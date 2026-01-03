'강선우 공천헌금 수수' 의혹에 정청래 "불미스러운 사건, 사과드린다"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 도중 기침하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲MBC가 29일 저녁 뉴스데스크에서 보도한 내용 화면갈무리. MBC는 29일 <뉴스데스크>에서 2022년 4월 21일 오전 김병기 의원실에서 김병기 당시 당 공천관리위원회 간사와 강선우 당시 서울시당 공천관리위원 사이 오간 약 29분 대화 녹취 파일을 입수하고 이를 단독 보도했다. ⓒ MBC 관련사진보기

정청래 더불어민주당 대표가 3일 강선우 의원(서울 강서갑)의 '1억 공천헌금 수수' 의혹과 관련해 "매우 불미스러운 사건"이라며 "국민과 당원께 실망과 상처, 분노를 안겨드린 데 대해 사과드린다"고 밝혔다. 정 대표가 '공천헌금 의혹'과 관련해 직접 '사과'를 표시한 건 처음이다.정 대표는 이어 "이번 일을 전화위복의 기회로 삼겠다"면서 ▲개정 공천 관련 당헌·당규 엄수 ▲'클린 선거 암행어사단' 발족 ▲선거비리 적발 즉시 당대표 직권 일벌백계를 약속했다.그는 이날 오후 3시께 자신의 소셜미디어에 글을 올려 "당에서 취할 수 있는 상응한 징계조치를 취할 것"이라며 "경찰 수사가 예상되는 만큼 할 수 있는 모든 협조를 다할 것"이라고 썼다.올해 6월 지방선거를 5개월여 앞두고 있는 민주당은 지난 2022년 지방선거 공천 비리 의혹이 터져 앞뒤 할 것 없이 난처한 상황. 이에 대한 개선책에 대해 정 대표는 "새로 개정한 공천 관련 당헌 당규를 철저하게 엄수하도록 하겠다"면서 "비리의 유혹은 꿈조차 꾸지 못하도록 발본색원 원천봉쇄 하겠다"고 약속했다. 또한 "중앙당에 구성될 공천신문고 제도를 적극 활용해 '클린 선거 암행어사단'을 발족해 선거비리 적발 즉시 당대표 직권으로 일벌백계 하겠다"고 덧붙였다.민주당 공천 체계상 중앙당 공천관리위원회는 광역단체장 공천을 맡고, 기초단체장·광역의원·기초의원 공천은 각 시도당에 일임한다. 그러나 정 대표는 "광역단체장에 대한 중앙당 공천은 물론 각 시도당 공천 과정도 유리알처럼 투명하게 관리 감독하겠다"고 했다. 이어 "공천 후보 숫자상 중앙당보다 각 시도당 위원회에서 훨씬 많은 수를 공천하게 된다"며 "시도당이 민주적이고 투명한 공천을 할 수 있도록 중앙당에서 철저하게 관리감독 하겠다"고 재차 강조했다.한편 강선우 의원은 지난 지방선거 공천 당시 자신이 지역위원장으로 있는 지역구에 출마하는 김경 서울시의원으로부터 1억 원 수수 의혹이 알려진 뒤 탈당했다. 강 의원은 '공천 배제를 유지해야 한다'는 김병기 민주당 의원(당시 공관위 간사)의 말을 듣고 돈을 김 시의원에게 돌려줬다는 입장이다. 하지만 김 시의원은 당시 단수공천을 받고 서울시 강서구 1선거구에서 당선했다.민주당은 강 의원에게 제명에 준하는 징계사유가 있음을 확인하고 '탈당자에 대한 특칙'을 근거로 제명 처리했다. 이는 강 의원이 복당을 시도할 경우 심사에 영향을 끼친다.정청래 대표는 "이번 사건은 참으로 부끄러운 일"이라며 "소 잃고 외양간을 고친다지만 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 외양간을 더 두껍고 더 높이 짓고 밑바닥으로 스며드는 연탄가스 구멍도 철저하게 막겠다"라고 강조했다. 그러면서 "이번 일로 심려를 끼쳐드린 데 대해 다시 한번 사과드린다"면서 "민주당은 더 깨끗하고 공정한 공천으로 보답하겠다"고 다짐했다.