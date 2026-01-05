정치부산경남한줄뉴스 26.01.05 07:41ㅣ최종 업데이트 26.01.05 07:41 송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 독자 만남 31일 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 송순호 전 더불어민주당 최고위원은 책 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다>를 펴내고 오는 31일 오후 국립창원대학교 가온홀에서 독자 만남 행사를 연다. 송 전 최고위원은 민주당 경남도당 위원장 등을 지냈고, 창원시장 선거 출마선언했다. 큰사진보기 ▲송순호 전 민주당 경남도당 위원장, 출판기념회. ⓒ 송순호 관련사진보기 #송순호 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사국립창원대 총동창회-장학재단, 모교 장학생에 장학금 갤러리 오마이포토 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 1/10 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.