 국민들의 어려움을 해결하려는 노력이 부족하다고 비판하는 목소리도 있었다. 이란 남부 도시에 거주하는 라일라(가명)씨는 "물가 폭등과 경제적 압박 때문에 저도 시위에 참여하고 있다"며 "이란의 경제 상황이 좋지 않아서 모든 국민이 걱정하고 있고, 물가는 너무 높으며 이란 화폐 가치는 폭락했다"고 말했다.이어 "이란 정부는 경제 상황을 개선하지 않고 방치하고 있는데, 이는 결코 바람직하지 않다"며 "그들은 막대한 자산을 보유하고 있고 이란 경제를 개선할 능력이 있음에도 불구하고 국민의 고통과 어려움을 외면하며 히잡 문제에만 매달리고 있다"고 말했다.이란의 경제적 어려움에도 불구하고 이란 정부가 해외 국가들을 지원하는 것에 이란 국민들의 세금을 사용하는 것도 문제라고 언급했다. 라일라씨는 "이란 정부가 이란의 경제 발전과 경제적인 문제에는 전혀 관심을 기울이지 않는 것은 매우 유감스러운 일"이라며 "이란의 자본을 다른 나라에 넘겨주면서 정작 이란 국민들은 전혀 신경 쓰지 않고 있다"고 지적했다. 이어 "이란에서 절도와 부패가 증가했다"며 "저는 이란을 매우 사랑하지만 이란의 무능한 정부는 혐오스럽다"고 덧붙였다.반면, 이번 시위가 성공하기 어렵다며 크게 기대하지 않는 의견도 있었다. 이란 남부 도시에 거주하는 마리얌(가명)씨는 "시장과 상점 주인들로부터 시작된 시위는 약 일주일째 이어지고 있다. 그러나 늘 그렇듯 정부는 국민과 국가의 문제에 대해 무관심하다"고 실망감을 드러냈다. 이어 "이번 시위의 결과가 어떻게 될지 모르겠다"며 "이번 시위는 높은 물가 때문에 다시 시작된 것"이라고 말했다.한편, 이란 전역에서 대규모 시위가 일어났음에도 불구하고 이번 시위가 성공할 가능성은 낮다고 설명했다. 그녀는 "이번 시위가 성공할 수 있을지는 확실히 말씀드리기 어렵다"며 "시위가 일어날 때마다 얼마 지나지 않아 이란 정부가 국민들의 목소리를 억압하는 방식으로 상황을 바꾸어 놓았기 때문"이라고 말했다.