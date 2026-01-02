고립의 중심축 '노인'에서 '중·장년'으로 이동

큰사진보기 ▲충북인뉴스 DB. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주시 1인 가구 비중이 43.1%까지 올라섰다. 더 눈에 띄는 대목은 1인 가구 내부에서 40~64세 중·장년층 비중(37.7%)이 청년층(37.6%)을 근소하게 앞섰다는 점이다.청주시에 따르면 지난해 기준 1인 가구는 17만5000가구로 전체 가구의 43.1%를 차지했다. 이 가운데 중·장년층 비중은 37.7%로, 청년층(37.6%)을 근소하게 앞섰다.그동안 1인 가구 문제는 청년 주거난이나 고령화 문제로 받아들였지만, 이번 통계가 주는 메시지는 특히 청주의 경우 중간 세대가 가장 빠르게 고립되고 있는 양태라서 시사점이 크다고 할 수 있다.전문가들은 이 같은 흐름이 사회 구조 변화의 결과라고 설명한다.중·장년층 1인 가구 상당수는 이혼, 사별, 장기 비혼, 가족 관계 단절 등을 겪으며 사회적 연결망이 약화된 상태다. 동시에 이들은 청년 주거정책이나 노인 돌봄 정책의 대상에도 포함되지 않는 정책 사각지대에 놓여 있다.문제는 고립이 단순한 외로움에 그치지 않는다는 데 있다. 청주시 1인 가구의 주택 소유 비율은 26.9%에 불과하고, 중·장년층 역시 절반 이상이 무주택 상태다.불안정한 주거는 소득 불안, 건강 악화, 사회적 단절로 이어질 가능성이 크다. 특히 중·장년층은 실직이나 소득 감소 이후 재진입이 어려워 고립이 장기화될 위험이 크다.전문가들은 이제 1인 가구 정책의 초점을 바꿔야 한다고 지적한다. 한 전문가는 "1인 가구의 특색을 세밀하게 분석하고, 그 특색에 맞는 1인 가구 정책이 필요할 것"이라며 "1인 가구를 대상으로 한 주거 안정, 사회참여형 일자리, 지역 기반 커뮤니티 회복 전략이 시급하다"고 분석했다.특히 청주시 상황은 심각하다. 전국 1인 가구 비중이 36% 수준인 반면, 청주는 43%를 넘어섰다.