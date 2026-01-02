습지보호지역 옆 대진산단, 또 연장... 주민·환경단체 반발

큰사진보기 ▲사천시가 10년 넘게 표류 중인 대진일반산업단지 조성기간을 3개월 연장하면서, 자금 확보 전까지 토석채취를 포함한 모든 현장 작업을 중단하라는 조건을 내걸었다. 환경단체와 인근 주민들은 습지보호지역 인접 산단 조성을 즉각 철회하라며 강하게 반발하고 있다. 사진은 대진산단 조성공사 현장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

사천시가 10년 넘게 표류 중인 대진일반산업단지 조성기간을 3개월 연장하면서, 자금 확보 전까지 토석채취를 포함한 모든 현장 작업을 중단하라는 조건을 내걸었다. 환경단체와 인근 주민들은 습지보호지역 인접 산단 조성을 즉각 철회하라며 강하게 반발하고 있다.시는 지난해 12월 31일자 공보에서 '대진일반산업단지 개발기간을 2025년 12월 31일에서 2026년 3월 31일로 3개월 연장한다'고 고시했다. 2015년 7월 첫 승인 이후 10년 6개월째 사업이 이어지게 된 셈이다.다만 사천시는 이번 연장에 엄격한 조건을 달았다. 변경 승인 고시일로부터 3개월 안에 신탁계좌에 사업비를 확보하고 이를 증빙해야 한다. 자금 확보가 완료되기 전까지는 토석채취와 반출, 현장 정리 등 일체의 작업이 금지된다. 조건을 이행하지 않으면 산업입지 및 개발에 관한 법률 제48조에 따라 행정처분을 즉시 시행한다는 방침이다.대진일반산단은 곤양면 대진리 일원 25만㎡ 부지에 조성 중인 산업단지로, 2015년 7월 조건부 승인됐다. 2020년 SK건설(현 SK에코플랜트)이 시공사로 참여했으나, 2023년 폐배터리 재활용단지 추진 과정에서 주민과 환경단체의 반발로 사업에서 철수했다. 이후 인근 광포만이 연안습지보호지역으로 지정되면서 사업의 불확실성은 더욱 커졌다.대진산단은 곤양면 대진리 일원 25만㎡ 부지에 조성 중인 일반산업단지다. 현재까지 전체 토석 채취량 219만㎥ 가운데 79.4%인 174만㎥가 반출됐고, 45만㎥가 남아 있다. 하지만 자금 확보 없이는 잔여 토석 채취도 불가능해졌다.이 산단은 지난 2020년 SK건설(현 SK에코플랜트)이 시공사로 참여하면서 사업이 본격화되는 듯했다. 그러나 2023년 폐배터리 재활용단지 추진 과정에서 지역 주민과 환경단체, 시의회가 강하게 반발했고, SK에코플랜트는 사업에서 손을 뗐다. 이번 변경 고시에서도 자금조달계획에서 SK에코플랜트 명칭이 삭제되고, 대진산업단지㈜ 외 3개사가 전액 부담하는 것으로 정리됐다.대진산단 바로 옆에는 국내 16번째 연안습지보호지역으로 지정된 광포만이 있다.시는 지난해 7월과 11월 두 차례에 걸쳐 사업시행자 취소 청문 절차를 진행했다. 업체 측이 조건 이행을 약속하며 유예됐지만, 사업 자금 확보과 주민 민원 해결 등 핵심 조건은 여전히 이행되지 않은 상태다.사천환경운동연합과 인근 마을(한월, 석문, 제민, 송정, 고동포) 주민들은 오는 6일 기자회견을 열고 대진산단 사업 철회를 요구할 예정이다.인근 주민들은 "산단 조성한다더니 돌만 깨먹고, 주민들은 소음과 진동, 분진에 10년 넘게 말도 못하는 고통에 시달려 왔다. 도로 파손도 장난 아니다"며 "최근 습지보호지역으로 지정된 광포만에도 악영향이 계속 가고 있다. 더 이상 기간을 연장해주어선 안 된다. 당장 사업 취소해라"고 촉구했다.