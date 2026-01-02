[사진] 윤석열의 집무실 사우나와 침실... "작은 호텔 만든 것"

"(용산) 대통령실에 있을 때 비서실장인 저도 저리로 다녀본 적 없는데. 하여튼 윤석열만. 관계자 외 출입금지니깐 '여기 무슨 다른 게 있나 보다' 이렇게 하고 안 들어가게 되잖아요."
강훈식 대통령 비서실장이 2일 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'과 한 인터뷰에서 윤석열 정부 당시 용산 대통령실에 설치됐던 비밀통로 사진 등을 공개하면서 한 말이다. 강 실장은 이날 비밀통로 사진뿐만 아니라 KBS 보도로 일부 알려진 대통령집무실 내 사우나 및 침실(내실) 사진도 함께 공개했다.
그는 "대통령실 차원에서도 이게 곧 (청와대 복귀로) 허물어지면 기록들이 사라지기 때문에 제가 '기록용으로 보관해 놨으면 좋겠다. 그런 데를 좀 찍어놔라' 지시했다"며 해당 사진들을 촬영한 사유를 밝혔다.
강 실장의 설명에 따르면, 비밀통로는 윤석열의 출근길 문답 중단 직전 완공됐다. 2022년 7월 27일 공사를 시행해 같은 해 11월 23일 완공된 것. 이에 대해 그는 "(윤석열이) 2022년 5월부터 지각 논란이 계속됐다"며 "우연의 일치일 수 있는데 소위 도어스테핑을 그만둔 것은 11월 21일, 이게 완공되기 이틀 전"이라고 지적했다.
대통령집무실 내 사우나는 건식사우나 구조로 TV도 설치돼 있었다. 또한 반대편에는 킹사이즈 침대를 비치한 호텔급 내실도 존재했다.
이에 대해 강 실장은 "보통 이제 기관장이나 이런 분들이 작은 내실은 갖는 경우는 있는데 쪽잠을 자는 정도이거나 간단하게 세안을 한다거나 하는 정도"라며 "그런데 (이처럼) 집무실에 사우나가 있는 경우는 아마 전무후무할 것"이라고 짚었다.
이어 "저희가 볼 땐 작은 호텔 같은 걸 (집무실 안에) 하나 만들어 놓은 것이라서 약간 놀랍긴 하다"라고 덧붙였다.