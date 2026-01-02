종각역 앞 3중 추돌로 보행자 덮쳐...1명 사망·9명 부상

2일 오후 6시 5분께 종로구 종각역 앞 도로에서 승용차 2대와 택시 1대가 추돌하며 1명이 숨지고 9명이 다쳤다. 경찰에 따르면 70대 후반 기사가 운전하는 전기차 택시가 승용차를 추돌하고 횡단보도 신호등 기둥을 들이받은 뒤 앞의 다른 승용차와 부딪쳤다.
이 과정에서 횡단보도 신호를 기다리던 보행자들이 택시에 치이며 길에 쓰러졌다. 택시 기사에게선 음주·약물 운전 정황은 발견되지 않았다고 경찰은 설명했다
이 사고로 40대 여성 보행자가 심정지 상태로 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.
부상자 9명 중 4명이 골반과 무릎 등 통증을 호소하며 벙원으로 옮겨졌다. 이송자 중 1명은 인도 국적이었으며, 미이송자 중 3명은 인도네시아 국적이었다.
퇴근 시간대 서울 도심에서 '시청역 참사'를 연상케 하는 사고가 나며 일대 혼란이 빚어졌다. 현장에서 만난 대학생 김모(29)씨는 "건너편에서 큰 소리가 나고 연기가 났다"며 "바로 구급차가 오더니 피를 흘리며 쓰러져 있었던 여성을 태워 갔다"고 말했다.
인근 건물의 경비 직원은 "큰 소리가 나 밖으로 나왔는데 상황이 처참했다"며 "이곳이 직진 코스라 어디 박을 일이 없는데, 사고가 난 것을 처음 봤다"고 했다. 퀵서비스 기사인 김인국(49)씨는 "택시에서 불이 나 연기가 나고 그 앞에 사람이 쓰러져 있었다"고 덧붙였다.
경찰과 소방 당국은 인원 53명과 장비 16대를 동원해 차량 파편 등 현장 수습에 나섰다.
