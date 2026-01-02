종각역 앞 3중 추돌로 보행자 덮쳐...1명 사망·9명 부상

AD

2일 오후 6시 5분께 종로구 종각역 앞 도로에서 승용차 2대와 택시 1대가 추돌하며 1명이 숨지고 9명이 다쳤다. 경찰에 따르면 70대 후반 기사가 운전하는 전기차 택시가 승용차를 추돌하고 횡단보도 신호등 기둥을 들이받은 뒤 앞의 다른 승용차와 부딪쳤다.이 과정에서 횡단보도 신호를 기다리던 보행자들이 택시에 치이며 길에 쓰러졌다. 택시 기사에게선 음주·약물 운전 정황은 발견되지 않았다고 경찰은 설명했다이 사고로 40대 여성 보행자가 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.부상자 9명 중 4명이 골반과 무릎 등 통증을 호소하며 벙원으로 옮겨졌다. 이송자 중 1명은 인도 국적이었으며, 미이송자 중 3명은 인도네시아 국적이었다.퇴근 시간대 서울 도심에서 '시청역 참사'를 연상케 하는 사고가 나며 일대 혼란이 빚어졌다. 현장에서 만난 대학생 김모(29)씨는 "건너편에서 큰 소리가 나고 연기가 났다"며 "바로 구급차가 오더니 피를 흘리며 쓰러져 있었던 여성을 태워 갔다"고 말했다.인근 건물의 경비 직원은 "큰 소리가 나 밖으로 나왔는데 상황이 처참했다"며 "이곳이 직진 코스라 어디 박을 일이 없는데, 사고가 난 것을 처음 봤다"고 했다. 퀵서비스 기사인 김인국(49)씨는 "택시에서 불이 나 연기가 나고 그 앞에 사람이 쓰러져 있었다"고 덧붙였다.경찰과 소방 당국은 인원 53명과 장비 16대를 동원해 차량 파편 등 현장 수습에 나섰다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>