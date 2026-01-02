초등 경계선지능 학생, 학부모 체크리스트로 조기 선별한다

큰사진보기 ▲지난달 17일 ‘초등학교 경계선지능 학생 선별 체크리스트 개발’ 연구 성과공유회가 열렸다. ⓒ 유튜브 방송 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲이기정 대구교육대학교 교수가 질의에 대한 답변을 하고 있다. ⓒ 유튜브 방송 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲이기정 교수 발표자료. ⓒ 유튜브 방송 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲김태은 한국교육과정평가원 국가기초학력지원센터장이 질의에 대한 답변을 하고 있다. ⓒ 유튜브 방송 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김은삼 춘천초등학교 교사 발표자료. ⓒ 유튜브 방송 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

지난달 17일 서울교육대학교에서 '초등학교 경계선지능(느린학습자) 선별 학부모용 체크리스트 개발' 연구 성과공유회가 열렸다. 이번 성과공유회는 초등학교 단계에서 경계선지능 학생을 조기에 선별하고, 진단과 교육 지원 체계로 연결하기 위해 개발된 학부모용 체크리스트 연구 결과를 공유하기 위해 마련됐다.학부모용 경계선지능 체크리스트 개발은 경계선지능 학생의 기초학력 결손을 예방하고, 빠른 선별과 지원을 위해 교육부와 17개 시도교육청이 지난 3월부터 본격적으로 추진해 온 과제다. 초등학교용은 서울교육대학교 연구팀이 개발을 맡았으며, 이날 성과공유회에서는 최종 문항이 확정되기까지의 연구 과정과 활용 방안이 발표됐다.성과발표에 앞서, 연구책임자인 강옥려 서울교육대학교 명예교수는 "부모 면담 과정에서 부모들이 가장 필요로 하는 것이 바로 진단과 지원이었다"며 "진단과 지원을 위해서는 그 이전단계인 '선별'부터 적극적으로 이뤄져야 한다"고 연구 배경을 설명했다. 이어 "지금은 경계선지능 학생이 진단과 지원 체계로 자연스럽게 연결될 수 있도록 준비해야 할 시기"라며 "학부모용 체크리스트는 위험군과 탐색군을 구분해 이들이 가능한 빨리 진단과 지원을 받을 수 있도록 하는 것이 목적"이라고 말했다.성과발표에서는 이기정 대구교육대학교 특수통합교육과 교수가 '초등학교 경계선지능 선별 학부모용 체크리스트'의 연구 과정과 활용 방안에 대해 발표했다. 체크리스트는 ▲ 선행연구 분석 ▲ 초안 개발 ▲ 타당도 검증 ▲ 예비 타당화 ▲ 본조사 및 표준화 과정을 거쳐 완성됐다. 기존 선별 도구에서 공통 문항을 추출한 뒤, 저학년·고학년 학부모 각 6명을 대상으로 한 FGI 결과를 반영해 초기 문항을 구성했다. 이후 학부모 파일럿 스터디와 전문 연구원의 검토를 통해 문항의 타당도와 내용 적합도를 검증했다.예비 타당화 단계에서는 전국 17개 시도교육청 589명의 학부모 응답을 분석해 신뢰도를 확보하고, 이를 토대로 본조사 문항을 확정했다. 본조사에는 전국 101개 학교를 표집해, 총2230명의 학부모가 참여했다. 이 가운데 저학년의 80%, 고학년의 85%가 기초학력 지원 대상이었고, 경계선지능 학생을 자녀로 둔 부모는 저학년 139명, 고학년 92명이었다. 이 교수는 본조사 결과 지적장애·경계선지능·비장애 학생 집단 간 점수 차이가 통계적으로 유의미하게 나타났다며, 해당 체크리스트가 선별 도구로서의 변별력을 확보했다고 설명했다.