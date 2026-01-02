청주 내수초등학교, 한봉수 장군과 독립만세를 외치다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲1917년 개교한 내수초등학교(당시 내수보통학교) 학생과 교사 80명은 1919년 삼일항쟁 당시 의병장 한봉수(韓鳳洙, 1884~1972, 건국훈장 독립장) 선생과 독립만세운동을 벌였다. 1921년과 1931년에는 동맹휴학 투쟁을 진행하며 일제에 맞섰다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

1917년 개교한 내수초등학교(당시 내수보통학교) 학생과 교사 80명은 1919년 삼일항쟁 당시 의병장 한봉수(韓鳳洙, 1884~1972, 건국훈장 독립장) 선생과 독립만세운동을 벌였다.1921년과 1931년에는 동맹휴학 투쟁을 진행하며 일제에 맞섰다.청주시 북일면이란 행정구역은 현재 존재하지 않는다. 2000년부터 내수읍으로 승격하면서 북일면이란 행정구역은 사라졌다.청주시 내수읍 지역의 삼일운동은 1919년 3월 21일로 거슬러 올라간다.이날 민문식(閔文植) 등 천도교인 10명은 내수리 시장에서 만세운동을 진행할 계획이였다.그러나 일경에게 사전에 발각됐고, 민문식이 체포되면서 미수에 그쳤다.4월 1일 내수읍 일대에서 봉화가 타오른다. 이른바 '횃불 만세운동'이 벌어진 것이다.그날 밤 내수읍 세교리 옛 시장에서 의병장 출신 한봉수 장군과 이태우, 임봉수(林鳳洙. 1887~1970, 충북 증평, 대통령표창) 등이 조선독립만세를 소리 높여 외쳤다.우산리 야산에선 변영봉(卞榮鳳 1886~1952, 청주시 북일면, 대통령 표창) 선생 등과 주민들이 모여 불을 피우고 조선독립만세를 외쳤다.한봉수 선생은 1일 밤 만세운동에 다음 날 내수읍 세교리 옛 시장으로 주민들을 모이게 했다.때마침 세교리 시장터에는 내수보통학교(현 내수초등학교) 학생 80여 명과 교사 엄익래(嚴翼來), 이건간(李建簡)이 지나갔다.이들 학생들은 나무를 심으러 이동 중에 있었다.이때 의병장 한봉수 장군은 내수초 교사와 학생들에게 독립만세운동에 함께할 것을 권유했다.교사와 학생들은 한봉수 장군의 권유를 받아들이고 만세운동에 참여했다.이같은 사실은 임봉수 선생과 변영봉 선생의 공훈록과 한봉수 장군의 판결문에 잘 나타나 있다.2004년 내수초총동문회가 교내에 설치한 '독립운동기념비'에는 학생 85명이 참여했다고 기록돼 있다. 또 교사 엄익래와 이건간 외에도 정오경 교사가 참여했다고 적었다.내수초등학교 학생들의 저항은 만세운동 이후에도 이어졌다.1921년 6월 19일 자 <매일신보> 보도에 따르면 내수초등학교 학생들은 오만한 교수를 배척하기 위해 동맹휴교(=등교거부) 투쟁을 진행했다.<청주보교생 동맹휴교>란 기사에 따르면 내수초 학생들의 등교거부는 같은 달 9일 진행됐다.학생들은 교사 2명의 태도와 행위가 '오만하다'며 동맹휴교를 결정했다.당시 신문에 보도된 이 학교 교장의 이름은 수월(水越)으로 일본인으로 추정된다.오만한 태도와 행위가 무엇이었는지는 확인되지 않는다.다만 당시 학교에선 교사들이 조선인에 대해 무시하거나 비하하는 말을 하거나, 차별하는 일이 비일비재했다. 학생들은 이에 대응하기 위해 동맹휴업으로 맞서곤 했다.동문회가 설치한 '독립운동기념비'에는 1931년 발생한 동맹휴학 투쟁 건도 기록돼 있다.이 비에는 "1931년 6월 14일 내수초등학교 교정에 '독립만세'라고 쓴 격문이 부착되는 사건이 발생했다. 일제는 이를 구실로 평소 요주의 인물로 감시하던 5학년 담임 홍봉회 선생을 사직하도록 강요했다. 이에 분개한 5학년생 40명 전원이 동맹휴학에 돌입해 일제에 항거했다"고 적혀있다.이를 뒷받침 하는 사료는 존재할까?1931년 5월 30일 <동아일보> <내수공보에 격문. 경찰 돌연 활동. 여러곳의 가택을 수색. 훈도와 생도를 취조 중>이란 기사에 자세하게 기록돼 있다.이에 따르면 1931년 6월 14일 오전 10시 경에 내수초 교정에 있는 오동나무에 '독립만세'란 격문이 일제 경찰에 의해 발견됐다.일제 경찰은 수사에 나섰고 5학년 담임교사 홍봉희(洪鳳喜)씨외 5학년 학생 윤경훈(尹慶勲), 4학년 윤성훈(尹成勳) 학생을 붙잡아 취조했다.일제 경찰은 수사 범위를 넓혀 괴산청년동맹 증평지부간부 양희득, 송용섭, 청주군 북일면 오동리 리종복), 동교 훈도(=교사) 홍봉희 씨의 가택을 수색했다.이 과정에서 추가로 리종복을 추가로 체포했다.일제 경찰은 '독립만세' 격문을 오동나무에 매단 인물로 5학년 학생 임노선(林魯善)을 지목했다. 일제 경찰과 학교의 압박을 받은 교사 홍봉희는 그해 6월 24일 학교에 사직원을 내고 교단을 떠났다.1917.11.24. : 사립내수보통학교 개교1919.9.2. : 공립 내수보통학교로 개칭1941.4.1. : 내수국민학교로 개칭1996.3.1. : 내수초등학교로 개칭2017.11.4. : 내수초등학교 개교 100주년2015.1.9. : 제105회 포함 1만1570명 졸업생 배출현재 : 15학급(특수학급 2학급 포함), 유치원 1학급 운영[참고문헌]매일신보 1921년 6월 19일 보도기사(3면) : <청주 보교생 동맹휴교>임봉수(林鳳洙. 1887~1970, 충북 증평, 대통령표창) 선생 공훈록변영봉(卞榮鳳 1886~1952, 청주시 북일면, 대통령 표창) 선생 공훈록독립운동사 제3권 삼일운동하(하) '북일면' 편한봉수‧이태우‧임봉수 선생 판결문 (1919.5.6.)변영봉‧신석범‧송태현 선생 판결문(1919.5.13.)매일신보 1921년 6월 19일 보도기사(3면) : <청주 보교생 동맹휴교>동아일보 1931년 6월 30일자 보도기사 : <내수공보에 격문. 경찰 돌연 활동>내수초등학교 총동창회 '독립운동기념비'