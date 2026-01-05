"내일은 학교에 갈 수 있을까" 고민하던 열여섯, 작가가 되다

대안교육을 거친 청년들은 저마다 다른 길로 삶을 만들어 갑니다. 학교에서의 탐색과 실험, 그리고 그 이후의 선택이 어떻게 이어지는지 들어봅니다. '대안학교를 나와서는 어떻게 살 수 있을까'라는 단순한 질문에 사람들의 실제 삶이 답이 되어 줍니다. 각자가 자신의 속도로 길을 찾아가는 이야기를 앞으로도 차곡차곡 담아내고자 합니다.

"병을 진단 받은 게 언제였어요?"

"9월 27일이요."

"저는 소위 대학 입시에 유리하다고 여겨지는 고등학교를 가는 게 목표였어요. 외고, 특목고, 자사고 이런 곳들이요. 정말 성공하고 싶었고, 돈 많이 벌고 싶었고, 열심히 해서 유명해지고 싶었거든요. 그런데 아프고 나서는 그렇게 살 수 없겠다는 생각을 했어요."

"중3 초반쯤부터 몸이 안 좋다는 걸 알아챘어요. 흉통도 있었고, 코피가 한 번 나오면 2~3시간씩 났거든요. 여름방학에는 부모님께서 건강검진을 받아보자고 할 정도였어요. 그때 제가 이 몸으로 공부할 수 있을까 의문이 들기 시작했어요. 앉아 있을 수조차 없었거든요. 포기해야 한다는 걸 그때 처음 깨달았던 것 같아요."

"특목고 자기소개서 질문들을 쭉 보는데, 성적을 잘 내기 위한 노력에 대해서는 물어봐도 제가 어떤 사람인가에 대해서 묻는 질문은 없더라고요. 그런데 엄마가 끼워둔 이우학교 자기소개서는 좀 달랐어요. 질문을 보니 제가 평소에 고민하던 것과 맞닿아 있더라고요. 그때 이 학교를 위해 제대로 준비해보자고 생각했어요. 그러다 보니까 간절해졌던 것 같아요."

큰사진보기 ▲이우학교 재학 시절 신채윤 ⓒ 신채윤 관련사진보기

"가고 싶은 대학이 생기고 목표가 생긴다면 그때부터 노력과 시간을 쓰면 된다고 생각해요. 대학을 가야 하는 정해진 기간이 있는 건 아니니까요. 꼭 고등학교 3년을 지나야 대학에 가야 하는 건 아니잖아요."

"프랑스 68혁명에 대한 강의였는데, 내용도 좋았지만 그보다 더 우선적으로 받았던 인상은 '이렇게도 살 수 있구나'였어요. 그 강연을 연 곳이 질문을 가진 사람들이 모여 공동체를 이루고, 강연을 기획해 사람들과 나누고 공부하는 곳이었거든요.

저도 제가 공부하고자 하면 얼마든지 같이 공부할 공동체를 만들거나 들어갈 수 있고, 실제로 그렇게 사는 청년들이 있다는 걸 알게 된 거죠. 대학을 꼭 가지 않아도 제가 원하는 삶의 모양을 찾아갈 수 있겠다고 생각했어요."

"이우학교에 가고 싶은 이유는 되게 분명했어요. 친구를 만나고 싶었거든요. 중학교 때는 제가 중요하게 여기는 가치에 공감해 주는 사람이 많지 않았어요. '아이들이 학벌주의에 내몰리는 게 맞는가' 하는 의문이나 '학교에 퍼진 혐오 문제를 가만히 보고 있어야 하나' 하는 의문 같은 것들이요.

그런 이야기를 할 수 있고, 그런 가치를 우선으로 두는 친구들을 만나고 싶었어요. 이게 저한테는 되게 큰 욕심이었는데, 이우학교에서 그걸 분명히 충족했다고 생각해요. 그래서 후회하지 않아요."

