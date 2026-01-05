메뉴 건너뛰기

26.01.05 07:41최종 업데이트 26.01.05 07:41

송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 독자 만남 31일

송순호 전 더불어민주당 최고위원은 책 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다>를 펴내고 오는 31일 오후 국립창원대학교 가온홀에서 독자 만남 행사를 연다. 송 전 최고위원은 민주당 경남도당 위원장 등을 지냈고, 창원시장 선거 출마선언했다.

송순호 전 민주당 경남도당 위원장, 출판기념회.
송순호 전 민주당 경남도당 위원장, 출판기념회. ⓒ 송순호

#송순호

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

