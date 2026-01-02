건조한 날씨 속 1월 산불 발생 위험 '높음' 예측

큰사진보기 ▲산불조심 ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2026년 1월 산불 발생위험 예측 결과. ⓒ 국립관림과학원 관련사진보기

겨울철 건조한 날씨가 계속되는 속에, 1월에 전국적으로 산불 발생 위험이 높은 것으로 예측되었다.산림청 국립산림과학원은 1월 산불 발생 위험을 장기 예측한 결과 전국적으로 '높음' 단계가 전망된다고 2일 밝혔다.산림과학원은 "이는 과거 30년간의 1월 기록 중 8번째로 위험한 수준으로, 작은 불씨가 대형 화재로 번지지 않도록 각별한 주의가 필요하다"라고 당부했다.국가산불위험예보시스템 단기 예보에 따르면, 현재 강원 영동 및 경상권을 중심으로 산불위험지수가 '다소높음' 단계를 유지하고 있으며, 기상 상황에 따라 '높음' 단계 지역은 점차 확대될 것으로 보인다.실제로 강원 영동 및 경상권의 12월 강수량은 평년 대비 35~44% 수준에 머무는 등 건조특보도 지속적으로 강화되는 추세라는 것이다.강원 영동권은 지난 12월 24일(0.3mm), 경상권은 29일(0.2mm) 이후 비가 내리지 않았다. 기상청은 오는 15일까지 맑고 건조한 날씨가 이어질 것으로 예보했다.원명수 산림과학원 산불연구과장은 "당분간 강원 영동 및 경상권을 중심으로 비 소식이 없는 건조한 날씨가 지속되어 대형 산불 위험이 커지고 있다"며 "1월은 산불 발생 가능성이 높은 만큼, 산림 인접지에서의 소각 행위나 불씨 취급에 철저히 주의해 달라"고 당부했다.