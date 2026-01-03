없어도 괜찮을까? '탈팡' 이후 벌어진 일

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

쿠팡 사태 이후로 속이 얹힌 것 같은 불편함이 있었다. 회원을 해지 해야할 것 같은데 차마 그러지 못하고 있었던 것이다. 쿠팡 없이도 괜찮을까? 괜찮지 않을 것 같은 막연한 불안감에 탈퇴를 차일피일 미루고 있었다.이러한 불안함에는 타당한 근거가 있긴 하다. 급하게 여행을 간다거나, 행사가 있는데 준비를 못했다거나, 손님이 오시는데 마땅한 다과와 과일이 없다거나, 아이들 준비물 등 바로 다음날 필요한 것들을 부랴부랴 12시 전에 새벽 배송으로 주문해서 해결한 경험이 있었기 때문이다.불과 한두 해 전까지만해도 쿠팡에 그리 의존적인 사람은 아니었는데 어쩌다가 이렇게 되었을까. 쿠팡이 코로나로 활성화 되어갈 때, 환경오염이 우려되어 탈퇴한 적도 있었다. 그러나 얼마 후 로켓배송과 새벽 배송의 유혹을 이기지 못하고 재가입하고 말았다.그 이후 빠른 배송의 편리함에서 헤어 나오지 못했다. 처음에는 일반 회원으로 이용하다가 한 달 무료 멤버십을 맛보니 이것은 또 다른 신세계였다. 시시콜콜한 제품도 무료배송이었다. 심지어 새벽에 갖다주기까지 했다. 여기에 화룡점정은 반품까지 무료였다.멤버십 가입 후에는 사소한 것 하나도 쿠팡을 이용했다. 가구 소음방지 패드에서부터, 화장품, 간식과 주식을 위한 먹거리, 주방 용품에서 음료수와 옷, 신발, 책이며 거의 모든 것을 쿠팡에서 주문했다. 이전에는 오프라인에서 해결하던 것들을 편리하게 배송 받으면서 서점, 대형마트, 의류매장의 이용 빈도가 현저히 줄어들었다. 쿠팡 하나로 대부분의 쇼핑을 해결했다.쿠팡을 탈퇴해야겠다고 생각하면서도 한편으로는 없으면 안 될 것 같은 불안함에 스스로 놀랐다. 나도 모르게 쿠팡에 중독되어 있었던 것이다. 열흘 전부터 시작된 쿠팡이 없는 일상은 생각보다 번거롭고 수고롭다. 그러나 이전의 삶으로 돌아간 것이 그다지 나쁘지만은 않다. 동네 가게를 돌면서 주인 분들과 인사를 하고 말을 걸게 되었다. 마트에 들렀더니 떡볶이를 팔길래 1인분을 시켜 먹으면서 떡볶이가 맛있다고 말씀드렸다. 웃으며 고맙다는 인사를 하신다.건조하던 삶에 사람 냄새가 풍기는 것 같다. 필요하면 바로 구매하던 소비 습관에 잠깐 쉬어가는 구간이 생긴 것도 기분 좋은 변화로 다가온다. '탈팡(쿠팡 탈퇴)'은 하나의 쇼핑몰을 탈퇴한 의미만 있는것 같진 않다. 빠름과 편리함에 익숙해진 삶이 한 템포 느려지고 여백을 주는 새로운 공기가 들어오고 있다. 이제 다른 도전도 해보고 싶다. 없으면 안될 것 같은 넷플릭스와 유튜브가 없다면? 그 이후는 어떻게 달라질까 궁금하다.