본조사 이후 최종 확정된 체크리스트는 ▲ 인지 ▲ 언어 ▲ 학습 ▲ 사회·정서 ▲ 일상생활 등 5개 영역으로 구성됐다. 문항 수는 저학년 39문항, 고학년 43문항이다. 저학년은 발달 지연을 조기에 포착할 수 있도록 학교 생활을 위한 기초 기능을 갖췄는지에 초점을 맞췄고, 고학년은 학습 실패에 대한 반응과 자기관리 여부를 묻는 태도 중심 문항으로 구성했다. 이는 오랜 기간 누적된 학습 실패 경험으로 인한 무기력이나 회피 반응, 낮은 학업 효능감이 경계선지능 선별의 중요한 지표로 작용할 수 있다는 점을 반영한 것이다.이기정 대구교육대학교 교수는 "아이와 가장 가까운 위치에 있는 학부모가 선별 과정에 참여할 때, 이후 진단과 지원 체계로의 진입도 보다 적극적으로 이뤄질 수 있다"며 "학교·교사·가정이 함께 연계할 수 있는 도구를 만드는 데 중점을 뒀다"고 말했다. 다만 그는 "학부모 보고 방식은 주관적 판단과 편향 가능성을 가진다는 한계가 있어, 반드시 교사용 선별 체크리스트와 병행해 활용하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.체크리스트 개발 연구 발표에 이어 경계선지능 학부모와 학생들을 만나온 다양한 전문가들의 주제발표가 이어졌다. 발표에서는 김태은 국가기초학력지원센터장, 이보람 학부모(특수교사), 김은삼 춘천초등학교 교사가 경계선지능 학생 지도에 대한 이야기를 나눴다.김태은 한국교육과정평가원 국가기초학력지원센터장은 학습부진 학생 성장 연구 사례에서 관찰된 경계선지능 의심 학생 사례를 소개하며, 성취 경험의 축적과 긍정적 피드백의 중요성을 강조했다. 김 센터장은 "성장을 거부하는 아이는 없다"며 "모든 학생이 배울 수 있는 '공평한 시간'을 제공하는 것이 학교의 역할"이라고 말했다.중학교 특수교사이자 경계선지능 자녀를 양육하고 있는 이보람 특수교사는 "지원을 받기 위해 아이의 결함을 증명해야 하는 구조 속에서 부모는 낙인에 대한 두려움을 동시에 겪는다"며 "'무엇을 못하는가'가 아니라 '무엇이 필요한가'라는 관점을 가질 때 아이의 가능성을 볼 수 있을 것"이라고 강조했다.김은삼 춘천초등학교 교사는 경계선지능 학생 선별 중요성에 대해 이야기했다. 김 교사는 "다양한 연수와 교육정책으로 현장 교사들에게 '경계선지능'에 대한 인지도는 높아졌고, 이들을 대상으로 한 맞춤형 지도도 대체로 실시되고 있다"면서도 "일반 수업 상황에서 구체적인 지도 방법에 대해서는 여전히 막막함을 느낀다"고 말했다. 이어 "학부모가 경계선지능 학생을 조기에 선별하는 것은 학생의 전 생애 발달에 큰 차이를 만든다"며 "선별 이후에 교사는 학생에게 난이도를 조절하거나 과제를 세분화하는 등 적절한 학습 지도를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.이후 질의에서는 경계선지능 학생을 위한 학습지원과 구체적인 지원방안, 체크리스트 활용 방안 홍보 등 다양한 분야의 질의가 이어졌다. 김태은 센터장은 "경계선지능 학생 지원 프로그램 개발이 필요하다는 의견이 있어 계획을 논의 중"이라며 "3월 오픈을 목표로 추진되고 있는 '기초학력지원포털'에서 교사와 학부모가 체크리스트와 심리검사 등을 온라인에서 쉽게 활용할 수 있도록 할 예정"이라고 밝혔다.이번 연구는 교사용 선별 도구만으로는 포착하기 어려웠던 한계를 보완하고, 경계선지능 학생을 조기에 발견해 진단과 교육 지원으로 연결할 필요성이 커지면서 추진됐다. 개발된 학부모용 체크리스트는 올해부터 경기·대전교육청 등 일부 시도교육청을 시작으로 경계선지능 학생 지원을 위한 1차 선별 도구로 활용될 예정이다.