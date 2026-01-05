동학혁명 이전, 전봉준과 김개남의 삶의 자리와 기억

큰사진보기 ▲동학혁명 지도자 김개남이 서당 훈장을 했다는 임실 청웅면 성밭마을 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학혁명 지도자 김개남이 서당 훈장을 했다는 임실 청웅면 성밭마을 앞 느티나무 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학혁명 지도자 전봉준이 서당 훈장을 했다는 진안 백운면 오정마을의 소나무 밭 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학혁명 지도자 전봉준이 서당 훈장을 했다는 진안 백운면 오정마을 노송과 호남의 알프스 금남호남정맥 원경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학혁명 지도자 전봉준이 서당 훈장을 했다는 진안 백운면 오정마을의 서당 터 대밭 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학혁명 지도자 전봉준이 서당 훈장을 했다는 진안 백운면 오정마을 앞 들녘 ⓒ 이완우 관련사진보기

전봉준과 김개남은 동학농민혁명을 근대 한국사 최초의 전국적 민중운동으로 전개한 지도자로 평가된다. 이들의 고향과 성장지는 현재의 전북 정읍시 산외면 일대이다. 전봉준은 산외면 동곡마을에, 김개남은 동곡마을 이웃인 지금마을에 살았다.두 사람은 어린 시절부터 함께 뛰놀고 공부했던 막역한 사이였다. 마을 사람들 사이에서는 "봉준이는 영특하고 기범(개남)이는 씩씩해서, 둘이 합치면 나라를 들었다 놓겠다"고 할 만큼 두 사람의 우정과 기질은 동네에서 유명했다고 한다.지난 2일, 동학 두 지도자가 20살 전후의 젊은 시절인 1870년대 중반에 서당의 훈장을 했다는 진안과 임실의 마을을 찾아 그들의 흔적을 찾아보았다.전봉준과 김개남이 어린 시절에 살았던, 정읍의 두 마을은 약 2km 거리의 이웃 마을이었고, 두 마을에서 동쪽으로 6km 위치에 있는 호남정맥 묵방산(538m) 너머는 현재 임실 운암면의 섬진강 옥정호가 있다. 1870년대에 전봉준은 진안 백운면 오정마을에서 서당 훈장을 하였고, 김개남은 임실 청웅면 성밭마을에서 서당 훈장을 했다는 이야기가 이 지역에 전해온다.김개남이 서당 훈장을 하였다는 임실 청웅면 성밭마을은 정읍 산외면 지금마을에서 동쪽으로 지도상으로 약 17km 거리이다. 임실 성밭마을은 김개남의 외가와 처가가 있는 마을이라고 전해온다. 성밭마을은 임실 백이산(630m)의 남서쪽 산기슭 아래에 자리잡고 있었다. 백련산(754m)이 남쪽으로 가깝게 보였다.성밭마을은 임실 청웅면 소재지에서 북쪽으로 2km 거리의 가까운 곳이었다. 마을 앞에는 너른 들녘이 펼쳐졌다. 마을 앞의 정자에 오래된 느티나무가 두 그루 서 있었다. 김개남이 이 마을에 머물렀던 시기인 1873년에 동학 2대 교주 해월 최시형에게 조항치에서 설교를 듣고 동학에 입도했다는 이야기가 임실 지역에 전해온다.1870년대, 김개남이 이 마을에 머물며 서당 훈장으로 아이들을 가르치고 세상의 이치를 말했을 그 시절에도, 마을 어귀를 지키던 수백년 된 느티나무는 이미 뿌리를 내리고 튼실하게 서 있었다. 사람의 말과 글은 흩어졌고 흔적이 없지만, 느티나무는 그 자리에 서서 계절과 사람의 왕래를 지켜보았을 것이다.겨울 나목으로 서 있는 느티나무는 동학 지도자 김개남이 아직 '혁명의 얼굴'을 갖기 이전, 사람 속에 머물던 시절의 침묵과도 닮아 있는 듯했다. 혁명은 1894년의 세상에서 폭발했지만, 그 이전의 사유와 준비, 그의 머뭇거림과 결심은 이런 나무 곁에서 조용히 숙성되었을 것이다.전봉준이 서당 훈장을 하였다는 진안 백운면 오정마을은 정읍 산외면 동곡마을에서 동쪽으로 지도상으로 약 30km 거리이다. 오정마을은 진안 내동산(887m) 아래에 자리 잡았다.마을 앞으로는 호남의 알프스라고 불리는 금남호남정맥 산줄기의 1000m가 넘는 선각산과 덕태산 우람하게 보인다. 