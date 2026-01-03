베트남 최초 우주인의 절규, "내 꿈이 '여성 혐오'에 파묻혔다"

거상 김만덕은 조선왕조실록에도 이름이 오른 여성 리더입니다. 부모를 잃고 힘겹게 살았지만, 혼자 힘으로 사업에 뛰어들어 부를 쌓았고, 이를 가난한 사람들과 나눈 삶의 가치가 실록에도 남게 된 거죠. 그가 처했던 상황, 문제의식 그리고 걸어왔던 길은 지금과도 통합니다. 유리천장은 아직도 튼튼하니까요. '오늘의 김만덕 이야기'를 매주 전합니다.
[여성과 기업] 여성고용률 늘고 경력단절 여성 줄었다지만... 남녀 고용률 격차 16.2%p
여성고용률이 0.6%p 올랐답니다.
성평등가족부와 고용노동부가 지난해 12월 28일 발표한 '2025년 여성경제활동백서'에 따르면, 2024년 기준 여성 취업자는 1265만 2000명으로 전년 대비 18만 8000명 증가한 것으로 나타났습니다. 이로써 여성 고용률은 54.7%로 전년 54.1%보다 0.6%p 올랐습니다.
반면, 남성 고용률은 70.9%로 전년 71.3%보다 하락했습니다. 남녀 고용률 격차는 16.2%p로 전년 대비 1.0%p 줄었네요. 10년 전인 2014년에는 22.0%p였다니 고용률 격차가 줄고 있긴 합니다. 경력 단절 여성도 줄었습니다. 2024년 121만 5000명으로 전년 13만 4000명보다 줄어들었다네요.
AI 분야 여성 인력은 2020년 3142명(12.4%)에서 2024년 8242명(15.5%)으로 늘었고요. 여성 벤처기업 수는 2014년 2393개에서 2024년 4989개로, 여성 중소기업 수는 2020년 295만 개에서 2023년 337만 개로 늘어났습니다.
[여성과 창업] 여성 아기·예비 유니콘 기업 수 남성 대비 8.9% 수준
그러나 위와 같은 증가세가 마냥 '장밋빛'만은 아니라는 거, 알고 계시죠. 그 중 한 단면을 보여주는 수치도 공개됐습니다. 여성이 경영하는 예비 유니콘 기업(글로벌 유니콘 기업-기업가치 약 1조 원 이상인 비상장 스타트업-으로 성장할 가능성이 높은) 수가 남성 기업의 10% 수준에도 못 미친다는 연구 결과가 그것인데요.
여성기업종합지원센터 부설 여성경제연구소는 2025년 12월 23일 이 같은 내용을 담은 '여성 유니콘 기업 특성 및 시사점'을 발표했습니다.
글로벌 유니콘 기업 육성을 위해 중소벤처기업부가 실시하는 '아기유니콘 육성사업'과 '예비유니콘 특별보증사업'에 선정된 여성 유니콘 기업을 분석한 결과 2020년~2025년 여성 아기 유니콘 기업은 31곳, 예비 유니콘 기업은 8곳이었습니다. 반면, 남성이 이끄는 아기 유니콘은 같은 시기 319곳, 예비 유니콘은 118곳으로 조사됐습니다. 여성 기업의 경우 남성에 비해 8.9% 수준에 그치고 있다는 걸 알 수 있는데요.
여성기업 700개사를 대상으로 애로사항, 정책지원 분야 등 조사를 시행한 결과 애로사항 1위도 '자금조달 등 자금 관리'(74.6%) 정책적 필요 지원 분야 1위도 '자금 지원'(57.0%)으로 나타났습니다. 이를 기반으로 보고서는 여성 유니콘 기업 활성화를 위해 △정기적 실태 파악 △ 자생적 경영 역량 제고 및 전략적 지원 모색 △성장단계 고려한 목적지향성 정책 방안과 같은 정책적 지원 마련이 필요하다고 짚었습니다.
박창숙 여성기업종합지원센터 이사장은 "정부에서 선정하고 있는 아기 및 예비 유니콘 기업 중 여성기업이 차지하는 절대적인 수치는 낮은 편이나 펨테크 산업, 인공지능(AI), 플랫폼 등 미래 혁신형 기술기반업에서 여성기업 활약이 증대하고 있다"며 "향후 여성기업의 혁신 활동에 대해 실효성 높은 정책방안 제시 등 적극적으로 지원하겠다"고 강조했습니다.
[여성과 정치] 경기도 여성가족재단 출연금 예산 전액 복원됐다지만... 여전한 과제
경기도의회 여성가족평생교육위원회(여가교위)가 경기도 여성가족재단 출연금 98억 8141만 6000원을 내년도 예산안에서 전액 삭감했다는 소식 전해드렸죠. 또한 경기도 청년기본소득 예산 614억 7730만 원도 전액 삭감해 논란을 빚었는데요(관련 기사 : 경기도 24세 청년들, 내년에 75만 원 못 받을 수 있겠습니다
두 예산 모두 복원됐다고 합니다. 경기도의회는 지난해 12월 26일 내년도 예산안을 의결했는데요. 경기도 여성가족재단 출연금 및 청년기본소득 예산도 함께 포함됐습니다.
