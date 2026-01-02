용인시의회 "반도체 국가산업단지 계획대로 조속 추진해야"

큰사진보기 ▲경기 용인시의회는 2일 본회의장에서 ‘국가 경쟁력 강화 및 첨단 전략산업 육성을 위한 용인 반도체 국가산업단지 조성 사업 관철 성명’을 발표하고 애초 계획에 따른 사업 정상 추진을 정부에 강력히 촉구했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

"정부는 용인 반도체 국가산업단지 조성 사업을 애초 계획대로 정상 추진하라."

경기 용인시의회는 2일 본회의장에서 '국가 경쟁력 강화 및 첨단 전략산업 육성을 위한 용인 반도체 국가산업단지 조성 사업 관철 성명'을 발표하고, 애초 계획에 따른 사업 정상 추진을 정부에 강력히 촉구했다.이날 성명 발표는 임현수 의원과 김영식 의원이 공동으로 맡아, 의회의 일치된 입장을 대외적으로 밝혔다.이번 성명은 용인 반도체 국가산업단지 조성 사업이 대한민국 반도체 산업의 핵심 거점이자 국가 미래 성장 동력 확보를 위한 중대한 국가 전략사업인데도, 최근 제기되는 재검토 주장에 대한 우려를 표명하고 사업의 지속 추진 필요성을 분명히 하기 위해 마련됐다.용인 반도체 국가산업단지 조성 사업은 수도권 반도체 클러스터의 중심축으로서 대규모 고용 창출과 국가 경쟁력 강화를 견인할 핵심 사업이며, 국가·지방자치단체·기업 간 협력을 통해 산업과 지역이 함께 성장하는 대표적인 성공 모델이 될 것으로 기대되고 있다.현재 용인특례시는 세계 최대 규모의 반도체 클러스터의 위상에 걸맞은 반도체 벨트 연계 도로망 구축, 토지 보상 절차 착수 등 사업 추진에 속도를 내고 있으나, 조성 공사 착공을 앞둔 시점에서 재검토 논의는 사업의 안정성과 신뢰성을 저해할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.이에 용인특례시의회는 성명을 통해 ▲ 용인 반도체 국가산업단지 조성 사업 계획에 따른 정상 추진 ▲전력·용수 인프라의 차질 없는 신속 구축 ▲친환경 도시 기반 구축을 위한 정부 차원의 대책 마련을 강력히 촉구했다.임현수·김영식 의원은 "용인 반도체 국가산업단지는 단순한 지역 개발 사업이 아니라 대한민국 미래 산업 경쟁력을 좌우할 국가 핵심 사업"이라며 "정부는 재검토 논란으로 사업 추진에 혼선이 발생하지 않도록 애초 계획대로 조속히 추진해야 한다"고 밝혔다. 이어 "의회는 국가와 지역의 장기적 발전을 위해 반도체 국가산업단지 조성이 반드시 관철될 수 있도록 끝까지 책임 있는 역할을 다하겠다"고 강조했다.