박종훈 교육감 "3.15정신을 받들어 아이들 잘 가르치겠다"

큰사진보기 ▲박종훈 경남교육감, 2일 국립3.15민주묘지 참배 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 경남도교육청 시무식. ⓒ 경남교육청 관련사진보기

박종훈 경남도교육감은 병오년 새해를 맞아 2일 오전 국립3.15민주묘지를 찾아 민주 영령들의 넋을 기리며 새해 각오를 다졌다.이날 참배에는 경남교육청 간부공무원 30여 명이 모두 참석한 가운데 헌화와 분향, 묵념 순으로 진행됐다.박종훈 교육감은 국립3.15민주묘지 참배록에 "3.15 영령들의 숭고한 정신을 받들어 우리 아이를 잘 가르치겠습니다"라는 글을 남겼다.박종훈 교육감은 "3.15의거는 대한민국 민주주의의 뿌리"라며 "선열들의 고귀한 희생이 있었기에 오늘의 교육이 가능했다. 그 정신을 이어받아 경남의 모든 아이들이 행복하게 성장할 수 있도록 교육 정책 추진에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.한편 박종훈 교육감은 이날 오전 경남교육청 강당에서 열린 시무식에서 인사말을 통해 "2026년 병오년은 역동적인 변화와 전진을 상징하는 해"라며"급변하는 사회 속에서 교육은 언제나 가장 먼저 변화해야 했고, 동시에 가장 흔들림 없이 지켜야 할 가치"라고 말했다.박종훈 교육감은 "교육감으로서의 임기도 마무리 단계에 들어섰지만, 아이를 중심에 두고 더 나은 경남교육을 만들고자 했던 방향만큼은 직원 여러분과 함께 흔들림 없이 지켜왔다고 생각한다"라며 "병오년에도 경남교육이 더욱 단단해질 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 강조했다.