[오마이포토] 장동혁, 이명박 전 대통령 예방

장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 기념 촬영하고 있다.



큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 외연 확장 등 당 운영 방안과 지방선거 전략에 관한 조언을 듣고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기