정치 26.01.02 16:50ㅣ최종 업데이트 26.01.02 16:50 [오마이포토] 장동혁, 이명박 전 대통령 예방 오마이포토(ohmyphoto) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲[오마이포토] 장동혁, 이명박 전 대통령 예방 ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기 장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 기념 촬영하고 있다. 큰사진보기 ▲이명박 전 대통령 예방한 장동혁 대표장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 악수하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기 큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 악수하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기 큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 외연 확장 등 당 운영 방안과 지방선거 전략에 관한 조언을 듣고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기 #이명박#장동혁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 오마이포토 (ohmyphoto) 내방 아이콘구독하기 이 기자의 최신기사[오마이포토] 김민석-정청래-장동혁-최태원 한자리에 갤러리 오마이포토 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 1/5 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.