섬진강이 발원지인 데미샘에서 출발하여 이 마을 앞 들녘을 적시고 흘러간다. 진안은 전봉준의 가문인 천안 전씨가 대대로 터 잡아 살아온 지역이었다. 진안읍 은천리 탄곡마을은 400년 전 전동흘 장군의 출생지로 알려졌다.전봉준이 20대 젊은 시절, 약 2년 동안 이곳 오정마을에 머물렀다고 한다. 그는 현재 마을 안쪽의 대밭 앞 민가 근처였던 마을의 서당에서 아이들을 가르쳤다. 마을 뒤쪽에 대나무 숲이 바람에 흔들리는 소리가 멀리서도 들렸다.진안 백운면 오정마을에 전봉준이 20대 시절 서당 훈장으로 머물렀다는 기록은 없다. 그러나 기록의 부재가 곧 사실과 기억의 부재를 뜻하지는 않는다. 마을 어귀의 수백 년 된 소나무 숲과 바람에 몸을 낮추는 대나무 밭은 젊은 훈장의 걸음과 아이들의 글 읽는 소리, 밤마다 이어졌을 사색과 토론의 현장이었다.혁명은 훗날의 이름이지만, 그 씨앗은 이런 일상의 풍경 속에서 자라났다. 동학이 금기였던 시대, 남길 수 없었던 문장들 대신 마을에 전해 내려오는 이야기와 자연의 기억은 오히려 더 오래 남았다. 이곳 오정마을은 전봉준의 초상을 기억하지는 못해도, 그가 숨 쉬며 사유했던 시간의 온기를 지금까지 간직하고 있었다.학계의 조사 내용과 마을 주민들의 구전으로 전해지는 전봉준의 이야기는 계속되고 있었다. 임실 청웅면 성밭마을에서는 김개남을 서당 훈장으로만 기억하고 있는데, 진안 백운면 오정마을에서는 김개남을 보부상으로 알고 있었다.전봉준의 진안 오정마을은 김개남의 임실 성밭마을에서 동북쪽으로 지도상으로 약 19km 거리였다. 김개남이 임실에서 진안의 전봉준을 찾아 오고 갔을 가능성을 상상해 볼 수 있겠다.기자가 진안 오정마을의 마을 회관을 방문하여 주민에게 전봉준의 서당 훈장 이야기를 물었을 때, 마을 주민은 몇 년 전부터 전봉준의 흔적과 이야기를 찾는 발길이 가끔 있다고 하였다. 증거가 남아 있지 않다는 말을 거듭하였다.김개남이 보부상 행색으로 장터에서 얻은 민심 동향이나 관가의 부패 소식을 들고 전봉준을 찾아오면, 두 사람은 밤새 술잔을 기울이며 부패한 세상을 개탄했다고 한다. 전봉준이 세상을 바꿀 계획을 세우면, 김개남은 "자네가 깃발을 들면 내가 앞장서서 길을 닦겠네"라며 의기투합했다고 전한다.한 주민은 1950년대에 이 마을의 어르신이 정읍을 걸어서 다녀왔다는 이야기를 하였다. 진안 백운면에서 임실 운암면의 섬진강과 호남정맥 산맥을 넘는 30여 km의 거리였다. 이른 새벽에 길을 나서면 해가 저물기 전에 걸어서 도착할 수 있었다.전봉준은 어린 학동들에게는 서당 훈장이었고, 마을 어른들에게는 동학의 포교자였을 것이다. 이 마을에서 뛰어난 동학 지도자가 5명 나왔다고 한다. 그러나 동학농민혁명의 거센 바람이 지나가고 난 후에, 마을 사람들에게 동학 이야기는 금기가 되었다. 전봉준이 서당을 했다는 집은 불태워졌다고 한다.임실 청웅면의 성밭마을과 진안 백운면의 오정마을을 답사하며, 전봉준과 김개남의 혁명의 시기 이전의 인간적인 삶의 모습 그 흔적을 찾아보았다. 어린 시절 고향 뒷산에서 함께 꿈을 키우던 소년들이 장성하여 나라의 운명을 짊어진 지도자로 성장했고, 세상을 바꿀 큰 뜻을 품었던 아름다운 우정의 서사를 확인하였다.전봉준(全琫準, 1854~1895)은 녹두장군(綠豆將軍)으로 알려졌으며, 동학농민혁명의 최고 지도자이자 상징적 인물이다. 그의 지도력은 동학을 종교 운동에서 근대 민중혁명으로 도약시킨 결정적 동력이었다.김개남(金開南, 1853~1894)은 전봉준과 함께한 동학농민군의 핵심 지도자로, 급진적이고 실천적인 노선을 대표했다. 전라도 일대에서 농민군을 조직하며 봉건 지배층의 폐정 개혁과 토지·세제의 근본적 개선을 강하게 주장하고 실천했다.동학혁명기의 문헌 기록은 소중하다. 그러나 기록으로 남지 못한 사건과 시간들이 모두 사라진 것은 아니다. 금기와 탄압의 시대를 건너오며 말할 수 없었던 이야기들은 마을의 풍경과 길, 나무와 산줄기 속에 여전히 남아 있다.동학혁명의 유적지는 총성이 울린 전장에만 있지 않다. 혁명이 태어나기 전, 한 사람으로 살아가며 사유하고 고민하던 공간들 또한 동학의 중요한 장소다. 기록과 전설, 문헌과 구전이 함께 어우러질 때 비로소 동학농민혁명은 사람과 마을이 만들어 낸 살아 있는 역사로 다시 읽힐 수 있다.