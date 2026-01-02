김동연 "일산대교 통행료 '0원' 되는 그날까지, 정부 등과 힘 모을 것"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 정오 새해부터 통행료를 50% 인하한 경기 일산대교 현장을 방문해 통행 상황을 살펴본 후 “항구적으로는 중앙정부까지 참여해 전액 무료화하는 계획을 추진하겠다”고 밝혔다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"이제 시작입니다. 일산대교 통행료 '0원'이 되는 그날까지, 중앙정부와 김포시, 고양시, 파주시와 함께 힘을 모으겠습니다."

김동연 경기도지사가 새해부터 통행료를 50% 인하한 경기 일산대교 현장을 방문해 통행료 전액 무료화를 위한 적극적인 추진 의지를 재차 밝혔다.김동연 지사는 2일 정오 일산대교 현장을 찾아 통행 상황을 살펴본 후 "김포시는 이미 부분적인 동참 의사를 표시했고, 파주시도 적극적인 의사를 표시하고 있다"면서 "앞으로 고양시와 의논해서 나머지 절반에 대한 감면을 적극 추진하겠다"고 말했다.김 지사는 이어 "정부에서도 관심을 두고 올해 예산에 용역비를 넣었기 때문에 항구적으로는 중앙정부까지 참여해 전액 무료화하는 계획을 추진하겠다"고 강조했다.김동연 지사는 이후 SNS에 올린 글에서도 "이재명 지사 시절 시작된 일산대교 무료화, 다시 본격적으로 시동을 걸었다"면서 "새해 첫날인 어제부터 일산대교 통행료의 절반은 경기도가 책임진다"고 전했다.이날 김 지사와 일산대교 현장 방문을 함께한 이재영 일산대교주식회사 대표는 "작년 1월 1일과 비교해 봤는데, (통행 차량이) 6,300대 정도가 늘어났다. 12% 정도가 통행료 반값 때문에 늘어난 게 아닐지 생각한다"라며 통행료 감면 효과에 대해 보고했다. 이에 대해 김 지사는 "좀 더 추이를 지켜보자. 잘 관리해달라"고 당부했다.당초 일산대교 통행료 무료화는 이재명 대통령이 경기도지사 재임 시기인 2021년 2월부터 김포․고양․파주시와 함께 본격 추진했다. 그러나 일산대교 소유주인 국민연금공단의 수익성 고수와 법적 공방으로 난관에 부딪혔다. 이후 김동연 지사가 취임해 일산대교 통행 무료화 추진 방침을 이어가며 실질적 해법을 모색했다.특히, 김동연 지사는 지난해 10월 20일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 경기도가 선제적으로 일산대교 통행료 무료화를 위한 비용 50%를 부담하겠다고 선언하며 중단됐던 통행료 무료화 논의를 재점화했다.사실상 유일한 한강 횡단 유료도로인 일산대교의 민자도로라는 구조적 한계와 복잡한 법적 분쟁 속에서도 교통이 곧 민생이라는 김동연 지사의 의지와 정책적 판단에 따른 결단이었다.앞서 김동연 지사는 지난해 10월 2일 고양-파주-김포시가 지역구인 더불어민주당 박정, 한준호, 김주영, 박상혁, 김영환, 이기헌 의원과 긴급 회동해 일산대교 통행료 무료화 방안을 제시한 바 있다.경기도가 선제적으로 2026년 1월 1일부터(통행료 징수 계약만료 기간인 2038년까지) 통행료의 50%에 해당하는 금액을 국민연금공단에 지급하고, 나머지 50%는 김포, 고양, 파주 등의 기초지방자치단체 및 중앙정부가 분담한다는 내용이다.이에 발맞춰 최근 김포시가 경기도비 50% 지원을 토대로 김포시민 출퇴근 차량의 통행료를 무료화할 계획이라고 밝히는 등 일산대교 통행료 전면 무료화를 위한 지방정부 간 협의에 탄력이 붙었다.경기도는 우선 경기도의회와 협의를 거쳐 200억 원을 올해 본예산에 편성하고, 1월 1일부터 일산대교 통행료를 1종(승용차 또는 16인승 이하 승합차 등)의 경우 1,200원에서 600원, 2·3종(화물차 등)은 1,800원에서 900원, 4·5종(10톤 이상 화물차 등)은 2,400원에서 1,200원, 6종(경차 등)은 600원에서 300원으로 인하했다.경기도는 김포시를 시작으로 고양시와 파주시 주민들도 혜택받을 수 있도록 지방정부들과 협의를 지속할 방침이다. 경기도는 또 올해 중앙정부가 진행할 예정인 '일산대교 통행료 지원 방안 검토를 위한 연구 용역' 결과를 토대로 내년 국비에 통행료를 반영하는 노력도 병행한다.