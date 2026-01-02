메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.01.02 18:18최종 업데이트 26.01.02 18:18

정명근 "'행복한 AI 기본사회' 구현"... 화성시민 10명 중 7명 "바람직"

화성특례시, 'AI 선도도시 도약 위한 기초조사' 실시, 교통·안전 분야 우선 기대... 정책 자료로 활용

원고료로 응원하기
6월 18일  삼성 코엑스에서 열린 MARS2025 AI박람회에 참석한 정명근 화성시장이 아메카 로봇과 대화하고 있다. 
6월 18일  삼성 코엑스에서 열린 MARS2025 AI박람회에 참석한 정명근 화성시장이 아메카 로봇과 대화하고 있다.  ⓒ 화성시민신문

정명근 화성특례시장이 'AI 선도도시 도약'을 핵심 정책으로 추진하고 있는 가운데, 화성시민 10명 중 7명은 이를 "바람직하다"며 긍정적으로 생각하는 것으로 나타났다.

2일 화성특례시에 따르면, 전문 조사기관에 의뢰해 실시한 '화성특례시 AI 선도도시 도약을 위한 기초조사'에서 응답자의 71.2%가 'AI 선도도시로 나아가는 것이 바람직하다'고 답했다. '보통이다'는 24.4%, '그렇지 않다'는 응답은 4.4%에 그쳤다.

정명근 화성특례시장은 "이번 기초조사는 시민들이 체감할 수 있는 AI 정책과 서비스가 무엇인지 구체적으로 확인한 데 의미가 있다"며 "조사 결과를 시정에 적극 반영해 시민 삶의 질을 향상시키는 '행복한 AI 기본사회'를 구현하겠다"고 밝혔다.

AI 기술 우선 도입 분야, '교통' 48.0%, '안전' 36.9%

AD
화성시민들은 AI 기술의 우선 도입 분야로 '교통'(48.0%)을 꼽았다. '안전'이 36.9%로 뒤를 이었고, '보건·의료'는 23.1%, '행정·민원'은 21.3% 순으로 나타났다. 이는 시민들이 AI 기술이 일상생활과 직결되는 영역에서 실질적인 변화를 불러오길 기대하고 있음을 보여준다. '기타'는 0.3%, '잘 모르겠다'는 응답은 3.7%였다.

화성특례시는 이번 조사를 통해 시민들의 AI에 대한 인식 수준과 정책·서비스 수요를 종합적으로 파악하고, 이를 향후 AI 기반 도시 정책 수립의 기초 자료로 활용할 계획이다.

정명근 화성특례시장이 2024년 AI CF 공모전 별별화성 어워즈에서 인사말을 하고 있다.
정명근 화성특례시장이 2024년 AI CF 공모전 별별화성 어워즈에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성특례시

한편, 화성특례시는 2025년 지자체 최초 AI 엑스포 'MARS 2025'를 성공적으로 개최하며 AI 비전을 대내외에 선포하고, 대규모 투자·네트워킹 성과를 창출함으로써 AI 선도도시로서의 입지를 확고히 다졌다.

시는 이러한 성과를 바탕으로 2026년에는 'MARS 2026 투자유치 컨퍼런스'와 AI 박람회 'MARS 2026'를 연계 개최해 정책·기술·산업을 연결하는 미래산업 플랫폼을 구축하고, AI와 자율주행, 미래 모빌리티 등 핵심 분야에서 시민 일상의 안전과 편의를 높이는 정책을 본격적으로 확산해 나갈 계획이다.

이번 조사는 전문 조사기관에 의뢰해 약 1개월간 만 18세 이상 시민 1,001명을 대상으로 진행됐으며, 모바일 웹 방식으로 시민의견 수렴 및 데이터 분석이 수행되었다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P다.

#정명근#화성특례시#화성AI#인공지능#화성특례시장

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
최경준 (235jun) 내방

사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

이 기자의 최신기사김동연 "일산대교 통행료 '0원' 되는 그날까지, 정부 등과 힘 모을 것"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기