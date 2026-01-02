[사진] 윤석열의 집무실 사우나와 침실... "작은 호텔 만든 것"

큰사진보기 ▲윤석열 정부 당시 용산 대통령실에 설치됐던 집무실 내 사우나 및 침실 모습 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

"(용산) 대통령실에 있을 때 비서실장인 저도 저리로 다녀본 적 없는데. 하여튼 윤석열만. 관계자 외 출입금지니깐 '여기 무슨 다른 게 있나 보다' 이렇게 하고 안 들어가게 되잖아요."

강훈식 대통령 비서실장이 2일 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'과 한 인터뷰에서 윤석열 정부 당시 용산 대통령실에 설치됐던 비밀통로 사진 등을 공개하면서 한 말이다. 강 실장은 이날 비밀통로 사진뿐만 아니라 KBS 보도로 일부 알려진 대통령집무실 내 사우나 및 침실(내실) 사진도 함께 공개했다.그는 "대통령실 차원에서도 이게 곧 (청와대 복귀로) 허물어지면 기록들이 사라지기 때문에 제가 '기록용으로 보관해 놨으면 좋겠다. 그런 데를 좀 찍어놔라' 지시했다"며 해당 사진들을 촬영한 사유를 밝혔다.강 실장의 설명에 따르면, 비밀통로는 윤석열의 출근길 문답 중단 직전 완공됐다. 2022년 7월 27일 공사를 시행해 같은 해 11월 23일 완공된 것. 이에 대해 그는 "(윤석열이) 2022년 5월부터 지각 논란이 계속됐다"며 "우연의 일치일 수 있는데 소위 도어스테핑을 그만둔 것은 11월 21일, 이게 완공되기 이틀 전"이라고 지적했다.대통령집무실 내 사우나는 건식사우나 구조로 TV도 설치돼 있었다. 또한 반대편에는 킹사이즈 침대를 비치한 호텔급 내실도 존재했다.이에 대해 강 실장은 "보통 이제 기관장이나 이런 분들이 작은 내실은 갖는 경우는 있는데 쪽잠을 자는 정도이거나 간단하게 세안을 한다거나 하는 정도"라며 "그런데 (이처럼) 집무실에 사우나가 있는 경우는 아마 전무후무할 것"이라고 짚었다.이어 "저희가 볼 땐 작은 호텔 같은 걸 (집무실 안에) 하나 만들어 놓은 것이라서 약간 놀랍긴 하다"라고 덧붙였다.