우리는 왜 가진 물건을 비싸게 느낄까?

"여기 찍힌 자국 보이시죠? 앞유리를 교환한 적이 있네요. 타이어 마모도 있고, 문짝에 기스도 네 군데 있습니다."

큰사진보기 ▲떠나보낸 자리오래 머물렀던 공간일수록, 떠나보내는 순간 가치는 더 크게 느껴진다. ⓒ 황인수 관련사진보기

"이 가격 이하로는 절대 안 팝니다."

몇 해 전 자동차 한 대를 팔았다. 맞벌이를 하던 시절, 우리 부부에게 자동차는 없어서는 안 될 존재였다. 아이를 태우고 병원에 다니고, 주말마다 가족 나들이를 떠났던 시간들이 고스란히 담긴 공간이기도 했다. 하지만 퇴사를 하면서 차량 한 대를 정리해야 했다.판매를 결정한 이후부터 배우자의 마음은 편치 않았다. 아이와 함께한 추억이 많이 서려 있었기 때문이다. 중고차 거래 앱을 통해 만난 감정사는 그런 감정을 배려해 줄 여유가 없었다.말 한마디, 한마디에 예상했던 감정가는 눈에 띄게 내려갔다. 추억은 순식간에 '기스'와 '마모'로 환산됐다. 이제 감성은 접어두고, 가격을 두고 줄다리기가 시작됐다.우리는 집과 자동차, 가전제품, 명품을 사고판다. 심지어 구직 활동을 통해 자신의 시간을 사고팔기도 한다. 무소유의 삶을 택하지 않는 이상, 우리의 일상은 '소유'와 떼려야 뗄 수 없다. 문제는 소유하는 순간, 인간의 판단은 쉽게 비이성적으로 변한다는 점이다. 같은 물건이라면 사기 전과 산 뒤에 동일한 가치로 평가해야 하지만, 실제로는 그렇지 않다. 소유하는 순간 그 물건에는 가격표에 없는 무형의 가치가 덧붙는다. 추억, 노력, 애착 같은 것들이다. 행동경제학에서는 이를 '소유 효과'라고 부른다. 사람은 어떤 대상에 시간과 노력을 들일수록, 그 가치를 실제보다 더 높게 평가하는 경향이 있다.이 현상은 부동산 시장에서 특히 강하게 나타 난다. 집을 사고 싶은 사람과 이미 집을 가진 사람 사이에는, 집값을 바라보는 시선의 간극이 크다. 이 간극을 조정하기 위해 공인중개사가 존재하고, 매도자의 감정이 반영된 가격이 바로 '호가'다.나 역시 예외가 아니었다. 새 집으로 이사하기 위해 10년 동안 살던 집을 팔았을 때의 일이다. 단지 앞 동, 7층, 남향. 벽지부터 마루, 방충망까지 손이 닿지 않은 곳이 없었다. 주말 아침 햇살이 집 안으로 가득 들어오면 자연스레 이런 생각이 들었다.'최소한 이 정도는 받아야지.'반면 집을 보러 온 매수자의 시선은 달랐다. "도로를 끼고 있어 시끄럽다", "먼지가 많다", "벽지가 찢어졌다", "시스템 에어컨이 없다", "작은 방은 왜 확장이 안 됐느냐"는 이야기들이 이어졌다. 매수자는 부족한 점을 찾으며 가격을 낮추려 했고, 나는 단호하게 말했다.결과는 거래 무산이었다.원하던 시기에 집을 팔지 못했고, 결국 뒤늦게 가격을 내렸다.행동경제학은 소유 효과의 이유를 세 가지로 설명한다. 첫째, 사람은 얻는 것보다 잃는 것에 더 민감하다. 판매를 통해 돈을 얻지만, 동시에 이미 가진 것을 잃는다는 감정이 더 크게 작용한다. 둘째, 소유물을 객관적인 대상이 아니라 자기 정체성의 일부로 인식한다. 그래서 경험과 추억 같은 무형의 가치가 가격에 포함된다. 셋째, 소유물을 팔면 통제력을 잃는다. 더 이상 내 마음대로 할 수 없다는 아쉬움이 가치를 부풀린다.최근 몇 년 사이 중고 거래 플랫폼을 통한 직거래가 일상이 됐다. 이제 우리는 소비자이자 판매자가 되어 직접 가격을 매긴다. 중고 거래를 해본 사람이라면 '이 정도면 충분히 싼데 왜 안 팔리지?', '왜 자꾸 깎으려고 하지?'라고 한 번쯤 이런 생각을 해봤을 것이다.그 가격에 내 감정은 얼마나 섞여 있었을까. 당장 몇만 원을 더 받기 위해 거래를 미루는 것이 정말 합리적인 선택일까. 아니면 지금 팔아서 얻는 새로운 경험과 기회를 놓치고 있는 건 아닐까. 소유는 삶을 편리하게 해주지만, 동시에 판단을 흐리게 한다. 우리가 가진 물건을 객관적으로 바라보려는 작은 노력, 그게 합리적인 선택의 시작일지 모른다.