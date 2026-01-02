미리 만나는 '우수리스크 편지' : 도종환 시인 헌정시 '영혼의 불꽃'

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

영혼의 불꽃

- 도종환



우수리스크 어디에도 선생은 없었다



아무르강 풀숲 어디에도 선생은 없었다



강물을 쓸고 가는 바람



잿빛 하늘을 채운 공허만 가득했다



장작불에 몸도 유품도 모두 태우고



타고 남은 재마저도 바다에 날린 뒤



연해주 땅 어디에도 선생의 흔적은 없었다



쓰러지는 저 풀들을 선생이라 부를까



강물이 던지는 울음소리를 선생이라 부를까



나는 가슴이 터질 것 같았다



우리도 선생처럼 생애 전체를 오롯이



조국에 바치고



아무것도 남기지 않은 채 떠날 수 있을까



실패를 운명이라 받아들이며



수없이 실패를 딛고 다시 일어서서



새 길을 열어갔는데



대한광복군정부 수만 명 광복군의 정통령이었는데



재만 남기고 떠날 수 있을까





살과 뼈도



몸부림과 실력과 정신도



한 생애도



다 조국에 바치고



홀연히 떠날 수 있을까



그럴 수 있을까 나는



그럴 수 있을까 너는



땅 한 마지기도



숟갈 하나도



지폐 한 장도 남기지 않고



떠날 수 있을까 우리는



광복을 이루지 못했으니



어찌 고혼인들 조국에 돌아갈 수 있으랴



이렇게 말하고 떠날 수 있을까



말할 수 없이 부끄럽다



우리는 선생의 마지막 앞에



그때 실패를 반복하던 조국이



다시는 실패하지 않게 하기 위해



우리가 무엇을 하는지 지켜보고 계실



선생의 마지막



타고 남은



영혼의 불꽃 앞에

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

1월 7일(수) 오후 3시 청주아트홀에서 펼쳐지는 보재 이상설 선생 헌정음악회 '우수리스크 편지'는 노래와 극, 샌드아트와 오케스트라 연주가 어우러지는 종합 예술공연이다.'우수리스크 편지'는 보재 이상설 선생에게 바치는 국내 최초 창작 독립운동가요 헌정음악회를 표방한다.이상설 선생은 헤이그특사로 많이 알려져 있지만, 최초로 국외에 무장투쟁기지를 건설한 면에서 '해외 무장독립투쟁'의 시발점으로 평가되는 인물이다.음악회는 대한민국 유일 독립운동가요 전문밴드 '산오락회'가 이상설 선생에게 바치는 창작 독립운동가요 3편과 복원한 서전서숙 교가를 중심을 진행된다.진천군립교향악단의 협연과 예술공장 두레의 무대극, 샌드아티스트 옥혜경씨의 공연이 연속해 펼쳐진다.최근 시집 <고요로 가야겠다>를 발표한 도종한 시인도 참여한다.도종환 시인은 이날 공연에 참석해 이상설 선생에게 바치는 헌시 '영혼의 불꽃'을 낭송한다.시 '영혼의 불꽃'은 도종환 시인이 이상설 선생을 생각하며 직접 지은 추모시다.한편 이번 공연은 광복회충북도지부와 이상설선생기념사업회, 진천문화원과 충북인뉴스가 공동으로 주최한다.공연은 무료로 진행된다. 초대권은 충북인뉴스(043 254 0040, cbinews043@daum.net)로 연락하시면 된다. 관람비는 없고, 공감과 연대의 마음만 받는다.