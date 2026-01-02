시민사회 "광주·전남 통합 결단, 균형발전 전환점 마련"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장(가운데 오른쪽)과 김영록 전남지사(가운데 왼쪽)가 2일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 새해 합동 참배를 마친 뒤 '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사의 광주·전남 행정통합 추진 공식 선언에 대해 지역 시민사회가 "대한민국 균형발전 논의에 실질적인 전환점을 마련했다"고 환영의 뜻을 밝혔다.광주경제정의실천시민연합과 지방분권운동 광주본부, (사)분권자치연구소는 2일 공동 성명을 내고 "강 시장과 김 지사가 광주·전남 행정통합에 적극 참여하겠다는 뜻을 공식적으로 밝힌 것을 진심으로 환영한다"고 말했다.단체는 "광주·전남이 직면한 인구 감소와 산업 정체, 재정 한계라는 구조적 현실을 정면으로 마주하겠다는 정치적 결단"이며 "단순한 행정구역 논의를 넘어, 광주·전남이 하나의 전략 단위로 미래를 설계하겠다는 선언이라는 점에서 높이 평가한다"고 했다.이어 "특히 새 정부가 국가균형성장 전략으로 제시한 '5극 3특' 기조 아래, 광주·전남이 스스로 초광역 협력과 통합의 길을 선택한 것은 중앙 의존이 아닌 지역 주도의 발전 경로를 모색하겠다는 의지의 표현"이라고 평가했다.또한 "이번 선언이 보여준 속도감 있는 문제의식과 공동 추진 의지를 존중하며, 광주·전남이 전국에서 가장 성숙한 방식으로 초광역 통합을 논의하고 설계해 나가기를 바란다"며 "통합의 과정이 충분한 숙의와 공론 위에서 진행될 때, 이번 결정은 갈등의 씨앗이 아니라 지역 역량을 결집하는 자산이 될 것"이라고 강조했다.그러면서 "통합은 권한을 키우는 일인 만큼, 그 권한이 시민에게 더 가까이 가도록 하는 장치 또한 함께 논의돼야 한다"며 "광주·전남 행정통합을 향한 공동 선언이 광주·전남의 미래를 스스로 설계하는 용기 있는 첫걸음으로 기록되기를 바란다"고 덧붙였다.