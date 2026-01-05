학생들의 갈망, 교사들의 두려움... 수학여행 버스는 왜 멈춰섰나

▲'아이들의 열망'과 '교사의 책임' 사이에서대토론회에 참석한 교사들이 수학여행 의제를 두고 깊은 고민에 빠져 있다. 학생·학부모 92%의 찬성이라는 '꿈의 숫자'와 사고 시 개인의 형사 책임을 감당해야 하는 '공포의 현실'이 교차하는 지점이다. ⓒ 오성훈 관련사진보기