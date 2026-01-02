법원, 정유미 검사장 '좌천 인사 효력정지' 신청 기각

법원이 '좌천성 인사의 효력을 정지해달라'는 정유미 검사장의 신청을 기각했다.
2일 서울행정법원 행정5부(재판장 이정원 부장판사)는 정 검사장이 법무부의 대전고등검찰청 검사 전보가 불이익이라며 제기한 효력정지 신청을 기각했다. 정 검사장은 지난달 11일 법무부가 법무연수원 연구위원이던 자신을 5개월 만에 고검 검사로 전보한 것은 사실상 불이익이라며 인사 취소소송을 제기하고 효력정지 신청까지 냈다.
정 검사장은 12월 22일 심문기일에 직접 출석해 인사의 부당함을 주장하는 한편 이번 일로 '회복하기 어려운 손해'를 입을 수 있다고도 했다. ▲ 사실상 강등 인사로 인한 명예 및 사회적 평가실추 ▲ 검사 직무 수행의 공정성 침해 우려 ▲ 법무연수원 연구위원으로 진행 중인 연구 활동의 중단 ▲ 거주지 이동의 불편함 등이 '회복하기 어려운 손해'라는 취지였다.
하지만 재판부는 전혀 동의하지 않았다. 법원은 "이 사건 처분으로 인하여 훼손되는 신청인의 명예와 사회적 평가는 본안소송에서 승소할 경우 상당 부분 회복될 수 있고, 이 사건 처분으로 인하여 신청인의 검사직무 수행의 공정성이 현실적, 구체적으로 침해될 우려가 있다고 단정할 수 없다"고 판단했다.
또한 "공무원 인사 이동시 업무나 거주지 변경이 수반될 수 있고, 해당 공무원은 그에 따라야 할 의무가 있으므로 이를 손해라고 단정하기 어려울 뿐만 아니라 설령 손해로 보더라도 그 침해의 정도가 중하다고 할 수 없다"고 지적했다. 연구활동 중단 역시 마찬가지이며 사실상 '강등 인사'라지만 공무원 연봉 체계상 정 검사장에게 금전적 손해가 발생한다고 단정할 수 없고도 했다.
"그 밖에 신청인이 주장하는 사정만으로 이 사건 처분의 효력을 정지할 긴급할 필요가 있다고 보이지 않는다."
다만 이번 판단은 정 검사장의 효력정지 신청을 두고 나온 것일 뿐이다. 법무부의 인사가 적법했는지 여부는 본안소송인 인사명령 처분 취소소송의 결론에 따라 판가름날 예정이다.
