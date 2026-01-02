추경호부터 유영하까지, 출마자들로 북적인 국힘 TK신년인사회

큰사진보기 ▲2일 오후 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 대구경북 신년 인사회. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 오후 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 대구경북 신년인사회에서 이철우 경북도지사와 대구경북 국회의원들이 떡케일을 자르고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

국민의힘 대구·경북 지역 국회의원들과 주요 당직자들이 신년 인사회를 열고, 오는 6월 치러질 지방선거에서의 압승을 다짐했다.2일 오후 대구 엑스코(EXCO)에서 열린 대구경북 신년 인사회에는 송언석 원내대표를 비롯해 정희용 사무총장, 우재준 청년최고위원, 김재원 최고위원, 이인선 대구시당위원장, 구자근 경북도당위원장 등이 대거 참석했다.이철우 경북도지사와 박성만 경북도의회 의장, 이만규 대구시의회 의장을 비롯해 대구시의원·경북도의원, 대구·경북 기초단체장들도 대부분 자리를 함께했다.이 밖에도 오는 6월 지방선거 출마 예정자들이 적극적으로 얼굴을 알리는 등 당원과 당직자 약 1000명이 참석해 행사장은 성황을 이뤘다.송언석 원내대표는 통일교 특검 논란과 관련해 "통일교가 정상적이지 않은 경로를 통해 정치권에 로비하고 유착한 정황이 있다"며 "정치자금인지 후원금인지 불분명한 금품 수수 의혹의 실체를 밝히기 위해 특검이 필요한 것"이라고 주장했다.이어 "보도에 따르면 이재명 (대통령) 쪽에도 직접 연락이 갔다는 이야기가 있는데, 이런 사실 관계를 경찰이나 검찰이 제대로 확인할 수 있겠느냐"며 "그래서 특검을 하자고 했더니 민주당이 물타기를 하며 신천지를 끌어들였다"고 비판했다.송 원내대표는 "신천지 문제를 다루고 싶다면 별도의 특검으로 하자"며 "오늘 이재명 대통령이 검경 합동수사본부에 수사를 지시했다고 하는데, 사실상 해체된 검찰이 무슨 수사를 하느냐"고 지적했다. 그는 또 "민주당과 이재명 정권이 물타기를 계속한다면, 결국 특검을 거부하는 자가 범인이라는 말처럼 스스로 잘못을 인정하는 꼴"이라고 말했다.이인선 대구시당위원장은 "장동혁 대표 취임 이후 대구 지역 당원이 3만 명 증가했다"며 "이는 민주당의 입법 폭주에 맞서 이재명 정부와 제대로 싸워달라는 대구 시민과 경북 도민의 엄중한 뜻"이라고 밝혔다.이 위원장은 "오는 6월 지방선거에서 압승해 대한민국을 바로 세우는 데 함께하자"며 "병오년 새해, 붉은 말의 기세로 몰아가자"고 강조했다.구자근 경북도당위원장은 "이번 지방선거는 이재명 정부의 기를 꺾는 선거가 돼야 한다"며 "정부가 못해서가 아니라 우리가 잘해서 확실히 이기는 선거를 만들자"고 말했다.이철우 경북도지사는 지난해 경북 지역에서 발생한 대형 산불 피해 복구와 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 준비 성과를 대구·경북 국회의원들에게로 돌렸다.이 도지사는 "국회의원들이 산불 특별법을 제정해 재난 보조금과 보상을 대폭 늘렸고, APEC 특별법도 만들어줬다"며 "경북도와 경주시는 예비비를 통해 준비를 마쳤다. 역대 최고의 성공 사례는 대구·경북이 아니면 불가능했을 것"이라고 말했다.이어 자신의 건강 문제를 불식하려는 듯 "살다 보면 시련이 오지만, 이를 극복하면 축복이 된다"며 "첫째도 단합, 둘째도 단합, 셋째도 단합이다. 똘똘 뭉쳐 나가자"고 당부했다.이날 행사장에는 대구시장 출마 예정자들도 대거 참석해 얼굴 알리기에 나섰다. 가장 먼저 출마를 선언한 추경호 의원과 오는 5일 출마 기자회견을 앞둔 최은석 의원, 윤재옥 의원, 유영하 의원 등이 당원들과 인사를 나눴다. 또 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장, 배광식 북구청장도 참석했다.윤재옥 의원은 기자들과 만나 "결심은 섰다"며 "적절한 시점에 시민들에게 메시지를 전하겠다. 그 내용을 고민 중"이라고 말했다. 유영하 의원은 "1월이 가기 전에 입장을 밝히겠다"고 말했다.경북도지사 출마를 준비 중인 김재원 최고위원은 "다음달 3일 예비후보 등록 이전에 출마를 선언할 것"이라며 "이미 선거 준비는 마쳤다"고 말했다. 최근 활발한 행보를 보이고 있는 최경환 전 의원도 "1월 중 출마를 선언하겠다"고 밝혔다.