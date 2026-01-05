현진건 '고향' 발표 100주년 기념식 열려

AD

큰사진보기 ▲현진건 '고향' 발표 100주년 기념 행사(서변숲도서관) ⓒ 김명희 관련사진보기

대구에서 서울로 가는 기차

나는 한 남자와 마주 앉았다

그의 옷차림은

여러 나라를 떠돌다 온

시간처럼 낡아 있었고

말은 많았지만

눈은 자주 창밖으로 흘러갔다

서울에 가면

일이 있을까요

잠잘 곳은 있을까요

그가 묻는 말마다

나는 쉽게 대답하지 못했다

그는 말했다

고향에 다시 갔지만

집도 사람도

아무것도 없었다고

마을은

흔적만 남긴 채

사라졌다고

부모는 가난을 피해 떠났고

돌아오지 못했다

남은 것은

젊은 나이에 늙어버린 얼굴과

가슴속에 쌓인 이야기뿐이었다

그는 또 한 사람을 만났다고 했다

결혼할 뻔했던 여자

서로를 알아보았지만

눈물 대신 술만 마셨다고

기차는 계속 달리고

우리는 술병을 비웠다

어릴 적 부르던 노래가

흔들리는 찻간에 남았다

그 노래는

돌아갈 곳을 잃은

사람들의 노래 같았다

이름도 성도 빼앗고

정신마저도 빼앗겨서

점점 사라지는 조선을

어떡하면 좋냐고

두런두런 나누는 비밀을

달빛이 창호지 문에 앉아 듣고 있었지

하도 밝아서 낮인지 밤인지도 몰랐지

첫닭 울음소리 들으며

이슬 맞으며 집으로 가다

뒤돌아보고 손 흔드는

상화야

진건아

겹겹의 산을 넘어 오는

범종소리 껴안고 서러워서

울다가 웃는 내 친구

상화야

진건아

우리는 영원한 친구다

우리는 영원한 친구다

대구경북 지역 역사문화자연유산 연구 답사 민간단체 '대구경북20000년'이 마련한 현진건 '고향' 발표 100주년 기념식이 3일 오전 10시 서변숲도서관에서 열렸다. 행사의 중심은 현진건 '고향' 발표 100주년 기념 문집 <고향 가는 길> 봉정과 문학강연회였다.현진건은 1926년 1월 3일 자신의 대표작 중 한 편인 단편 '고향'을 발표했다. 발표 때 제목은 '그의 얼굴'이었는데, 단편집으로 발간하면서 '고향'으로 개제했다. 그러면서 책 제호를 <조선의 얼굴>로 정했다. '그의 얼굴'은 개인의 일을 담고 있는 듯 느껴지지만 <조선의 얼굴>은 민족주의 색채를 노골적으로 드러내었으므로 일제 총독부가 그냥 둘 리 없었다. <조선의 얼굴>은 총독부 판매 금지 도서로 지정되었다.2026년 1월 3일은 '고향' 발표 100주년이 되는 날이다. 기념식을 주관한 대구경북20000년 김성순 대표는 개회사에서 "현진건은 1936년 일장기 말소 의거를 일으켜 투옥과 고문을 겪은 독립유공자이지만 생가도 고택도 보존되어 있지 않고, 묘소도 없습니다. 그 흔한 문학관도 없습니다. 그가 태어난 곳이 대구입니다. 최소한의 예의를 차리는 뜻에서 이렇게 추념 행사를 가지게 되었습니다"라고 행사 준비 의의를 밝혔다.기념 행사는 개회사, <고향 가는 길> 봉정식, 소설 '고향'을 시 '고향'으로 형상화한 이재영 고등학생의 시 소개(김산 소설가 낭송), '고향'을 영역한 김해경 번역가의 소감 발표, 정만진 소설가의 "'고향'의 나와 그는 그 뒤 어떻게 되었을까" 주제 문학강연, 서용덕 작곡 노래 '친구야'를 합창하는 순으로 펼쳐졌다.<고향 가는 길> 봉정은 김성순 대표가 책 필진의 한 사람인 김규원(전 경북대 대학원장) 시인에게 전달하는 방식으로 진행되었다. <고향 가는 길>은 현진건의 단편 '고향', 김해경의 영역 '고향', 김미경의 중역 '고향', 정만진의 소설 '고향 2' 등을 수록하고 있다.기념 문학강연을 한 정만진 소설가는 "소설의 두 주인공 '나'와 '그'는 한 사람은 지식인, 다른 한 사람은 노동자로 설정되어 있다. 이는 우리나라 온 국민 전체를 상징한다. 그의 부모가 만주로 가서 굶어죽고 병들어 죽는 것이 동양척식주식회사에 땅을 빼앗긴 탓으로 현진건은 적고 있다. 1920년 우리 민족의 피폐가 일본제국주의 때문이라는 점을 명시하고 있는 것"이라면서 "그런 점에서 '고향'은 처절한 민족문학이고, 조선총독부는 그래서 <조선의 얼굴>에 판매금지 조치를 내렸다"라고 설명했다.그는 또 "소설 속 나와 그는 어떻게 되었을까? 소설 속에 '나'로 등장하는 현진건은 그 뒤 일장기말소의거를 일으키고, 독립운동가가 주인공인 장편 '적도'를 발표하고, 백제부흥운동 제재의 장편 '흑치상지'를 연재하다가 총독부로부터 강제 중단 조치를 당했다. '그'는 아마도 장편 '적도'의 독립운동가가 되었을 법하다. 현진건은 당대 우리 민족에게 독립운동에 나서야 한다고 문학적 웅변을 토한 것"이라고 해설했다.참석자들은 마지막으로 '친구야'를 합창했다. 최영 시, 서용덕 작곡의 이 노래는 1943년 4월 25일 같은 날 세상을 떠난 현진건과 이상화, 두 절친한 벗을 추념하여 만들어진 가곡이다.행사를 마친 참석자들은 "오는 4월 25일 현진건과 이상화 두 분을 함께 기리는 합동 추념 행사를 열 것입니다. 지난 2021년부터 해 왔으니 올해로 벌써 여섯 번째입니다. 독립유공자이자 '한국 단편소설의 아버지'로 추앙받은 현진건 선생에 대한 우리 후대인의 지나친 결례를 조금이나마 용서받고 싶습니다"라고 향후 계획을 밝혔다.