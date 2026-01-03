미국, 베네수엘라 공습 개시... 마두로 "비상사태 선포"

AD

미국이 베네수엘라에 대한 공습을 전격 단행했다.AP·로이터 통신, CBS 방송 등 외신에 따르면 3일(현지시각) 오전 2시께 베네수엘라 여러 지역이 공격을 받았다.수도 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음과 항공기가 저공 비행하는 소리가 들렸고, 주민들이 급하게 거리로 뛰어나와 대피했다.카라카스의 한 주민은 "땅 전체가 흔들렸다. 정말 끔찍하다"라며 "폭발음과 비행기 소리가 들리고 바람이 온몸을 휘감는 것 같았다"라고 전했다.미국 백악관과 국방부는 별다른 입장을 내놓지 않고 있지만, 베네수엘라 정부는 미국이 공격했다며 규탄했다.CBS 방송은 백악관 관리들을 인용해 "트럼프 대통령이 베네수엘라 군사 시설을 포함한 여러 목표물에 대한 공습을 명령했다"라고 보도했다.로이터 통신도 익명을 요구한 미국 정부 관리를 인용해 미국이 현재 베네수엘라에서 공습 작전을 수행 중이라고 전했다.베네수엘라에서 폭발이 발생하기 전에 미국 연방항공청(FAA)이 군사 활동을 이유로 모든 상업·개인 항공기의 베네수엘라 상공 비행 금지를 명령하기도 했다.니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 국가비상사태를 선포하며 미국의 공격에 대응하기 위해 모든 병력을 동원하라고 지시했다. 그는 이번 공격을 "미국이 베네수엘라의 석유와 광물을 약탈하려는 시도"라고 주장했다.베네수엘라 정부는 성명을 내고 "매우 심각한 군사적 침략을 저질렀다"라며 "시민들이 거리로 나와 모든 사회·정치 세력의 동원 계획을 실행하고 이 제국주의적 공격을 규탄할 것을 촉구한다"라고 밝혔다.그러면서 유엔 안전보장이사회와 사무총장, 여러 국제기구에 미국의 침략을 규탄하는 항의 서한을 제출하겠다고 전했다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라의 마약 밀매 조직을 비난하며 지상 작전 가능성을 언급한 바 있다. 또한 마두로 대통령을 마약 카르텔과 연계된 '불법 지도자'로 규정하고 퇴진을 압박했다.최근 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 31일 베네수엘라 석유 기업 4곳을 제재하고, 관련 유조선에 동결 조치를 내렸다.또한 카리브해와 동태평양에서 마약 밀수 혐의를 받는 선박을 타격했고, 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선을 나포했다.