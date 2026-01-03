"연대의 힘 알게 하신 분" 신영복 선생 10주기 앞 참배

큰사진보기 ▲경남쇠귀를기억하는모임, 3일 밀양시 무안면 영취산 자락 신영복 선생 묘소 참배-추모행사. ⓒ 윤성효 관련사진보기

더불어숲에서

-쇠귀 신영복 선생님 10주기



김유철 시인(삶예술연구소 대표)



선생님 지난해 겨울이 추웠습니다

내란의 광풍에

힘들게 지켜온 아랫목은 식어가고

민주주의는 목 졸릴 듯했지만

민중이 앞장선 빛의 혁명은 다시 이 땅을 지켜냈습니다



사실 지난해 겨울만 추운 것은 아니었지요

쇠귀 선생님이 잡혀가던 1968년도 추웠고

20년 20일 감옥살이 하던 날들과

몇 번의 독재자들이 설치던 겨울도 어련했지요

그러나 추위를 견딘 씨앗들은 버티고 살았습니다



선생님이 이승에서 보여준

어리석은 자의 우직함으로

우리는 처음처럼 멈추지 않고 한 발씩 나아갔습니다



선생님이 10년 전 민중 곁을 떠난 게 아니었음을 압니다

언 땅에 온몸을 구부려 씨앗을 심었고

그 씨앗이 새싹을 피워

어린 싹이 잎을 내고 아름드리나무가 되어

이내 더불어숲을 이루었습니다



이 땅에 머지않아 민들레 씨가 남북으로 날 것입니다

밟아도 죽지 않고 누워도 잠들지 않는

민중의 민들레 씨앗이 만든 더불어숲에서

우리는 선생님을 다시 만나겠지요



선생님, 쇠귀 신영복 선생님

깊은 강과 높은 산이 때때로 앞을 가로 막아도

어제도 오늘도 그 다음 날도 함께 가는 민중의 길을

지금 여기에서 우린 작당합니다



그날까지 우리 곁에 머무르소서

그날까지 숲에서 기다리소서

그날까지 낮고 옅고 깊게

그날까지 처음처럼!

