여주시의회 "345kV 송전선로 경과대역 제외해야"

큰사진보기 ▲경기 여주시의회는 2일 한국전력공사가 추진 중인 ‘345kV 신원주신원삼 송전선로 건설사업’과 관련해 여주시 전 구간을 경과대역에서 제외할 것을 강력히 요구하는 결의문을 채택했다. ⓒ 여주시의회 관련사진보기

AD

경기 여주시의회는 2일 한국전력공사가 추진 중인 '345kV 신원주신원삼 송전선로 건설사업'과 관련해 여주시 전 구간을 경과대역에서 제외할 것을 강력히 요구하는 결의문을 채택했다.의회는 이번 결의문을 통해 사업 추진 과정의 구조적 문제와 주민 권익 침해 가능성을 지적하며, 정부와 한국전력의 일방적 사업 추진에 강한 우려를 표명했다.여주시의회는 "입지 선정 절차는 형식적으로 주민 참여를 표방하고 있으나, 실제로는 피해 규모와 무관하게 시·군별 주민대표 위원 수를 동일하게 구성하도록 돼있다"며 "피해가 큰 지역의 의견이 충분히 반영되지 못한다"고 비판했다.의회는 "피해가 클수록 의견 반영이 제한되는 모순적인 구조"라며 "이는 입지 선정 절차의 공정성과 합리성을 근본적으로 훼손하는 것"이라고 주장했다. 이어 "이러한 위원 구성 방식은 한국전력이 계획대로 사업을 강행하기 유리하도록 설계된 것으로밖에 볼 수 없다"고 지적했다.의회는 "여주시는 이미 수도권정비계획법, 한강수계법, 환경정책기본법 등 다수의 법률에 따른 중복 규제로 인해 장기간 지역 발전이 제한되어 온 곳"이라며 "자연환경 보존과 수질 보호를 이유로 오랜 기간 정체를 감내해 온 지역에, 다시금 대규모 고압 송전선로 입지를 검토하는 것은 정책적 정합성과 행정 신뢰성을 훼손하는 행위"라고 강조했다.여주시의회는 이날 결의문을 통해 ▲여주시 전 구간의 경과대역 즉각 제외 ▲불가피하게 포함될 경우, 피해 규모와 경과대역 비중을 합리적으로 반영한 주민대표 위원 구성과 실질적인 주민 의견 반영 절차 마련 ▲중복 규제로 누적된 피해에 대한 실효성 있는 보상 대책과 지역 숙원사업 해결 방안 마련 등을 요구했다.여주시의회는 "정부와 한국전력이 이번 사업을 일방적·형식적 절차로 강행할 경우, 그에 따른 모든 사회적 갈등과 책임은 전적으로 사업 주관사와 관계 기관에 있다"라며 "여주 시민의 정당한 권리와 지역 특수성이 반영될 때까지 시민과 함께 끝까지 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.