"친구들이랑 뭔가를 도모하고 결과물을 내던 과정들이 계속 생각나요. 제가 일원이 됐다고 느끼게 해준 첫 번째 공간이었으니까요. 개인적인 것들도 떠오르는데, 특히 급식실 모습이 생각나요. 오늘 안 온 친구들이 누구인지 둘러보고, 빈자리가 있으면 자연스럽게 옆에 앉아 같이 떠들고, 생일자의 축하 노래를 급식실에 있는 모든 사람들이 다 같이 불러줬거든요.

또 이야기장을 계속 열었던 것도 떠올라요. 문제가 생기면 '일단 얘기하고 보자' 하면서 여는 자리였는데, 다 같이 둘러앉아 무엇이 불편했는지, 어떤 점에서 사과받고 싶었는지, 또 무엇을 사과하고 싶은지를 나눴어요. 그때는 그 대화가 인생에서 제일 중요한 일인 것처럼 몇 시간이고 이야기했던 것 같아요. 물론 지금도 그런 순간들은 정말 중요하다고 생각해요."

큰사진보기 ▲2022년 출간된 신채윤의 에세이 <그림을 좋아하고 병이 있어> ⓒ 신채윤 관련사진보기

"중학교 때는 진학에 유리한 방향으로 생활기록부(생기부)를 쓰게 했어요. 꿈을 적어 낼 때도 외교관이라고 쓰는 게 유리하다고 해서 그렇게 써서 냈고요. 생기부에서 유리하다고 말할 수 있는 부분은 제가 어떤 배움을 했는지 적는 세부 사항 칸이 아니라 상장 칸이었죠.

반대로 이우학교 생기부는 세부 내용이 정성스러웠어요. 제가 어떤 활동에 몰입했고 무엇에 관심 있었고, 그래서 어떤 사람으로 성장했는지가 기록돼 있는 거예요. 덕분에 뒤늦게 대학 입시를 결심했을 때도 고등학교 생활을 잘 돌아보며 면접 준비를 할 수 있었고 지금도 잘 다니고 있는 것 같아요."

"지금도 깜깜한 방에 누워 눈을 감으면 2023년 1월18일 고등학교를 졸업하던 날 스포트라이트를 받으며 앞줄에 앉아 있던 친구들과 선생님들, 뒤쪽에 앉아 있던 학부모님들을 향해 "여러분과 함께 졸업하게 돼서 너무 기뻐요!" 하고 소리쳤던 순간이 떠오른다.



매일매일, 내일은 학교에 갈 수 있을까 오늘은 학교에 갈 수 있을까 고민하던 나날을 담은 한마디였다. 3년간 글을 쓰고 학교에 다니면서 했던 생각은 궤가 같았다. 오직 나만 할 수 있는 이야기를 하고 싶었다. 오직 나만 살 수 있는 삶을 살고 싶었다." - 노랑클로버 마지막회 '길 뒤에 길, 글 뒤에 글' 중에서

