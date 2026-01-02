경기도, 대학생 학자금 대출 이자 지원, 내달 13일까지 접수

큰사진보기 ▲경기도가 오는 2월 13일까지 ‘2026년 상반기 경기도 대학생 학자금 대출이자 지원사업’ 신청자를 접수한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기도가 오는 2월 13일까지 '2026년 상반기 경기도 대학생 학자금 대출이자 지원사업' 신청자를 접수한다.지원 대상은 등록금과 생활비 마련을 위해 한국장학재단 학자금 대출을 이용한 대학(원) 재학생과 미취업 졸업생이다. 미취업 졸업생의 경우 대학 졸업(수료) 후 10년 이내, 대학원 졸업(수료) 후 4년 이내 신청할 수 있다.공고일 기준 본인이나 직계존속이 1년 이상 경기도에 거주하고 있어야 하고, 올해부터는 소득 8분위(기준 중위소득 200%) 이하 또는 다자녀 가구(3자녀 이상) 조건이 추가된다. 소득 기준은 대출 신청일 기준으로 한국장학재단이 보유한 자료에 따른다.지원이 확정되면 2025년 7월부터 12월까지 최근 6개월간 발생한 대출이자를 경기도가 대신 상환해, 한국장학재단 대출 계좌에서 대출 원리금이 차감된다.신청은 2월 13일 오후 6시까지 경기민원24를 통해 온라인 또는 모바일로 가능하며, 대출자 본인이 직접 신청해야 한다.행정정보 공동이용에 동의하면 주민등록초본과 건강보험자격득실확인서가 자동 연계돼 별도의 서류 제출 없이 신청할 수 있다. 다만, 본인의 거주 요건이 충족되지 않는 경우, 가족관계증명서와 직계존속 주민등록초본을 추가로 제출해야 한다.상반기 지원 결과는 6월 중 발표 예정이며, 이후 한국장학재단 누리집에서 이자 지원 내역을 확인할 수 있다. 기타 자세한 사항은 경기도 누리집에 게시된 공고문을 참고하거나 경기도 콜센터로 문의하면 된다.김선화 경기도 청년기회과장은 "학자금 대출이자 지원은 재학 중인 대학생은 물론 졸업 후 취업을 준비하는 청년들의 경제적 부담을 실질적으로 덜어주기 위한 정책"이라며 "앞으로도 청년들의 목소리를 지속적으로 반영해 일상에서 체감할 수 있는 지원 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.한편, 경기도는 2025년 경기도 대학생 학자금 대출이자 지원사업을 통해 3만 7천여 명에게 약 36억 2천만 원을 지원했다. 2010년 전국 최초로 사업을 시작한 이후, 2025년까지 누적 44만 6천여 명에게 총 350억 원을 지원하며 전국 지방자치단체 가운데 최대 규모의 학자금 이자 지원 정책을 이어가고 있다.