서점이라는 울타리, 살 맛 나는 세상을 만나다

"2012년 악몽이 떠오른다. 빗물이 서가로 뚝뚝 떨어지는데 책 빼는 것 말고는 할 수 있는 게 없다. 제발 비가 그치기를 바랄 뿐..."

새해. 이 말에는 '싱싱함'이 넘쳐 난다. 그 기운 받아 부지런함과 도전을 내 생활에 단단히 묶어두려 한다. 이런 마음의 첫 행보는 서점과 함께 일 듯하다. '신년 파티 및 각자 재미있게 읽은 책 나누기'행사 알림 문자를 받았다. 날짜는 1월 10일, 선착순 30명이라는 말에 서둘러 신청했다. 사장님을 필두로 배지영 작가님, 글쓰기 동료들 그리고 군산 시민과 함께 펼쳐질 시간이 무척이나 기다려진다.1980년대, 뜻있는 청춘들의 해방구이자 필수 코스였던 '녹두서점'(한길문고의 전신)이 있었다. 나에게는 책보다도 미소년 같았던 사장님의 선한 인상이 더 또렷이 남아있다. 서점은 이후 나운동으로 자리를 옮겨 지하에서 1층으로 이어진 대형 서점으로 성장했다.우리 집과는 거리가 멀어 1년에 고작 두어 번, 아들의 참고서와 수필집을 사는 정도의 방문이 전부였다. 그러다 2012년 여름, 기록적인 폭우로 큰 피해를 입었을 때 시민들의 손길로 다시 일어섰다는 소식을 매체를 통해 접했다. '10만권의 기적'을 지켜보며 같은 시민으로서 뿌듯해 하며, 그저 마음 만으로 응원하던 주변인에 지나지 않았다.한길문고와 본격적으로 인연을 맺은 건 지난 9월 초였다. 퇴직 이후의 시간은 바람 든 풍선처럼 부풀었다가 이내 줄 끊어진 연이 되어 버리는 날들의 연속이었다. 무언가 돌파구가 필요했다. 마침 가까운 선배가 배지영 작가와 함께하는 '목요 글쓰기'를 소개해주었다.계단을 올라 2층 문을 여는 순간, 이곳은 단순한 서점이 아니라는 걸 알았다. 책과 문화와 쉼이 공존하는 공간이었다. 특색있게 진열된 책장과 편안한 탁자와 의자, 아이들의 쉼터, 중고 도서 장터, 그리고 세련된 포토 존과 기억 사진전까지. 허투루 만들어진 공간은 하나도 없었다. '군산에 이런 곳이 있었다니.' 이제라도 알아서 다행이다 싶었다.인연이 깊어지려 그랬는지, 며칠 뒤에 시간당 152mm라는 기록적인 폭우가 쏟아졌다. 도시 곳곳의 침수 소식을 뉴스로 보며 마음 졸이던 중, 글쓰기 카톡방이 분주해졌다. 한길문고 건물의 노후로 인해 피해가 생겼다는 소식이었다.사장님의 인스타그램 글과 서점 사진들이 공유되었고 걱정과 위로의 말들이 이어졌다. 누군가는 서둘러 서점으로 달려가고, 누군가는 간식을 준비했다. 그들은 서로를 비추는 거울처럼 닮아 있었다. '이런 마음들이 모여 그날의 절망을 희망으로 지켜낸 거구나' 가슴이 뭉클해졌다. 나 역시 울타리 안에 '쓰윽' 들어선 느낌이 들었다.매주 목요일, 우리는 한길문고 문화공간에 각자의 노트북을 두고 둥글게 모여 앉는다. 떠오르는 생각에 자신만의 색깔을 입히며 글을 쓰고 있노라면, 사장님은 가끔 음료수를 조용히 놓고 가신다. 공간을 내어준 것만으로도 고마운데, 꼭 친정 엄마처럼 자꾸만 무언가를 챙겨주신다.'백년 가게'로 선정된 한길문고는 그 이름처럼 올곧게 한길을 걸어왔다. 소설·수필 공모전, 작가 강연과 만남, 심야 책읽기와 상주작가 프로그램까지 다양한 행사가 끝없이 이어진다. 얼마 전에는 문화행사 출석 체크 스티커(상품지급)도 생겼다. 더 많은 시민의 참여가 성장으로 이어졌으면 좋겠다는 고민의 흔적이 고스란히 느껴진다.올해도 나는 한길문고 계단을 오를 것이다. 매주 목요 글쓰기 모임은 나에게 더 특별하다. 참 맑고 따뜻한 사람들, 그 곁에 머물 수 있다는 건 행운이다. '이미 등단한 작가들 사이에 앉아 있으면 나 또한 작가'라는 호기로운 주문을 조심스레 머리 속에 입력한다. 그러면 신기하게도 가슴이 쫙 펴진다. 마음도 손길도 바빠진다. '타닥타닥' 자판 두드리는 소리는 왜 그리 정겨운지.무료하던 나에게 찾아온 기분 좋은 자극, 스위치가 켜진 느낌이다. 도전하되 조급해 하지 말자. 천천히 그러나 멈추지 않는 것이 중요하다. 한길문고라는 따뜻한 공간 안에서 내 삶을 기록하며 살 맛 나는 하루하루를 만들어가고 싶다.