'생일이 언제냐'는 질문에 답하듯, 채윤은 병을 진단받은 날짜를 바로 읊었다. 갑자기 영문도 모르게 태어나듯, 병도 어느 날 정말 생각지도 못한 날 찾아왔다. 원인도 치료법도 명확히 알 수 없는 타카야수동맥염. 2019년 9월 27일, 열여섯의 나이에 그는 치병(治病)을 시작했다.아프기 시작하며 가장 먼저 내려놓아야 했던 것은 꿈이었다. 열여섯 채윤에게 '성공'의 형체는 꽤 선명했다. 상위권 대학 진학, 남들이 부러워하는 직업, 누구도 자신을 공격하지 못할 만큼 단단한 사회적 지위. 하지만 그 목표를 위해 필요한 준비와 체력, 시간을 몸이 허락하지 않았다.타카야수동맥염(대동맥과 주요 동맥혈관에 발생하는 원인을 알 수 없는 염증성 질환)은 그의 일상을 송두리째 바꿔 놓았다. 일주일에 한 번, 한 달에 한 번 대학병원을 찾아 여러 진료과를 돌고 나면 이틀은 기진맥진해 아무것도 할 수 없었다. 매일 혈압을 체크하고, 강한 부작용을 동반하는 약을 삼키며, 퉁퉁 부어오르는 몸의 변화를 견디는 일상이 이어졌다.삶은 더 이상 자기 의지대로 통제되지 않는 영역이 되었다. 그러나 시간은 그가 충격을 수습할 때까지 기다려주지 않았다. 고등학교를 선택해야 하는 시기가 왔고, 그때 그의 부모님은 특목고 자기소개서 뭉치 사이에 '이우학교(대안학교)'의 자기소개서를 슬쩍 끼워 넣었다.그는 그렇게 이우학교로의 도전을 선택했다. 치병이라는 예기치 못한 굴곡 속에서도 꿋꿋하게 자신의 삶을 살아온 신채윤을 2025년 12월 29일, 서울의 한 카페에서 만났다.'중학교 성적이 되게 좋은데, 이 학교를 오면 원하는 대학을 못 갈 수도 있어요. 그래도 이우학교에 오고 싶은가요?'자기소개서 합격 이후 찾아간 이우학교 면접에서 그가 가장 먼저 들은 말이다. 사교육을 멀리하고 학교와 친구, 가족과의 관계에 에너지를 쏟기를 권하는 이우학교의 철학이 담겨 있었다. 보편적인 삶의 흐름이 아닌, 자기가 선택하는 삶과 그에 대한 충분한 고민이 이어졌는지를 묻는 질문이었다.열여섯의 채윤이 답했던 대로, 그는 고등학교를 졸업한 뒤 곧장 대학에 가는 길을 선택하지 않았다. 열여덟 살, 인턴십 과정 중 인문학 공동체 '문탁'에서 들었던 강연이 그 마음을 더 굳히게 했다.물론 불안이 없었던 건 아니다. 인문계 고등학교를 갔다면 어땠을까를 수백 번 시뮬레이션해 보기도 했다. 그럼에도 후회하지 않는 이유는 명확했다.채윤은 이우학교에서 연극 제작, 그림 소모임, 성교육 자치기구 ESC, 세월호 추모 준비위원회 등 수많은 활동에 도전했다. 하고 싶은 일이 생기면 소모임이나 개인 프로젝트를 만들었다. 학교나 사회, 더 나아가 세상에 있는 문제들을 깊이 이야기 나누고 싶을 때는 자치기구나 준비위원회를 직접 꾸렸다. 그 모든 과정이 지금의 선택들을 만들어냈다.지금의 채윤은 글을 쓰고 철학을 공부하는 학생으로 살아가고 있다. 2020년부터 자신의 투병기를 담은 '노랑클로버'를 연재하며 독자들과 만나왔고, 그 기록을 묶어 <그림을 좋아하고 병이 있어>(2021, 한겨레출판사)라는 책을 펴내기도 했다.그의 글쓰기 활동은 멈추지 않고 이어져, 2024년 12월까지 '웹툰 소사이어티'라는 제목으로 일상 속 웹툰을 매개로 세상을 담은 칼럼까지 연재했다. 그와 더불어 하고 싶은 일을 더 찾아가던 그는 철학과 진학에 도전했다. 그 과정에서 오랜만에 다시 고등학교 생활기록부를 돌아본 채윤은 삶의 양상이 중학교 때와는 확연하게 달라졌음을 실감했다.채윤에게 대학은 '가야 해서' 가는 곳이 아니라 '하고 싶은 배움을 하기 위해' 선택한 곳이었다. 몸 상태로 인해 입학과 동시에 휴학을 해야 했고, 한 학기에 13학점밖에 듣지 못할 때도 있었지만 그는 서두르지 않는다. 자기만의 속도로 한 걸음씩, 하고 싶은 것에 도전해 가고 있다.앞으로도 그는 오직 자신만이 살 수 있는 고유한 삶을 씩씩하게 걸어가고자 한다.