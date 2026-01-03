버스정류장과 고객센터에서 마주한 언어의 간극

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"글피 정오에 여섯 명 예약하고 싶습니다."

"언제라고요?"

큰사진보기 ▲말이 단순해질수록 필요한 것. ⓒ priscilladupreez on Unsplash 관련사진보기

"금요일에 보내주신다는 건가요?"

"존함이나 주문번호를 말씀해 주세요."

"성함 말씀해 주세요."

"이름이요, 이름 말씀해 주세요."

지난해 12월 29일 퇴근 시간인 저녁 6시, 버스 정류장에 서 있는데 고등학생으로 보이는 아이들이 무리를 지어 서 있었다. 얼굴은 밝았고 말소리는 컸다. 쉴 새 없이 대화가 오갔지만, 몇 마디를 귀 기울여 들어도 솔직히 하나도 알아들을 수가 없었다.신조어와 욕설이 뒤섞인 대화들은 내가 알고 있던 한국어와는 상당히 다른 형태로 느껴졌다. 그들 사이에서는 분명 정확하게 의미가 오가고 있었지만, 나는 그들이 나누는 대화의 반절도 알아듣지 못하는 상태였다. 이런 게 어른들이 말씀하시는 세대차이인걸까 싶었다. 그때 마침 식당 예약을 해야 할 일이 떠올라 전화를 걸었다.잠시 침묵이 흘렀다.몇 번의 말 끝에 결국 "1월 1일, 낮 열두 시"라고 풀어서 말한 뒤에야 예약이 마무리됐다. 전화를 끊고 나서 잠시 멍해졌다. 방금 전까지는 내가 아이들의 말을 이해하지 못하는 사람이었는데, 이번에는 내가 한 말이 상대에게 바로 닿지 않았다. '글피'와 '정오'는 오랫동안 써온 말이었지만, 어느 순간부터 설명이 필요한 단어가 되어 있었다.나는 인터넷 쇼핑몰에서 일한다. 그렇기에 전화와 채팅으로 고객 응대를 하는 경우가 종종 있고 그곳에서도 비슷한 장면을 자주 겪고는 한다. "금일 발송하겠습니다"라고 안내하면 이따금 돌아오는 질문은 이렇다.'금일'이 오늘이라는 뜻이라는 설명부터 다시 해야 한다. '발송'이라는 말도 마찬가지다. 상품을 오늘 보낸다는 의미라고 풀어서 말하지 않으면, 그 단어 자체를 이해하지 못하는 경우도 적지 않다.신원을 확인하는 과정에서도 비슷한 일이 반복된다.잠시 침묵이 이어진다.여전히 반응이 없다.그제야 이해했다는 듯 이름을 불러준다. '존함'이나 '성함'도 흔히 쓰이던 말이다. 하지만 이제는 오히려 "왜 이렇게 어려운 말을 쓰느냐"며 빈정거리는 반응을 마주하기도 한다. 그럴 때면 설명하는 쪽이 괜히 무안해진다. 잘못한 말은 아닌데, 말 한마디를 꺼낸 사람이 부담을 떠안는 기분이 된다.이런 일이 반복되다 보니 언젠가부터 나는 질문에 사용되는 단어들을 스스로 단순화하게 됐다. '금일' 대신 '오늘'. '발송' 대신 '보내드립니다', '존함' 대신 '이름'이라는 단어로 사용하게 된다. 의미를 줄이고, 풀어서 말하고, 오해의 여지를 최대한 없애는 방식으로 대화를 설계한다. 그게 더 빠르고 덜 피곤하기 때문이다.그러다 문득 이런 생각이 든다. 우리가 정말 말을 어렵게 쓰고 있는 걸까, 아니면 언어가 너무 빠르게 바뀌고 있는 걸까. 어떤 단어들은 아직 사라지지 않았는데, 이미 통하지 않는 말이 되어버렸다. 쓰는 사람에게는 익숙한 언어가, 듣는 사람에게는 낯선 말이 되는 순간이 점점 잦아지고 있다.버스정류장에서 아이들의 말을 이해하지 못했던 순간과, 고객 응대 중 내가 한 말을 이해 받지 못했던 순간이 겹쳐 보였다. 그때마다 느꼈던 건 서로 다른 세상을 살아가고 있는가 하는 의문이었다. 같은 언어를 쓰고 있지만, 각자가 익숙한 언어의 시간대는 달라져 있었다.그래서 '대화가 안 된다'는 말은 누군가의 태도 문제라기 보다 환경의 문제처럼 느껴진다. 스마트폰과 메신저, 짧은 문장과 빠른 응답에 익숙해진 세계에서는 설명이 필요한 말들이 점점 설 자리를 잃는다. 말은 단순해지지만, 서로를 이해하기 위해 필요한 노력은 오히려 더 커진다.어쩌면 지금 우리에게 필요한 건 새로운 말을 더 빨리 배우는 능력이 아니라, 설명을 번거로워하지 않는 태도일지도 모른다. 이해되지 않는 말을 만났을 때 그것을 무시하거나 비웃는 대신, 한 번 더 묻고, 한 번 더 풀어 말할 수 있는 여유. 대화는 같은 말을 쓰는 데서 시작되는 게 아니라, 서로 다른 언어의 속도를 인정하는 데서 시작되니까.