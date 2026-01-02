메뉴 건너뛰기

26.01.02 16:50최종 업데이트 26.01.02 16:50

[오마이포토] 장동혁, 이명박 전 대통령 예방

[오마이포토] 장동혁, 이명박 전 대통령 예방
ⓒ 국회사진기자단


장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 기념 촬영하고 있다.

이명박 전 대통령 예방한 장동혁 대표 장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 악수하고 있다.
ⓒ 국회사진기자단

장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 악수하고 있다.
ⓒ 국회사진기자단

장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 외연 확장 등 당 운영 방안과 지방선거 전략에 관한 조언을 듣고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 외연 확장 등 당 운영 방안과 지방선거 전략에 관한 조언을 듣고 있다. ⓒ 국회사진기자단

#이명박#장동혁

