"시대가 외면한 약자에 대한 시인의 진심 어린 관심"

동백꽃 떨어지고



아파트 단지 안, 동백꽃이

뚝,

뚝 떨어졌다



어느 학생이 옥상에서 뛰어내렸다

도장공이 땅으로 추락했다,



층간 소음으로 서로 심하게 다투어

죽거나 다치는 입주민들이 있었다,



홀로 지내던 노인이 바닥으로 떨어져

동백꽃처럼 붉은 울음으로 남았다,



동백꽃들은 입주민들의 설움과

아픈 상처를 머금고 피었다가 떨어졌다



떨어져서도 수없이 붉디붉게 울었다

욕망이 모인 싱크홀은 저승으로 가는 문이지요

보세요, 도로에서 저승사자들이 삽 들고 누굴 기다려요

- 시 "씽크홀(think hole)" 부분

누군가 편리한 생활하며 물건을 쓸 때

지구 한 편의 누구와 자연은 매일,

매일 죽음의 위기를 맞았다

- 시 "바닷물이 들어오는 교실" 부분

나는 가끔 교통 신호를 지키지 않은 것과

아내 몰래 다른 여자를 생각한 적이 있거나

직장에서 영업상 거짓말한 나를 압수 수색한다

(중략)

확실한 혐의가 나오면 내가 지금껏 지어 온

마음의 감옥에 자진 투옥되리라

- 시 "압수 수색하다" 부분

정선호 시인 시집 <만날고개에서 만나요> 표지.

서민들이 모여 사는 아파트에서 일어나는 죽음을 떨어지는 동백꽃에 비유했다. 학생이든 노인이든 극단적 선택을 한 현대인의 '아픈 상처'를 내밀한 시선으로 어루만지고 있는 듯하다.정선호 시인이 최근 펴낸 새 시집 <만날고개에서 만나요>(실천문학 간)에 실려 있는 시다. 정 시인은 경남작가회의 회장, 경남민예총 부이사장, 한국작가회의 이사와 창원문인협회, 경남시인협회, 시향문학회, 백지시문학회, 서천시인협회 회원 등으로 활발하게 활동하고 있다.시집에는 시인이 역사의 등고선과 그 고비마다의 통점을 통과하며 길어 올린 60편의 시가 실려 있다. 시대가 외면해 온 약자들의 삶과 상처를 향한 시인의 진심 어린 관심과 공감은, 이 시집 전체를 관통하는 정서적 중심이자 윤리적 태도다.조선인 여공들의 한을 노래한 "조선인 여공의 노래", 다랑쉬굴 안의 처절한 공포를 재현한 "길고 긴 하루", 여순항쟁 때 군인들에게 죽임당해 매장당한 만성리 골짜기를 추모하는 "만성리 기찻길", 한국전쟁 전·후 민간인 희생자들의 진혼을 재두루미의 날갯짓으로 제의하는 "재두루미중창단", 오월 광주를 넘어 진도 팽목항과 이태원으로 이어지는 현재의 비극을 응시하는 "'꼬마 상주', 조천주"에 이르기까지, 시인은 한국 현대사의 상흔을 시적 언어로 끈질기게 호출한다.또 시인은 "서천꽃밭"처럼 고향에 대한 그리움과 타향살이의 어려움을 담아낸 개인사적 시편들도 함께 담겨 있다. 역사적 기억과 개인적 서정이 맞물리는 넓은 스펙트럼을 보여 주는 시집이다.시인은 "공통체로서의 생태환경"을 갈구한다. 자연의 상태 환경 문제에 대한 경각심을 불러일으켜 지구를 되살리는 공통체의 운동을 벌이는데, 이는 다중, 즉 우리 사회의 풀뿌리 운동과 정확하게 맞닿아 있다고 할 것이다.시 "입수 수색하다"는 자기합리화와 변명만을 일삼는 우리 시대의 병리학적 징후를 총체적으로 반성할 수 있는 영혼이 아름다운 시이다. 정선호 시인이 행한 자기 검열 행위는 만해 한용운과 이육사를 거쳐 윤동주에게로 귀결하는 시인의 마음과 자세인데, 이는 자기로부터의 혁명이 시작되는 결연한 의지의 실천적 국면이라 할 수 있다.김석준 평론가는 "정선호 시인은 철저하게 자기 검열을 하는 것은 물론 그 모든 서사적 징후를 서정적 사랑의 문양으로 고양 시키면서, 이 세계 공간 전체를 사람이 살만한 세상이 되기를 열망하고 있다"라며 "때론 '죽음에 대한 생각'을 상생의 여율로 승화시키면서, 때론 '저승과의 거리' 어디 즈음에 매개된 슬픔의 서사를 따스한 사랑의 서사로 포월하면서, 시인은 이 세계 전체가 진실의 참된 공간이 되기를 열망하고 있다"라고 평했다.부산작가회의 회장인 김요아킴 시인은 추천사에서 정 시인의 여러 시들을 분석하면서 "시대가 외면한 약자에 대한 시인의 진심 어린 관심과 공감"이라고 소개했다.충남 서천 출신인 정선호 시인은 금오공대 재학 중 교내와 지역에서 활발하게 습작 활동을 했고, 대학 졸업 후 창원에 정착하여 직장생활을 하며 신춘문예 당선으로 문단에 나왔다.그는 제3회 부마항쟁문학상 등을 수상했고, 시집 <내 몸속의 지구>, <세온도를 그리다>, <번함 공원에서 점을 보다>, <바람을 낳는 철새들>을 펴냈다.