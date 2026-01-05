왜 지금 '원예치유'인가, 2026 태안국제박람회가 던지는 질문

큰사진보기 ▲2026태안국제원예치유박람회 조직위원회 오진기 사무총장 ⓒ 신문웅(조직위 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 12월 조직위원회가 태안군범군민지원협의회와 간담회를 통해 태안군민들의 협조와 참여를 이끌어냈다. ⓒ 신문웅(지유박람회 조직위 제공) 관련사진보기

2026년 4월 25일부터 5월 24일까지 충남 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 열리는 '2026 태안국제원예치유박람회'가 국내외의 관심을 모으고 있다. 이번 박람회는 세계 최초로 '원예치유'를 주제로 한 국제 박람회로, 단순한 전시나 축제를 넘어 인간과 자연의 회복과 균형을 모색하는 의미 있는 행사로 기획됐다.급속한 기술 발전과 치열한 경쟁 속에서 현대 사회는 신체적 피로뿐 아니라 심리적 소진까지 함께 겪는 시대에 접어들었다. 이에 따라 일상 속 치유와 회복, 삶의 질 향상에 대한 요구는 날로 커지고 있으며, 이는 단순한 여가나 관광의 차원을 넘어 사회적 과제로까지 확장되고 있다. 이러한 흐름 속에서 바다와 숲, 정원이 어우러진 태안의 풍부한 자연환경은 단순한 관광지를 넘어 체계적이고 깊이 있는 치유 경험을 제공할 수 있는 최적의 무대라는 평가를 받고 있다.오진기 조직위원회 사무총장은 지난 1일 <태안신문>과의 신년 인터뷰에서 "이번 박람회는 국민 누구나 자연 속에서 심신의 회복과 균형을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 원예치유와 치유농업을 기반으로 한 새로운 산업 가능성을 실증하는 데 목적이 있다"며 "박람회 이후에도 지속 가능한 치유관광 모델이 지역에 정착하도록 하는 것이 중요한 목표"라고 말했다.이어 오 사무총장은 "빠르게 변화하는 사회 속에서 국민의 심신 회복과 삶의 질 향상을 돕는 일은 선택이 아닌 공공의 과제"라며 태안의 자연환경을 기반으로 한 체계적이고 지속 가능한 치유 경험 제공이 박람회의 핵심 가치라고 강조했다.이번 인터뷰를 통해 오진기 사무총장은 2026 태안국제원예치유박람회가 단순한 전시 행사를 넘어, 국제 치유산업과 지역 경제, 군민 참여가 결합된 새로운 모델임을 거듭 강조했다. 태안의 자연을 무대로 '회복과 치유의 국제 무대'가 펼쳐질 2026년 봄, 이번 박람회는 지역과 국민 모두에게 특별한 경험이 될 것으로 기대된다. 다음은 오진기 사무총장과의 일문일답이다."이번 박람회는 단순한 지역 축제나 전시가 아니라 사회가 직면한 '회복의 필요성'에 대한 해답을 제시하는 국제행사이다. 빠른 사회 변화와 경쟁 속에서 국민들은 신체적 피로뿐 아니라 심리적 소진까지 동시에 경험하고 있다. 자연을 통해 스스로 회복하고 삶의 균형을 되찾을 수 있도록 돕는 일은 중요한 공공 과제가 되었다.태안은 바다와 숲, 정원이 조화를 이루는 독특한 자연환경을 지니고 있다. 2026 박람회는 이러한 자연적 가치를 단순한 관광 자원이 아닌 '원예치유'라는 체계적 경험으로 확장하는 데 목표를 두고 있다. 특히 세계 최초로 원예치유를 주제로 한 국제 박람회라는 점에서 자연과 인간의 관계 회복을 이야기하는 새로운 모델을 제시하고자 한다.목표는 크게 세 가지다. 국민 누구나 부담 없이 자연 속에서 치유를 경험하도록 기회를 제공하고, 원예치유와 치유농업을 기반으로 한 새로운 산업 가능성을 실증하며, 박람회 이후에도 지속 가능한 치유관광 모델이 지역에 정착하도록 하는 것이다.""국제행사 기준의 완성도와 안정성을 확보하기 위해 단계적 준비를 진행하고 있다. 2024년 7월 국제행사 승인 후 조직위원회를 출범시켰고, 2025년 상반기까지 주제와 비전, 브랜드 방향성을 구체화했다.