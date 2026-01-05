용인 관광의 핵심은 '레저'와 '문화'... 체류형 관광은 숙제

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

2025년 용인시 관광 지형은 전환점을 맞았다. 한국관광데이터랩의 AI 기반 빅데이터 분석 결과를 종합하면, 용인시는 2025년 11월 기준 방문객 수 증가와 짧지만 체류 시간 연장이라는 질적 성장을 이룬 것으로 나타났다. 특히 2024년과 비교해 월평균 내국인과 외국인 방문자 수 모두 증가하며 '관광 도시'로서 가능성을 확인할 수 있었다.◇스쳐 가는 관광지 용인= 한국관광데이터랩 분석 자료를 보면, 2024년 용인시는 연간 약 3억 3954만 명(내국인 전체 기준)의 방문객을 불러 모았다. 그러나 관광의 질을 결정하는 '체류' 지표와 인기 관광지 데이터를 보면 용인은 스쳐 가는 관광지라는 오명에서 벗어나지 못했다.기흥구의 숙박 방문자 비율은 2023년 대비 9.2% 하락했다. 처인구도 10.0% 급감하며 '체류형 관광지'로서 용인을 만들지 못한 것으로 나타났다. 이는 에버랜드와 한국민속촌이라는 거대 관광지에 대한 의존도는 높았지만 방문객들을 인근 상권이나 숙박 시설로 유도하는 '연계 콘텐츠'가 부족했음을 뜻한다.체류 시간이 줄어들면 자연스럽게 지역 내 소비 규모도 위축될 수밖에 없다는 점에서 숙박 방문자 비율은 주요한 자료이다. 2024년 한 해 동안 용인은 수많은 사람이 찾았음에도 관광객으로 인한 경제 효과를 피부로 느끼지 못했다는 의미이다.◇글로벌 관광객, 용인을 찾았는데= 2025년 들어 용인은 반전을 만들어냈다. 고무적인 것은 외국인 관광객 유입이다. 한국관광데이터랩이 제공하는 자료를 분석한 결과, 2024년 월평균 약 15만 명이었던 외국인 방문객은 2025년 들어 월평균 16.2만 명으로 약 8% 증가했다. 용인이 국내 관광객을 넘어 세계인이 찾는 관광 리스트에 오르고 있음을 보여주는 것이어서 의미가 있다.이같은 수치적 증가는 용인시가 단순히 서울 근교 도시라는 지리적 이점을 넘어 세계적 수준의 테마파크와 한국적인 전통, 최신 레저 스포츠를 결합한 콘텐츠 경쟁력을 확보했기 때문으로 풀이된다.◇방문자 유입은 처인구 압도적= 처인구는 2025년 용인 관광의 중심에 있는 것으로 나타났다. 2024년 11월과 비교해 방문자 유입이 7.5% 증가하며 경기도 전체 평균(5.3%)을 웃돌았다. 처인구의 방문자 유입 증가는 '에버랜드(52.6%)'라는 강력한 브랜드에 기반한다.에버랜드와 관련한 데이터만 봐도 바로 알 수 있다. 인기 관광지 1위와 2위는 각각 에버랜드와 캐리비안베이(8.7%)로 나타났다. 여기에 핫플레이스 랭킹에서 2위를 차지한 에버랜드스피드웨이(전년 대비 58.5% 증가)와 인기관광지 전체 5위 호암미술관(4.8%)이 자리한다.골프장 공화국이라는 별명을 지닌 것에서 알 수 있듯이 에버랜드 관련 기설을 제외하고 레저시설에 대한 방문과 선호도는 압도적이다. 처인구 인기관광지 전체 3위 레이크사이드CC(7.8%), 전년 대비 61.9% 증가율을 보인 블루원용인CC를 비롯한 골프장이 인기관광지 10위 안에 7곳이 포진해 있을 정도다. 이들 골프장과 한터낚시터(37.5% 증가)와 같은 역동적인 레저 시설들이 핫플레이스로 떠오르며 방문객의 외연을 넓혔다. 골프장 등의 레저시설은 50대와 60대 이상이 주도한 것으로 나타났다.특히 2025년에는 숙박 비율(1.8% 증가)과 체류 시간(2.7% 증가)이 동반 상승하며 관광 소비가 3.2% 늘어난 것은 '체류형 관광'에 대한 가능성을 발견한 점이다. 비록 일부에 국한될 수 있지만 단순 관람객이 아닌 '체류객'이 늘어나면서 처인구는 지역 경제의 낙수효과를 누리고 있음을 보여준다.◇기흥·수지는 호수와 문화가 핵심= 기흥구는 2024년의 침체(-7.8%)를 딛고 2025년 체류 시간(0.2% 증가)이 다소 늘어난 점이 주목할 만하다. 특히 기흥구의 변화는 정적 문화에서 동적인 '레저'로 이동이다. 한국민속촌(32.9%)의 명성은 여전하지만, 용인조정경기장(130.3% 증가)과 기흥호수공원(100.2% 증가)의 폭발적 성장은 기흥이 '수변 레저 도시'로서 새로운 정체성을 찾은 것으로 풀이된다.기흥구의 인기관광지를 보면 한국민속촌, 골드CC(15.4%) 등 골프장이 상위권을 차지했다. 하지만 기흥호수공원(4.3%)와 용인조정경기장(2.7%)이 각각 8위와 10위에 오르며 기흥구 내 주요 방문지 중 하나로 자리 매김했다. 기흥호수공원은 50대와 60대 이상에서 각각 7위에 오를 정도로 중장년층이 많이 찾는 건강 명소로 떠올랐다.처인구와 기흥구처럼 대규모 테마파크나 호수, 레저시설이 적은 수지구 역시 5.3%의 유입 성장을 보였다. 포은아트홀(94.5% 증가)과 수지체육공원(19.0% 증가)의 약진은 단순히 주거 배후지가 아니라 문화 예술과 건강한 일상을 향유할 수 있는 '라이프스타일' 도시로 진화했음을 보여준다. 체류시간이 2.1% 늘었다는 점도 고무적이다.◇상업적 유인책 등은 과제= 2025년 용인식 관광 지표는 2024년과 비교해 나아졌다. 그러나 관광과 레저 방문지로서 지역경제 낙수효과는 크지 않다는 점은 되새겨볼 필요가 있어 보인다. 특히 기흥구(-0.3%)와 수지구(-0.9%)의 관광 소비 지출 감소는 뼈아픈 대목이다. 방문객은 늘었지만 지갑을 열게 할 상업적 유인책이 여전히 부족하다는 뜻이기 때문이다.다만 2025년 처인구가 레저-숙박-소비로 이어진 선순환 효과를 거둔 점은 '관광 도시 용인'에 대한 가능성을 엿볼 수 있는 해였다. 이는 2026년 용인은 단순히 많은 사람이 찾는 도시를 넘어 더 오래 머물고 더 가치 있는 소비를 할 수 있는 질적 도약을 준비할 필요가 있어 보인다. 한국관광데이터랩이 AI를 기반으로 분석한 2025년 용인에 대한 데이터가 이를 보여준다.