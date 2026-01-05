릴리아의 삶은 왜 '자살 예방'으로는 구할 수 없는가

▲자살은 왜 ‘의료’로만 설명될 수 없는가.에릭 레인하트(Eric Reinhart)는 인류학자이자 의사이며, 정신의학과 공중보건, 정치경제를 가로지르며 자살과 고통을 연구해 온 학자다. 그는 임상 현장에서 환자를 진료하는 동시에, 자살을 개인의 병리나 치료 실패로만 설명하는 주류 담론에 지속적으로 문제를 제기해 왔다. 그가 지적하듯, 미국에서는 2000년 이후 정신과 진단과 치료가 역사상 가장 크게 확대되었음에도 자살률은 꾸준히 상승해 왔다. 이는 자살이 신경생물학이나 정신의학적 관리로 환원될 수 있는 문제가 아니라, 불평등·빈곤·고립·차별 같은 사회적 조건 속에서 형성되는 ‘사회적 행위’임을 보여준다. 이 그래프가 던지는 질문은 불편하다. 더 많은 진단과 치료에도 불구하고 자살이 줄지 않았다면, 문제는 ‘개인의 마음’이 아니라 우리가 만들어 온 사회일 수 있다. ⓒ Eric Reinhart 관련사진보기