현재는 행사장 조성과 콘텐츠 구현이 동시에 진행되는 단계다. 주행사장인 꽃지해안공원과 부행사장인 안면도수목원·지방정원은 자연환경 보존을 최우선으로 조성되고 있으며, 관람객의 이동 자체가 치유 경험이 될 수 있도록 '치유 동선'을 적용하고 있다.또한 운영 매뉴얼 수립, 안전관리 체계 구축, 교통·동선 관리 등 행사 운영 준비에도 집중하고 있다. 국내외 홍보와 기업·기관 유치 활동을 병행해 박람회의 전문성과 국제성을 높이고 있다.""이번 박람회는 관람객 맞춤형 치유 경험을 제공한다. AI 기반 감정 분석 치유 프로그램, 오감 치유 체험, 해양·산림 치유 연계 콘텐츠를 통해 관람객 스스로 회복을 체험하도록 설계했다.특히 AI 감정 기반 치유정원은 관람객의 표정과 신체 반응을 분석해 적합한 정원 공간과 체험 코스를 제안한다. AI 피아노는 감정의 흐름에 따라 연주를 달리해 정서적 안정과 몰입을 돕는다.지역 특산물인 딸기, 화훼, 약용식물을 활용한 오감 치유 프로그램과 향, 미각, 청각을 통한 치유 콘텐츠도 마련되어 있으며, 바닷바람과 파도 소리를 활용한 해양 테라피, 수목원 치유 명상 프로그램 등 자연 환경을 활용한 치유 체험이 박람회의 또 다른 강점이다.""사전 입장권 판매는 단순한 수익 확보보다 박람회 참여를 유도하는 전략적 수단이다. 단계별 판매와 할인, 언론 홍보, 단체 프로모션 등을 통해 점진적인 성과를 내고 있다. 앞으로는 감성 중심의 메시지와 스토리텔링을 강화하고, 가족·청년·단체 맞춤형 할인권, 지역 연계 상품 개발 등 질적 접근에 집중할 계획이다. SNS와 디지털 콘텐츠를 활용해 '치유를 예약하는 경험'이라는 인식을 확산시키는 것이 핵심이다.""해외 관람객은 단순 관광객이 아닌 전문가, 기관, 기업을 아우르는 국제 교류 대상으로 보고 있다. AIPH, 각국 대사관, 해외 사무소, 자매도시 네트워크를 활용해 네덜란드, 미국, 일본, 중국 등의 참가를 확보했다.국제교류관과 산업관을 중심으로 해외 전시와 수출 상담, 학술 교류를 연계하며, 국제 심포지엄과 학술대회도 준비 중이다. 남은 기간 동안 40개국 이상 참가를 목표로 현지 홍보와 디지털 마케팅을 강화해 태안을 글로벌 원예·치유 교류의 거점으로 자리매김하겠다.""범군민지원협의회는 박람회를 군민과 함께 만드는 핵심 창구이다. 주민 의견 수렴, 참여 독려, 홍보 등에서 큰 힘이 되고 있다. 개막 시 군민 여러분이 안내와 질서 유지 등 현장 운영에 적극 참여해 주신다면, 태안은 오래도록 기억에 남는 치유 도시로 자리매김할 수 있다.""지역과 함께 성장하는 박람회를 원칙으로 삼고 있다. 식음, 체험, 치유 프로그램을 지역 자원과 연결하고, 체류형 관광을 유도해 숙박·관광 코스와도 연결할 계획이다. 이를 통해 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣고자 한다. 군민 여러분의 환대와 관심이 박람회의 성공과 지역 성장으로 이어질 것으로 기대되고 있다.""국제행사에서 자원봉사자는 박람회의 얼굴이다. 안내, 운영 지원, 안전 관리, 외국어 응대 등 다양한 분야에 배치할 예정이며, 사전 교육과 실습을 통해 박람회의 비전과 프로그램을 이해할 수 있도록 준비하고 있다. 봉사자들에게도 의미 있고 보람 있는 경험이 될 것이다.""박람회 종료 후에도 치유정원과 원예체험 공간, 교육·연구 프로그램을 운영해 지속 가능한 치유 공간으로 활용할 계획이다. 지역 주민과 관광객이 상시 이용 가능한 힐링 명소로 전환하고, 교육·체험 프로그램을 통해 치유 문화가 지역사회에 정착하도록 준비하고 있다.""국제행사의 성공은 주민의 참여와 협조에 달려 있다. 가장 절실한 것은 '환대의 마음'이다. 친절한 안내와 질서 있는 참여, 깨끗한 환경 유지는 태안의 이미지를 만든다. 군민 여러분과 함께 박람회를 준비해 2026년 봄, 태안을 전 세계에 치유와 회복의 무대로 만들겠다."