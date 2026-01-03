검찰 개혁 이후의 과제, 남은 질문은 '경찰'이다

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이는 현재 건국대 교수이고, 국무조정실 평가관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했습니다.

대한민국 민주주의의 역사는 선거의 역사이기도 하지만, 동시에 권력 기구를 바꾸어 온 역사이기도 하다. 정권은 바뀌었지만 군, 정보기관, 검찰, 경찰 같은 권력기구는 오랫동안 그대로 남아 있었다. 그래서 민주화는 늘 불완전했고, 언제든 되돌아갈 수 있었다.1961년 5.16 군사쿠데타 이후 1987년 6월 민주항쟁까지 정치적 민주주의는 중단되어 있었다. 이 시기 군부, 보안사령부, 중앙정보부, 검찰, 경찰은 권력을 유지하는 수단이었다. 1987년 이후 김영삼 정부에서 하나회가 척결되고 정보 기관의 정치 개입이 금지되었으며, 김대중 정부에서는 국가안전기획부가 국가정보원으로 개편되었다. 그러나 검찰은 끝까지 남은 권력 기구였다.노무현 정부에서 검찰 인사권 분산, 공판중심주의 강화, 검·경 수사권 조정 논의가 시작되었지만 제도 개편까지 이어지지는 못했다. 이후 권력 기구 개혁은 진전과 후퇴를 반복했다. 윤석열 정부 시기에는 경찰국 신설, 검찰 수사권 일부 복원, 검찰 출신의 대거 등용 등으로 권력 기구의 정치적 중립성이 다시 흔들렸다는 비판이 나왔다.지난해 비상계엄 시도는 이러한 흐름이 어디까지 갈 수 있는지를 보여주었다. 비상계엄은 시민들의 저항으로 저지 되었고, 이후 이재명 정부가 출범했다. 이재명 정부는 검찰을 공소청과 중대범죄수사청으로 기능을 분리하고, 검·경 수사권 조정을 마무리하겠다고 밝혔다. 수사와 기소의 독점을 해소하겠다는 방향은 민주주의의 관점에서 의미 있는 전진이다.이제 질문은 경찰이다. 검·경 수사권 조정 이후 경찰은 1차 수사권과 종결권을 동시에 보유하게 되었고, 국가수사본부 설치로 수사 권한이 집중되었다. 경찰은 약 13만 명 규모의 거대 조직이다. 그럼에도 자치경찰제는 제한적으로만 시행되고 있고, 경찰위원회의 통제력도 충분하지 않다.경찰대학 출신이 총경 이상 간부의 60% 이상을 차지하는 구조 역시 문제다. 특정 출신 집단이 요직을 독점하면 조직은 닫히고, 권력은 강화되며, 민주적 통제는 약해진다. 군에서 육사 출신이 요직을 독점하며 정치화 위험을 키웠던 경험은 경찰에도 중요한 경고다.민주주의는 선거로만 완성되지 않는다. 권력 기구가 누구의 통제를 받느냐, 어떻게 견제 되느냐가 민주주의의 실질을 결정한다. 이제 권력 기구 개혁은 검찰에서 멈춰서는 안 된다. 경찰 권력 역시 분산되고 통제되어야 한다. 자치경찰제 확대, 경찰위원회 권한 강화, 수사기관 기능 분리, 인사 구조의 개방화가 함께 논의되어야 한다.이재명 정부는 권력기구 개편을 완성해야 한다. 1987년 민주화 이후 대한민국의 민주주의 역사를 뒤로 돌린 윤석열 대통령은 탄핵되었고, 법의 심판대 앞에 서 있다. 윤석열 내란 세력을 척결하는 것도 중요하지만, 지난 권력기구 개혁의 역사에서 보듯이 대한민국 민주주의는 이제 제도화 단계에 진입해야 한다.마지막 남은 검찰 권력 개혁을 마무리하는 동시에, 경찰 권력을 분산하고 민주화하는 작업도 시작해야 한다. 또한 개헌 사안이기는 하지만, 윤석열 정부에서 대통령의 권력기구처럼 기능했던 감사원의 역할과 권한을 재설계하는 개헌 논의도 함께 시작할 필요가 있다. 이제 대한민국 민주주의는 과거로 회귀할 수 없도록 제도적 개혁을 완결해야 한다. 국민주권정부로 다시 태어나 역사적으로 민주주의를 완성한 정부로 남기를 기대해 본다.