더불어숲 쇠귀 신영복(1941~2016) 선생 10주기(오는 1월 15일)를 앞두고, 밀양 무안면 영취산 묘소에서 참배 및 추모식이 열렸다. '경남쇠귀를기억하는모임'이 3일 창원에서 모여 버스를 타고 이동해 참배하며 고인을 기린 것이다.이 모임은 2022년 윤석열정부 당시 일부 보수세력들이 신영복 선생을 의도적으로 깎아내리자 '정의가 외로우면 안된다'는 생각에 그해부터 연말 연초에 묘소를 참배해 왔다. 배진구 신부(천주교), 공명탁 목사(개신교), 고승하 작곡가, 박종권 마창진환경운동연합 공동의장, 김유철 시인, 장순향 전 한양대 교수, 노경석 전 전교조 경남지부장, 진형익 창원시의원 등이 나섰던 것이다.10주기에는 더 많은 사람들이 참여했다. 박종훈 경남도교육감과 정혜경 진보당 국회의원(비례), 김준식·송영기·전창현 경남도교육감선거 출마예상자, 허정도 전 한국토지주택공사 상임감사, 심상완 전 국립창원대 교수, 김영진 전 경남도의원, 이경희 일본군위안부할머니와함께하는 마창진시민모임 대표, 이영곤 진보당 창원성산지역위원장, 황금주 경남교육정책연구소장, 전희영 전 전교조 위원장, 김지성 전교조 경남지부장, 이춘 작가, 변기수 창원기후행동 공동대표, 류성국 더불어민주당 경남도당 청년위원회 대변인 등이 함께 했다. 또 (사)더불어숲 구자춘 사무국장과 이도환 영남숲 대표도 참석했다.이들은 먼저 묘소 입구에 있는 '더불어숲' 글자가 새겨진 바위부터 찾았다. 진형익 의원의 진행으로 열린 추모제는 공명탁 목사를 시작으로 참가자들이 헌화하고, 고승하 작곡가가 헌주를 했다. 이후 추도사가 이어졌다.배진구 신부는 "쇠귀 선생의 '더불어숲'이라는 말은 하느님을 가장 많이 표현하고 살아가신 분이라 생각한다. '이 나무가 저 나무에게 말했다. 우리 더불어숲을 만들자'라는 말이 있다"라며 "얼마 전에 성탄절을 보냈는데, 그 의미가 더불어 하고자 하는 하느님의 뜻이라 생각한다"고 말했다. 배 신부는 이어 "더불어숲이라는 말에 다 담겨 있다. 자기 희생과 사랑해야 하는 의무가 포함되어 있다"라고 말했다.그는 이어 "우리 모두가 선생님의 뜻을 잘 받들어 그런 모습으로 살아갔으면 싶다. 요즘 세상에 선생 많고 박사 많고 사상가 많지만, 제대로 익은 선생이 안 계신다는 것이 큰일이다. 쇠귀 선생의 부재가 더 큰 빈 자리로 다가온다. 우리가 만드는 세상이 정의와 평화가 함께 하기는 바란다"라고 덧붙였다.박종훈 교육감은 "신영복 선생이 돌아가신 뒤 그 분의 책을 읽는 과정에서 여기에 묻혀 계신다는 걸 알았다. 선생의 선친인 신학상 선생이 초대 밀양교육장을 지내셨다. 초대와 3대 교육장이셨다. 그 뒤에는 선생의 옥바라지를 아버님이 직접 하신 것이다. 대단한 어른이라는 걸 알았다"라고 말했다.박 교육감은 "지난해 9월 17일, 교육장들을 모시고 와서 조약돌 하나씩 주워서 갖다 놓았다. 선생께서 20년 20일을 감옥에 계셨는데, 책을 읽으면서 '박종훈 너는 감옥에 가둬 놓으면 제대로 살겠느냐' 하는 생각을 하지 않을 수 없었다"라고 밝혔다. 그는 이어 "사상범이셨던 선생께서는 '내가 낸대' 하지 않고, 다 내려 놓으시고 잡범들과도 함께하는 마음을 가지셨다. 그들과 같이 이야기 하고 들어주고 하셨던 것이다"라며 "우리 모두가 잘 나고 더 많이 가진 사람보다 좀 적게 가지고 못난 사람과 함께 하는 다짐을 했으면 한다"라고 덧붙였다.정혜경 국회의원은 "신영복 선생의 책인 <강의>는 제 인생책이다. 노동 운동을 하면서 자본주의를 바꾸기 위한 활동을 하는데, <강의>를 읽고 많은 생각을 했다. '관계의 힘', '연대의 힘'을 알게 되었다"라고 말했다. 정 의원은 "<강의>는 우리가 어떻게 가야 하는지 말씀해 주신 책이다"라며 "지금도 내란의 끝에, 우리가 가야 할 세상은 어디인가 생각한다. 그것은 모두가 소외됨이 없이 함께 가야 하는 세상이다. 더불어숲이 되는 정신을 받들어서 함께 하겠다"라고 덧붙였다.구자춘 (사)더불어숲 사무국장은 "오는 15일이 신영복 선생 10주기다. 성공회대학에서 추모행사를 준비하고 있다"라며 "선생을 생각하며 함께 해주어 감사드린다"라고 인사했다. 장순향 춤꾼(전 한양대 교수)이 맨발로 '한반도기'를 들고 헌무를 추었고, 재두루미중창단이 동요 "소나무야"에 이어 신영복 선생의 글에 고승하 작곡가가 곡을 붙인 "처음처럼"을 불렀다. 김유철 시인이 "더불어숲에서"라는 제목의 추모시를 읽었다.마지막에는 개똥이어린이예술단이 참가자들과 함께 동요 "시냇물"(이종구 작사, 권길상 작곡)을 불렀다. "시냇물"은 신영복 선생이 교도소에 있을 때 같이 있었던 재소자가 출소할 때마다 불러주었던 노래다.신영복 선생은 1941년 8월 24일 의령 유곡보통학교 사택에서 태어나 밀양초교, 밀양중학교, 부산상업고등학교에 이어 서울대 경제학과를 나왔다. 고인은 1966년 육군사관학교 교관으로 있다가 나이 28세인 1968년 7월 25일 통일혁명당 사건으로 체포되어 1970년 무기징역을 선고 받아 20년간 복역하다 1988년 가석방되었다.쇠귀 선생은 성공회대 교수로 있다가 2006년 정년 퇴임했고, 책 <감옥으로부터의 사색>, <엽서>, <나무애 나무야>, <강의-나의 동양고전 독법> 등을 펴냈다. 다음은 김유철 시인의 추모시 전문이다.