이명박, 장동혁에게 "수구보수 안 돼" 직격... 당은 "힘 실어줬다" 해석

"제가 받아들일 때는 '무리하게 통합을 하다 보면 결정에 문제가 생길 수도 있다' 그래서 이런 점들을 종합해 볼 때, '당 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐서 통합도 중요하다' 그런 뜻으로 좀 얘기를 했었다."

'리더십 위기'를 맞은 장동혁 국민의힘 당 대표가 2일 이명박 전 대통령을 예방했다. 전직 대통령을 만나 당내 입지 강화에 나선 것으로 풀이되는 행보이고, 실제로 당 대변인은 기자들에게 이날 회동의 의미에 대해 '이 전 대통령이 장동혁 대표에게 힘을 실어줬다'는 점을 반복해 강조했다.그러나 당의 공식적인 브리핑과 달리 이 전 대통령 발언 '뉘앙스'를 두고 해석은 엇갈린다. 이 전 대통령이 장 대표 면전에서 '쓴소리'도 섞어 이야기 한 탓이다. 당 수석대변인은 적극적으로 '마사지'에 나섰지만, 이전에도 이명박 전 대통령을 예방한 당내 인사들이 그의 메시지를 다른 방향으로 전달해 혼선이 빚어진 바 있다.실제로 앞서 <문화일보>는 이 전 대통령이 지난달 18일 자신을 찾은 의원들에게 "형제 간 싸움을 많이 하는 집안에서도 강도가 들어오면 강도부터 막는 게 먼저"라는 말을 했다고 보도한 바 있다. 이를 두고 '장동혁 대표 체제에 힘을 실어준 것'이라는 해석과 '친한계 축출과 탄압 시도를 멈춰야 한다'라는 정반대 주장이 당내에 충돌하기도 했다.이날 오전 장동혁 국민의힘 대표는 서울특별시 서초구에 자리한 '재단법인 청계' 사무실을 찾았다. 이 전 대통령을 예방한 그는 "신년에 여러가지로 바쁘실 텐데 시간 내주셔서 감사드린다. 진작 뵈었어야 했는데 늦게 찾아뵀다"라며 "새해 강녕하시고 대한민국을 위해서 무척 큰 힘이 돼 주시라"라고 인사했다.이 전 대통령은 "정치사에서 참 야당하기가 힘든 시기"라며 "장 대표가 해야 할 게 많다"라고 화답했다. 이어 "지난번에 필리버스터 할 때도 24시간 하는 것을 보고 강단 있어 보이고, 결단 있어 보여서 이 어려운 시기에 잘 해나갈 것으로 기대하고 있다"라고 덕담했다.이어 "어려운 때니까 당이 정치하는 모습이 어렵게 보이긴 하지만, 국민들이 더 어렵다"라며 "항상 국민을 보고 정치를 해야 한다. 지금은 또 때가 화합도 해야 하고, 단합도 해야 된다"라고 말했다.그러면서 이 전 대통령은 "정말 과거의 보수가 아니고, 따뜻한 보수, 어렵지 않은 보수가 돼야 하고, 미래를 향한 보수가 돼야 한다"라며 "수구 보수가 되어서는 안 되지 않느냐? 그건 퇴보다"라고 직격했다. 이어 "그런 점에서 잘 해나갈 것으로 믿고, 새로운 중심으로 국민에게 희망을 주시라. 부탁한다"라고 공개 발언을 마무리했다.'수구 보수가 되어서는 안 된다'라는 전직 대통령의 뼈 있는 말에, 장 대표는 웃으면서 "네"라고 답했다. 그는 "지금 너무 어려운 시기여서 말씀하신 대로 통합과 단결도 필요하고, 때로는 결단도 필요한 시기인 것 같다"라며 "서울시장으로서, 대통령으로서 보여주셨던 창의와 도전 정신이 필요한 때인 것 같다"라고 말했다.또한"보수가 그동안 따뜻한 정치, 미래를 생각하는 정치를 해왔었는데 지금 그런 면에서 국민들께서 부족하다고 느끼는 것 같다"라며 "대통령께서 품으셨던 그런 따뜻한 보수, 미래를 생각하는 보수, 창의적이고 도전적인 일을 준비하는 보수가 될 수 있도록 아무쪼록 의원들과 함께 노력하겠다"라고 덧붙였다.