출연금 복원에도 불안함이 가시지 않는다고 합니다. 언제든, 어느 기관이든 발생할 수 있는 일이라는 것이지요. 임정현 경기도여성가족재단 노조위원장은 <기호일보>와의 통화에서 "올해는 무사히 넘겼지만 내년 추경과 2027년도 예산안 심의에서 또 이런 일이 발생할까봐 불안한 마음"이라며 "정쟁의 희생양으로 기관의 존폐가 위협 받는 상황을 막을 수 있는 근본적인 조치가 필요하다"고 밝혔습니다.
[여성과 세계] 베트남 최초 여성 우주인, 8개월 동안 '우울증'에 빠진 이유
지난 4월, 아마존 창업자 제프 베이조스의 우주 기업 '블루 오리진'이 여성 우주인들로만 구성한 우주비행을 성공적으로 완료한 사실 기억하시나요. 그런데, 이 프로젝트에 참여했던 여성 과학자 아만다 응우옌이 우주 비행 후 도리어 엄청난 우울증을 앓았다는 보도가 나왔습니다.
영국 BBC는 2025년 12월 31일 '블루 오리진 우주비행사, 괴롭힘의 쓰나미 후 우울증 공개' 기사를 통해 이 같은 사실을 전달했는데요. BBC는 "34세의 과학자이자 인권 운동가인 아만다 응우옌은 11분간의 블루 오리진 우주 비행에 참여했다. 이 비행은 비용과 환경에 미치는 영향 때문에 일부 사람들로부터 비판을 받았다"라며 "이 경험에 대해 베트남 여성 최초로 우주에 간 응우옌은 반발로 인해 자신의 꿈이 '여성 혐오의 눈사태'에 파묻혔다고 말했다"고 전했습니다.
응우옌은 우주비행 이후 쏟아진 온갖 공격에 대해 "일주일 동안 침대에서 일어나지도 못했다. 한 달 후 블루오리진의 고위 직원이 전화했을 때 눈물이 멈추지 않아 말을 할 수 없었다"고 토로했는데요.
우주 비행 후 8개월이 지난 지금에서야 그녀는 "슬픔의 안개가 걷히기 시작했다"며 "(자신을 지지해준) 여러분 모두가 저를 구해주셨다"고 소감을 밝혔습니다. 그녀는 어마어마한 비난에도 불구하고 "(우주 비행을 통해) 엄청난 성과가 나왔다"고 자평하기도 했습니다.
앞서 응우옌은 베이조스의 배우자 로런 산체스, 팝스타 케이티 페리, CBS 아침 방송 진행자 게일 킹, 항공우주 엔지니어 아이샤 보우, 영화 제작자 케리안 플린 등과 함께 우주비행(NS-31 미션)에 나섰으며 성공적으로 임무를 완수한 바 있습니다.
미국 텍사스주 웨스트 텍사스에서 발사된 '뉴 셰퍼드'는 지구와 우주의 경계로 지칭되는 고도 100㎞ '카르만 라인'을 넘었으며 이륙부터 착륙까지 11분 가량의 비행을 했습니다. 그러나 이에 대한 여론이 좋지 않았는데요. 억만장자 베이조스가 당시 약혼녀였던 산체스를 위해 '우주 관광'을 시켜줬다는 비판이 대표적이었습니다.
한편 응우옌은 베트남 전쟁 피난민인 '보트 피플(전쟁 후 배를 타고 베트남에서 도망친 이들을 칭함)'의 자녀로, 미국으로 건너 가 하버드 대학에 진학했습니다. 그러나 재학 시절 성폭력 피해 입었고, 증거를 매사추세츠주 당국에 제출했지만 피해자가 증거 연장을 신청하지 않으면 정부에서 6개월 뒤 이를 파기한다는 사실을 알게 됐습니다. 이 같은 불합리함을 타파하기 위해 응우옌은 비영리 단체 '라이즈'를 설립했고, 매사추세츠주 뿐 아니라 미국의 다른 주에서도 성폭력 피해자에 대한 적법절차가 보장되도록 노력했습니다. 결국 미국 의회와 협력해 성폭력 관련 법안을 만들어 냈는데요. 이 같은 활동을 인정 받아, 2019년 노벨 평화상 후보에 올랐으며 2022년 타임지가 선정한 '올해의 여성'으로 뽑히기도 했습니다.
일련의 사건을 겪은 후에도, 우주인이 되겠다는 자신의 꿈을 잃지 않은 응우옌은 결국 '뉴 세퍼드'에 올랐습니다. 베트남 여성 최초로 여성 우주인이 된 그에게, 베트남 우주 센터(VNSC)와 베트남 과학기술 아카데미는 베트남의 문화적 상징인 연꽃 씨앗을 제공했고, 응우옌은 169개의 연꼿 씨앗을 우주로 운반하는 임무를 수행했습니다.