송순호 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다> 독자 만남 31일

송순호 전 더불어민주당 최고위원은 책 <미치도록 창원을 바꾸고 싶다>를 펴내고 오는 31일 오후 국립창원대학교 가온홀에서 독자 만남 행사를 연다. 송 전 최고위원은 민주당 경남도당 위원장 등을 지냈고, 창원시장 선거 출마선언했다.