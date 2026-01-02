박완수 "전통시장, 자생력 강화-시설 현대화로 경쟁력 높이겠다"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 2일 창녕 남지시장 이어 낙동강 파크골프장 방문 ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 2일 오후 창녕 남지시장을 찾아 "전통시장 자생력 강화와 시설 현대화로 경쟁력을 높이겠다"라고 밝혔다.박완수 도지사는 시장 곳곳을 둘러보며 상인들과 직접 소통하고, 지역경제를 지켜온 상인들의 노고에 대해 감사의 뜻을 전했다.상인들은 현장간담회에서 전통시장 활성화 방안과 함께 지역경제와 생활 여건 개선 등에 대해 건의했다. 상인들은 전통시장의 지속 가능한 성장을 위해 '시설 현대화', '안전·주차 환경 개선', '경영 여건 개선'을 요청했다.이에 대해 박 지사는 "전통시장은 인간적인 정과 지역의 문화가 살아 있는 공간으로, 단순한 소비 공간을 넘어 지역 공동체를 지탱하는 중요한 자산"이라며, "전통시장이 스스로 성장할 수 있는 기반을 갖추도록 자생력 강화와 시설 현대화를 중심으로 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.또 박 지사는 "전통시장 활성화는 물론, 지역의 다양한 현안에 대해서도 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 지역이 균형 있게 발전할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.전통시장 방문을 마친 박 지사는 이어 창녕낙동강 파크골프장을 찾아 지역 생활체육 인프라 확충 상황을 점검했다. 창녕낙동강 파크골프장은 오는 5월 정식 개장을 목표로 추진되고 있다.박 지사는 "지역 생활체육 인프라 확충은 주민 삶의 질을 높이는 동시에 지역 방문 수요를 늘려 지역경제에도 도움이 될 것"이라고 밝혔다.