비공개 회동까지 끝난 후, 기자들 앞에 선 박성훈 수석대변인은 "좋은 덕담 들었다"라며 "당 대표께 희망과 미래를 준비할 수 있는 좋은 말씀 해주셨다"라고 분위기를 전했다. 특히 "무엇보다 올해 지방선거 승리가 중요하다는 말씀을 해주셨다. 당이 화합을 통해 하나로 똘똘 뭉쳐서 올해 지방선거를 반드시 승리로 이끌어야 한다는 말씀이 있으셨다"라고 강조했다.그는 "지금의 107명 국민의힘 국회의원 숫자가 결코 적지 않다는 말씀하셨다. 이 107명이 똘똘 뭉치면 지방선거를 반드시 승리할 수 있다"라며 "선거 승리를 이끌기 위해 당의 하나 된 목소리, 통합된 모습을 국민께 보여주는 게 중요하다"라고 밝혔다.이명박 전 대통령의 "형제 간 싸움을 하는 집안에서도 강도가 들어오면 강도부터 막는 게 먼저'라고 한 지난달 발언에 대한 언급이 기자들로부터 나오자, 박 대변인은 "장동혁 대표가 앞으로 고비와 위기가 많겠으나 결국 극복해야 한다는 말씀"이라고 해석했다. 그러면서 "장동혁 대표에게 힘을 실어주는 발언들을 많이 해주셨다"라며 "용기와 격려"를 반복해 언급하기도 했다.박 대변인은 "결국 당이 적극적으로 대표를 믿어주고 힘을 못 실어주면 이번 지방선거 승리와 앞으로 있을 이재명 정부와의 대결, 대여투쟁에 있어서도 동력이 떨어질 것을 걱정하는 생각을 가지고 계신 듯하다"라고 이야기했다.공개 발언에서 '미래'를 언급한 것을 두고, 전직 대통령 윤석열씨와의 절연 등의 이야기가 나왔는지 질문도 나왔다. 박 대변인은 "직접 언급은 안 했다"라며, 메모한 수첩을 살펴본 뒤 "장동혁 대표에게 현역 의원들을 틈나는 대로 찾아가서 그분들의 목소리를 듣고, 그분들의 마음을 얻는 행동을 해달라는 말씀해주셨다"라고 뒤늦게 전했다.현장 백그라운드 브리핑을 두고 여러 갈래의 기사들이 나오자, 박성훈 수석대변인은 오후 국회 소통관에서 기자들과 만나 재차 '당내 통합 강조'에 초점을 둔 메시지를 전달했다. 그는 "어쨌든 이명박 전 대통령의 메시지는 '당 대표를 중심으로 당이 똘똘 뭉쳐서 반드시 지방 선거에서 승리해 달라'는 게 핵심"이라며 "기반을 넓히기 위해서 청년들에게 진정성 있게 호소도 하고, 구애를 하라는 말씀을 여러 차례 하셨다"라고 전했다.박 대변인은 "특별히 제가 그 뉘앙스를 제대로 전달을 하고 싶었다"라면서 "혹시라도 오해를 살까 봐 전달을 안 해드렸는데. 통합을 말씀하시면서 '무리'(한 통합을 경계하는), 약간의 그런 뉘앙스가 전달은 됐었다"라고 부연했다.요약하면, 이 전 대통령이 장동혁 대표 체제에 힘을 실어주면서 '통합'을 강조했다고 당이 브리핑했지만, 면담 과정에서 '무리한 통합' 대해서는 경계했다는 취지이다. 이 전 대통령이 '무리'하다고 표현한 통합의 대상이 부정선거와 '윤 어게인(전직 대통령 윤석열씨의 정치적 복귀)'를 주장하는 강성 지지층인지, 아니면 친한(한동훈)계를 위시해 당 대표를 비판하고 있는 소장파 그룹인지는 모호한 셈이다.한편, 장동혁 국민의힘 당 대표는 이날 오후 기자간담회에서 '수구 보수'와 '퇴보' 관련 물음이 제기되자 "어려운 시기에 저희 당이 어떻게 나아갈지에 대해서 좋은 말씀을 주셨다"라며 "어려움에 처한 저희 당에 시의적절하게 좋은 말씀을 주셨다고 생각한다"라는 원론적인 답만 내어 놓았다.