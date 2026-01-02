[오연호 대표 신년인사] AI권력의 시대, 오마이뉴스다운 모델을 찾아서

큰사진보기 ▲<오마이뉴스> 창간 25주년을 기념해 2025년 11월 14일 오후 서울 마포구 롯데시네마 합정점에서 열린 특별 다큐멘터리 '오마이, 마이 오마이' 상영회에서 오연호 <오마이뉴스> 대표가 인사말을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 무엇을 향한, 누구를 위한 AI 대전환인가?

- AI시대가 되면 우리의 경쟁은 줄어드는가?

- AI시대가 만든 '노동의 효율'은 우리에게 쉼다운 쉼을 가져다주는가?

- 그래서 민주주의는 더 풍성해지는가, 그래서 우리는 더 행복해지는가?

- 만약 이 질문들에 확신이 없다면, 왜 우리는 그 길을 가야 하는가?

안녕하세요, 오마이뉴스 직원 여러분, 그리고 시민기자·독자 여러분. 오연호입니다.2026년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 올해도 모두 건강하고 행복하길 기원합니다.작년 한 해 동안 수고 많으셨습니다. 2025년에 여러분이 수고해주신 덕분에 우리는 사회적으로 민주주의를 지키는 데 기여했습니다. 수고해주신 모두에게 다시 한 번 감사의 말씀 올립니다.2026년 새해에도 서로 협력하여 '작지만 강한, 그리고 의미 있고 지속가능한 미디어회사'의 길을 뚜벅뚜벅 걸어가겠습니다.올해 오마이뉴스는 AI시대에 본격 대응을 하고자 합니다. '유용한 도구'로서의 AI, 인간의 통제가 가능한 AI는 본격적으로 활용해야 합니다. 그러나 '인간 위에 군림하는 새로운 권력'이 될 수 있는 AI에 대해서는 본격적인 질문을 던져야 할 것입니다.AI대전환 시대는, 작게는 오마이뉴스라는 회사차원에서의 '경쟁력 유지'를 위해 변신을 요구하고 있습니다. 그리고 잘만 활용한다면 그동안 우리가 수없이 이야기하고 노력해왔지만 실현이 흡족하게 되지 않았던 '오마이뉴스다운 기사 생산', '오마이TV다운 영상콘텐츠 생산'에 본격적으로 집중할 기회를 가져다 줄 것입니다. 사람의 숨결이 담겨 있는 현장기사, 근본을 묻는 인터뷰 기사, 참신한 문제의식을 담은 기사, 정치권력과 자본권력이 숨기고 싶은 것을 파헤친 기사 등 그동안 우리가 추구해온 '차별적인 것들'이 AI시대에서도 살아남을 수 있는 콘텐츠이기 때문입니다. 그리고 AI시대는 언어장벽을 허물어 한국의 강소미디어가 글로벌미디어로 도약할 수 있는 기회를 주기도 합니다. 그래서 우리는 AI대전환 시대의 긍정적 요소를 잘 활용해야 합니다.저는 요즘 업무상으로나 개인적으로나 그 어떤 미디어보다 AI와 보내는 시간이 압도적으로 많습니다. 전체 미디어 소비의 약 70% 이상을 AI와 하고 있습니다. 제가 어떤 사람과 대화를 1시간동안 나누고 "오연호스타일로 인터뷰기사로 써달라"고 했더니 제 마음에 98% 들게 금방 작성해주더군요. 코딩에 대해 아무것도 모르는 저는 최근에 이른바 바이브 코딩을 통해 서교동마당집 대관 사이트도 10분 만에 만들어봤습니다. 그 과정에 함께한 직원은 "그 전에는 기획자, 디자이너, 개발자가 한 달에 걸쳐 할 일"이라고 했습니다.AI는 인류 역사에서 '불+전기의 발견 그 이상'으로 비유됩니다. 하지만 이 불이 어디로 향할지 걱정이 많습니다. 일단 제가 '제로클릭'에 기여하고 있습니다. 그런데 그 걱정은 '우리 회사의 미래'에 국한된 문제가 아닙니다. 이런 대전환은 인간 개개인에게도 존재론적으로 '인간의 쓸모'를 고민하게 만듭니다. AI의 등장은 인간이 처음으로 자기 자신보다 더 똑똑할 수 있는 시스템을 만든 사건이라고 볼 수 있습니다. 인류의 역사 차원에게 인간이라는 종의 종말을 부르는 게 아닌가하는 두려움을 품게 합니다.저는 2000년 오마이뉴스를 만들기 전에 인터넷이라는 기술을 처음 접했을 때 희망 90% 걱정 10%였습니다. 지금 AI의 질주를 보면서는 두려움과 걱정이 70%이고 희망이 30%입니다. 이런 질문들이 꼬리를 뭅니다.저는 오마이뉴스 걱정으로 밤잠을 설친 적이 있습니다. 2024년 12월 3일 계엄의 밤처럼 나라 걱정으로 제대로 못 잔 적도 있습니다. 그러나 인류걱정으로 잠을 못 이룬 적은 없었습니다. 그런데 요즘은 인류의 미래를 걱정하며 밤잠을 제대로 못 잘 때가 있습니다.AI시대는 AGI(범인공지능)와 ASI(초인공지능)시대를 예고하면서 브레이크 없는 질주를 하고 있습니다. 인간의 능력보다 수만 배 더 뛰어날 것이라는 ASI가 등장하는 시대가 되면 인간은 '인간의 외피를 한 ASI 기계'를 어떻게 통제할 수 있을까요? 현재까지 보면 부작용에 대한 대비는 없고 묻지 마 질주만 있습니다. 그래서 우리는 글로벌 차원에서 질문해야 합니다.AGI, ASI가 사피엔스라는 종의 인간과는 '전혀 다른 새로운 종'이라면, 우리는 그것을 맞이할 준비가 되어 있는가? 글로벌 빅테크 기업들의 브레이크 없는 질주와 미중 AI 패권전쟁의 와중에 누가, 어떤 세력이 그 준비를 할 수 있을까? AI에 대한 근본적 질문을 향한 글로벌리더십이 형성되지 않은 지금, 오마이뉴스와 대한민국의 깨어있는 시민을 무엇을 해야 하나?그래서 연중기획으로 <오마이포럼>을 통해 AI대전환시대를 공론화시켜보려고 합니다. 오마이뉴스는 창간 26주년을 맞이하여 오는 2월 20일(금) 글로벌 오마이포럼을 열 계획입니다. 주제는 < AI권력의 시대, 인간다움과 민주주의의 미래 >입니다. 안으로는 우리 직원들과 시민기자들, 밖으로는 대한민국 시민, 글로벌 시민들과 나누고 싶은 주제입니다. 이 나눔은 1회성 포럼이 아닌 연중기획 포럼으로 이어가 보려고 합니다. 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.AI대전환 시대, 두려움을 함께 이겨내고 희망을 함께 만들어갑시다. 오마이뉴스의 AI시대 업무 대응도 이런 희망만들기 속에서 이뤄지면 좋겠습니다. AI대전환시대를 맞아, 오마이뉴스다운 모델을 만들어가겠습니다.다시 한 번 새해 복 많이 받으세요~2026년 1월 2일오마이뉴스 대표 오연호